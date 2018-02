Pernai Lietuvoje įsikūrė 35 „fintech“ įmonės

Per 2017 m. finansinių technologijų („fintech“) bendrovių skaičius Lietuvoje padidėjo 35 įmonėmis ir pasiekė 117. Pusė jų siūlo skaitmeninių mokėjimų sprendimus. Per pastaruosius metus šios srities įmonių skaičius šalyje išaugo beveik 43%.

Investicijų pritraukimo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Jungtinės Karalystės banko „Barclays“ suburtos bendruomenės „Rise Vilnius“ ataskaita rodo, kad 81 iš šių bendrovių biuras Lietuvoje yra pagrindinis. 24 turi pagrindinius biurus ES valstybėse, 12 – ne ES, pavyzdžiui, JAV, Singapūre, Honkonge.

Didžioji dalis šių bendrovių Lietuvoje turi nedideles komandas. 66% finansinių technologijų įmonių Lietuvoje turi iki 10 darbuotojų. 23% „fintech“ bendrovių čia samdo iki 50 žmonių, 11% – nuo 50 iki 249 darbuotojų.

Beveik visos šios įmonės Europą mato kaip savo tikslinę veiklos rinką.

Ataskaitoje kaip Lietuvos sėkmę finansinėse technologijose žyminčios bendrovės įvardijamos „TransferGo“, čia biurą turinti JK bendrovė „Revolut“, JAV kompanijos „Revel Systems“ ir „Harbortouch“, kitos.

[infogram id="5fb049f4-f4ed-47d0-9b52-302db984f64b" prefix="nAx" format="interactive" title="Finansinių technologijų bendrovių skaičiaus augimas Lietuvoje"]

Anot „Investuok Lietuvoje“, kuri prisidėjo prie ataskaitos rengimo, finansinių technologijų sektoriaus įmonės renkasi Lietuvą dėl kelių priežasčių. Dažniausiai vardijamos yra auganti profesionalų bazė, finansų segmentui palanki reguliacinė aplinka, inovatyvi bankinė infrastruktūra bei galimybė vykdyti veiklą visoje Europos Sąjungoje.

Palanki reguliacija atveria Europos vartus

„Investuok Lietuvoje“ pranešime rašoma, kad prieiga prie ES rinkos yra vienas iš pagrindinių privalumų, kuriuos Lietuva gali pasiūlyti ne-ES šalių įmonėms. Neatsitiktinai, anot „Lithuania Fintech Report 2017“ ataskaitos, 96 % visų „fintech“ įmonių šalyje mato Europą kaip savo tikslinę rinką. Žinoma, ją galima pasiekti ir įsisteigus kitoje ES šalyje, bet Lietuvoje licencijos yra išduodamos kelis kartus greičiau, nei kitur, kas leidžia pradėti veiklą ilgai nedelsiant.

„Fintech“ rinka yra labai dinamiška, o žaidėjai joje – agresyvūs, tad galimybė būti pirmam yra vertinama labiau už viską, – pranešime cituojamas Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius. – Galime atverti ne-ES šalių „fintech“ įmonėms duris į Europos rinką greičiau nei kitos Sąjungos narės. Be to, dėl palankaus reguliacinio klimato į Lietuvą keliasi ir Europos Sąjungoje įsteigtos „fintech“ bendrovės. Šiuo metu tokių įmonių jau skaičiuojama 24.“

Primenama, kad užregistruoti įmonei prireiks trijų dienų, tuo tarpu elektroninių pinigų įstaigos ar mokėjimo įstaigos licencijos gali būti išduotos per 3 mėnesius, jeigu dokumentai yra pateikti be trūkumų. Anot Lietuvos banko, kuris ir išduoda šias licencijas, kitose ES šalyse procesas gali užtrukti daugiau nei metus. Iš kitų Lietuvos privalumų verta paminėti vieną žemiausių Europos Sąjungoje pelno mokesčių, nuotolinę „Pažink savo klientą“ (angl. „Know Your Customer“) procedūrą, galimybę ne-ES šalių piliečiams teikti aplikacijas startuolių vizai bei atsivežti talentus pasitelkus ES „Mėlynosios kortelės“ galimybes.

