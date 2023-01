Sostinės Visoriuose atidarytas lazerių ir kosmoso technologijų centras

Visorių informacinių technologijų parkas. Atidarytas naujas fotonikos, lazerių ir kosmoso technologijų centras. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Sostinės Visorių informacinių technologijų parkas (VITP), įgyvendindamas antrą raidos etapą, oficialiai atidarė 6.700 kv. m ploto fotonikos, lazerinio apdirbimo ir kosmoso technologijų centrą. Investicija į Mokslininkų g. 6B įrengtą infrastruktūrą siekia 8,5 mln. Eur.

Naujame centre, į kurį pirmosios įmonės ėmė keltis dar pernai gegužę, įrengtos laboratorijos, padidintos švaros, testavimo ir bandymų, prototipavimo bei įmonių administracijai reikalingos patalpos, kuriose jau dirba 250 čia įsikūrusių lazerių, fotonikos bei kosmoso įmonių specialistų.

Centre veiklą vykdo kosmoso technologijų bendrovė „Kongsberg NanoAvionics“, lazerinio mikroapdirbimo kompanijos „Optogama“, „Optonas“, lazerinių sistemų kūrėjai „Akoneer“ ir „Direct Machining Control“, gynybos ir saugumo technologijų bendrovės „Ados-Tech“ ir „Ados pro“, medžiagų apdirbimo bendrovė „Protogama“.

Orientuoti į eksportą

90% centre veikiančių bendrovių kuriamas technologijas ir paslaugas eksportuoja, pagrindinės eksporto rinkos – JAV, Vokietija, Prancūzija, Taivanas, Vidurio Rytų valstybės. Dauguma centro įmonių taip pat teikia komponentus ir paslaugas vienos kitoms, taip pratęsdamos tiekimo grandinę šalies viduje.

„Vien per pastaruosius kelis mėnesius technologijų centre jau gimė bent du startuoliai gynybos ir saugumo technologijų bei fotonikos taikymo kosmoso tyrimų srityse. Be to, šiemet čia įsikurs Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centras, kuris per penkerius metus padės įsisteigti bent 25 kosmoso srities startuoliams“, – teigia Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė.

Saulius Arelis, VITP vadovas, pabrėžia, kad didžioji dalis centre įsikūrusių įmonių veiklą pradėjo kaip technologiniai startuoliai ir jau tapo brandžiomis įmonėmis.

Didžiausią darbuotojų augimą užfiksavo „Kongsberg NanoAvionics“, kurie nuo įsikūrimo Visoriuose 2017 m. užaugo nuo 20 iki 250 darbuotojų.

„Vos poros kilometrų atstumu esame apsupti kitų technologinių įmonių, tyrimų centrų, svarbių tiekėjų. Visoriuose taip pat yra įsikūręs Lietuvos kosmoso technologijų klasteris, kurio dalimi esame, tad turime galimybę bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitomis kosmoso pramonės įmonėmis Lietuvoje”, – komentuoja Vytenis Buzas, „Kongsberg NanoAvionics“ vadovas.

Bendra centro statybų projekto vertė – 8,5 mln. Eur, iš jų 6,25 mln. Eur sudaro privačios investicijos – Šiaulių banko kreditas VITP bei UAB „Ados-Tech“, „Direct Machining Control“, „Kongsberg NanoAvionics“, „Optogamos“ ir „Optono“ investicijos, rašoma pranešime.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Ateities technologijų skaitmeninio inovacijų centro plėtra“ – centro statyboms skirta 2,25 mln. Eur.

VITP baigiamas statyti ir „Bod Group“ mokslinių tyrimų ir laboratorijų centras. Bendrovė skelbė, kad investicijos į centrą viršys 22 mln. Eur.

