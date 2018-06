Nuo populiariausių kibernetinių grėsmių apsaugoti gali paprasti sprendimai

Pasaulyje lyderiaujančios kibernetinio saugumo kompanijos „Gemalto“ duomenimis per 2017 metus buvo pavogta, prarasta ar viešai atskleista 2,6 milijardo įrašų. Tai – net 88 proc. daugiau nei 2016 m. Laimei, nuo pačių populiariausių IT grėsmių apsiginti padeda visiems prieinami ir paprasti sprendimai. „Blue Bridge“ sistemų inžinierė-konsultantė Agnė Šlaičiūnaitė pristato naujausias IT grėsmių tendencijas ir paprastus būdus, padedančius nuo jų apsisaugoti.