„Ieškojome tobulos vietos savo ES būstinei, – pranešime teigia Prajitas Nanu, 2017 m. į Lietuvą iš Singapūro atkeliavusio momentinių perlaidų startuolio „InstaReM“ įkūrėjas. – Lietuva mus pasitiko palankia ir greita reguliacija bei puikiais tarptautinio lygio talentais. Galiu drąsiai teigti, kad naujosios kartos „fintech“ įmonėms Lietuva yra geriausia vieta įsisteigti Europoje.“

Taip pat primenama, kad Lietuvos banko mokėjimų sistema „CENTROlink“ leidžia visoms prisiregistravusioms įmonėms atlikti mokėjimus tokiomis pat sąlygomis, kaip bankai ir kredito unijos. Ši sistema leidžia „Revolut“, „InstaReM“, „TransferGo“, „Blender“ ir kitoms šalyje įsikūrusioms „fintech“ įmonėms ne tik lengvai pasiekti 34 SEPA erdvės valstybes, bet ir išduoti klientams IBAN sąskaitos numerius.

Lietuva taip pat turi ką pasiūlyti ir blokų grandinės („blockchain“) technologijas taikančioms įmonėms. Vilniuje jau veikia pirmasis Europoje tarptautinis „blockchain“ centras, susietas su analogais Šanchajuje ir Melburne. Be to, jau kitais metais Lietuvos bankas žada paleisti „blockchain“ technologijos pagrindu veiksiančią platformą „LBChain“, kuri leis išbandyti naujus sprendimus reguliuotojo prižiūrimoje erdvėje. Tikėtina, kad tai padės pritraukti dar daugiau užsienio investuotojų į šalį.

Įdarbinta apie 2.000 specialistų

Anot „Lithuania Fintech Report 2017“ ataskaitos, Lietuvoje veikiančių „fintech“ įmonių dydis varijuoja, o trečdalis jau įdarbina daugiau nei 10 žmonių. Vidutiniškai viena „fintech“ įmonė Lietuvoje įdarbina 16 žmonių. Iš viso sektoriuje dirba daugiau nei 1.870 specialistų. Anot „Investuok Lietuvoje“, tai ne riba, nes kasmet darbo rinką papildo studijas baigę jaunuoliai bei iš užsienio grįžtantys lietuviai. Taip pat nemažai kvalifikuotų darbuotojų atvyksta iš ne-ES šalių.

Lietuva gali pasigirti dideliu skaičiumi IT specialistų, dalis kurių galėtų būti potencialiai įdarbinti „fintech“ sektoriuje. Anot šalies Statistikos departamento, šiuo metu Lietuvoje darbuojasi apie 31.500 IT specialistų. Užsienio kalbų mokėjimas yra dar vienas Lietuvos privalumas, ir net 84% jaunų specialistų laisvai kalba angliškai.

„Po savo pirmojo apsilankymo Vilniuje pajutau, kad jis yra mažesnė Silicio slėnio versija, ko aš visai nesitikėjau, – dalijasi įspūdžiais mokėjimų terminalų sprendimų įmonės „Harbortouch“ direktorius. – Likau sužavėtas miesto, jo infrastruktūros ir taikomų technologijų gausa.“

Nepaisant galybės pliusų, anot „Investuok Lietuvoje“, šalis turėtų kuo greičiau išspręsti esamus trūkumus. Kol kas šalyje nėra galimybės įsteigti įmonę nuotoliniu būdu, trūksta ir jungčių su pagrindiniais oro uostais Europoje ir už jos ribų. Taip pat būtina skatinti verslo ir universitetų dialogą, kad rengiami specialistai atitiktų besikeičiančios rinkos standartus.

VŽ rašė, kad 2017 m. Lietuvos bankas „fintech“ bendrovėms suteikė 32 licencijas. Palyginti, 2016 m. buvo išduota 17 licencijų. Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, komentavo, kad nagrinėjama dar 20 paraiškų.

Daugiausiai (20) pernai išdalinta el. pinigų įstaigos licencijų, antroje vietoje (7) pagal populiarumą rikiuojasi skolinimo platformos įstaigos licencijos. Taip pat pernai buvo išduotos 5-ios mokėjimo įstaigos licencijos. Visų šių tipų įstaigos priskiriamos prie „FinTech“ sektoriaus įmonių.

„Jaučiame didžiulį susidomėjimą plėtoti „FinTech“ veiklą Lietuvoje. Sparčiai augantis licencijuotų įmonių skaičius rodo, kad Lietuvą savo namais noriai renkasi didelį potencialą turinčio sektoriaus dalyviai. Tai naujos galimybės verslui ir inovatyvios bei kokybiškesnės paslaugos vartotojams“, – sakė p. Jurgilas.