Apklausa: dauguma lietuvių nesupranta, ką veikia startuoliai

65% Lietuvos gyventojų, siekdami materialinės gerovės, pirmiausiai rinktųsi studijas IT srityje. Tačiau darbą startuoliuose, kurių veikla įprastai susijusi su technologijų naujovėmis, rinktųsi arba kitiems rekomenduotų tik kas penktas lietuvis, rodo Lietuvos startuolių asociacijos „Vienaragiai Lt“ užsakymu atlikta apklausa.

Startuoliai apibrėžiami kaip jaunos, sparčiai augančios ir inovatyvios informacinių technologijų įmonės. Pavyzdžiui, Lietuvos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, startuolis – tai didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė.

Vis dėlto tik 8% lietuvių sieja startuolius su IT, o su inovacijomis – tik 7%, rodo apklausos duomenys.

35% šalies gyventojų jaunos technologijų įmonės kelia naujos veiklos ar pradžios asociacijas, o 16% nurodo apskritai nežinantys, su kuo sieti startuolių veiklą.

Inga Langaitė, didžiuosius šalies startuolius vienijančios asociacijos „Vienaragiai Lt“ vadovė, pažymi, kad yra didelė takoskyra tarp to, kaip startuolius supranta verslas ir IT bendruomenė, ir likusi visuomenės dalis.

„Startuolio įvaizdis mūsų visuomenėje pirmiausia siejamas tiesiog su nauju verslu. Tačiau pagrindinės savybės, kurios apibrėžia startuolį, yra didelis inovatyvumas ir išskirtiniai platus technologijų panaudojimas. Būtent šios dvi savybės leidžia jiems tapti globaliais, dideliais verslais“, – pranešime cituojama I. Langaitė.

IT profesijos – gerovės sinonimas

65% gyventojų pritaria, kad, siekiant materialinės gerovės, Lietuvoje daugiausiai galima pasiekti renkantis IT profesijas. Antrą vietą pagal finansinį patrauklumą ir karjeros galimybes dalinasi inžinerinės ir medicinos mokslai – juos rinktųsi po 30% respondentų.

„IT studijas ir programavimą kaip patraukliausią karjerai sritį daz?niau nurodo moterys, tuo tarpu vyrai daugiau galimybių įžvelgia inz?inerijos srityje. Tai dar kartą paneigia mitą, kad moterys ir IT yra nesuderinami dalykai“, – sako asociacijos vadovė.

Tarp priežasčių, kodėl verta rinktis darbą startuolyje, didžioji dalis – 22% respondentų – įvardija dideles augimo galimybes, 21% nurodo asmeninio tobulėjimo perspektyvą. Galimybę dalyvauti inovacijų kūrime nurodė 10%, o dideles algas indikavo tik 8% Lietuvos gyventojų. Tuo tarpu net 20% respondentų teigė neturintys nuomonės apie darbą startuolyje.

„Akivaizdu, kad didelė visuomenės dalis nesieja patrauklių IT profesijų su darbu startuolyje. Nepakankamai suprantamos ir startuolių darbuotojams atsirandančios karjeros galimybės. Daugumai neaiškus ir jų ekonominis potencialas valstybei. Dėl to ir turime per mažą technologinę orientaciją Lietuvos švietimo sistemoje, per siaurą IT talentų rinką. Visa tai stabdo visos startuolių ekosistemos vystymąsi“, – priduria asociacijos vadovė.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą asociacijos „Vienaragiai LT“ užsakymu atliko „Spinter“ tyrimų bendrovė. Tyrimo metu Lietuvoje apklausti 1005 gyventojai (18 iki 75 m. amz?iaus).

