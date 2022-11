Kelias nuo laboratorijų iki technologijų, gaminių, paslaugų

Kai drąsių mokslininkų, inžinierių ir verslių žmonių galvas užvaldo naujo atradimo mintis, visada yra žengiamas sekantis žingsnis. Užplūsta gaivalingi klausimai: nuo ko pradėti, su kuo, kaip, kada? Ir ypač tuomet, kai verslo steigimo pradžia dar nutolusi šviesmečiais. Visada idėjų transformavimas susiduria su „mirties slėniu“, kai rinkoje dėl beviltiškos rizikos nėra finansinių ir personalo išteklių. Be to, visoms naujai ateinančioms technologijoms be išimties galioja „hypo ciklas“, kurį, anot Amerikos tyrimų, konsultacijų ir informacinių technologijų įmonės „Gartner“, sudaro radikalių technologijų angažuoti lūkesčiai, brandumas, plitimas, adaptacija, sklaida laike. Taip pat technologijos sėkmė dažnai priklauso ir nuo psichologinių įvairių visuomenių grupių veiksnių.