Informacinės sistemos perkėlimui iš kitos šalies užteko dienos

Baltijos šalių gamtinių dujų biržos GET Baltic administruojama elektroninė prekybos sistema išvystyta atsižvelgiant į specialius Baltijos šalių didmeninės gamtinių dujų rinkos dalyvių poreikius. Naudojantis šia informacine sistema, gamtines dujas kartu su dujų transportavimu tarp Baltijos šalių, galima įsigyti vienu pelės paspaudimu. 2017 m. pavasarį šią unikalią prekybos sistemą buvo nuspręsta perkelti iš Suomijos į „Blue Bridge“ duomenų centrą Lietuvoje. „Blue Bridge“ specialistų dėka migravimas sėkmingai įvykdytas per vieną dieną ir nesutrikdant biržos prekybos.

GET Baltic – bendrovė, nestovinti vietoje

GET Baltic - pažangi, visose Baltijos šalyse inovatyvius ir unikalius gamtinių dujų prekybos sprendimus siūlanti bendrovė. Nuo 2012 m. veiklą Lietuvoje pradėjusi gamtinių dujų biržos operatorė, 2017 m. liepos 1 d. įsteigė prekybos aikšteles Latvijoje ir Estijoje bei tapo regionine prekybos gamtinėmis dujomis platforma – Baltijos šalių gamtinių dujų birža.

Bendrovės naudojama informacinė sistema buvo sukurta Suomijos informacinių technologijų įmonės, kuriančios sprendimus energetikos įmonėms, atsižvelgiant į specialius GET Baltic ir rinkos dalyvių poreikius. Nuo veiklos pradžios prekybos sistema buvo saugoma duomenų centre Suomijoje. Bėgant metams GET Baltic nusprendė perkelti sistemą iš Suomijos į Lietuvą, siekiant padidinti verslo procesų efektyvumą.

GET Baltic jau kurį laiką svarstė galimybę perkelti elektroninę prekybos sistemą į Lietuvą, todėl prieš pradedant prekybos sistemos vystymo darbus, susijusius su Baltijos šalių gamtinių dujų biržos įsteigimu 2017 m. liepos 1 d., nusprendėme, kad tai yra puikus metas įgyvendinti pokyčius, perkeliant visą programinę įrangą į vieną duomenų centrą“ – sakė GET Baltic l. e. p. generalinis direktorius Gintaras Buzkys.

Persikraustymas į kitą duomenų centrą

Naujo duomenų centro bei informacinės sistemos infrastruktūros priežiūros tiekėjo GET Baltic nusprendė ieškoti Lietuvoje ir paskelbė paslaugų tiekimo konkursą, kurį laimėjo viena didžiausių IT įmonių šalyje – „Blue Bridge“.

„Viena svarbiausių užduočių buvo sklandžiai ir greitai perkelti GET Baltic informacinę sistemą į „Blue Bridge“ duomenų centrą. Kruopštus migracijos planavimas vyko kelias savaites, o perkėlimas sėkmingai įvykdytas per vieną dieną. Kadangi perkelta infrastruktūra itin svarbi pagrindinės GET Baltic informacinės sistemos veikimui, greičiui ir tikslumui teiktas didžiausias prioritetas“, – komentuoja „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas.

Perkėlus informacinę sistemą, ypatingas dėmesys skirtas jos priežiūrai. „Viena pagrindinių „Blue Bridge“ specialistų užduočių prižiūrint IT infrastruktūrą – užbėgti už akių galimiems incidentams ir proaktyviais veiksmais išvengti pagrindinių rizikų. Žinoma, efektyvus reagavimas į jau iškilusias problemas irgi yra ne mažiau svarbi priežiūros specialistų darbo dalis“, – pabrėžia M. Maraulas.

Daugiau laiko tiesioginiam darbui

„Darbų kokybė, aukšti patikimumo ir saugumo standartai ir sklandi bei greita komunikacija, susijusi su informacinės sistemos perkėlimo darbais“ – taip svarbiausius sistemos perkėlimo rezultatus įvardija GET Baltic l. e. p. generalinis direktorius G. Buzkys.

„Iki tol panašios migravimo patirties neturėjome, todėl pasikliovėme „Blue Bridge“ specialistais. Rezultatas nenuvylė – perkėlimas įvyko greitai bei nesutrikdė mūsų ir mūsų klientų kasdienės veiklos“, – sako pašnekovas.

Tikimasi, kad sprendimas perkelti informacinę sistemą į „Blue Bridge“ duomenų centrą padės užtikrinti aukštus kokybinius bei saugumo standartus atitinkančią informacinių sistemų infrastruktūros priežiūrą.