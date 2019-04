„ComplyTech“ – ginklas kovojant su nešvarių pinigų plovimu

Turtingos profesinės patirties Michel Farah yra š. m. pradžioje sukurtos bendrovės „ComplyTech“ vadovas. Pagrindinis jos tikslas – siūlyti bankams ir kitoms institucijoms technologijas ir paslaugas, kurios padeda kovoti su nešvarių pinigų plovimu. Apie šią šių dienų aktualiją ir kalbamės su patyrusiu specialistu.

Trumpai prisistatykite: kokia jūsų patirtis finansų srityje ir ypač kovoje su finansiniais nusikaltimais?

Esu buvęs „Visa Inc.“ atitikties direktorius, dirbau pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos komandoje – tai mano ir kompetencijos sritis, kartu ir aistra. Buvau atsakingas už Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos nepriklausomų valstybių ir Pietryčių Europos, Rusijos bei Azijos Ramiojo vandenyno regionus. Didžiulė geografija su daug veiksmo.

Mano pagrindinė kompetencija yra pinigų plovimo prevencija, kovos su terorizmu finansavimo prevencija ir ekonominės sankcijos, kova su kyšininkavimu, korupcija, vidaus kontrolė ir įmonių rizikos vertinimas, verslo etika, informacijos saugumas ir duomenų apsauga, trečiųjų šalių patikrinimas ir kokybės valdymo sistemų auditas.

Kaip jūs gavote visas šias kvalifikacijas, atrodo, gana sudėtingas?

„Visa Inc.“ yra žymi ir tuo, jog investuoja į savo darbuotojus. Taip pat JAV atitikties standartai ir pinigų plovimo prevencijos reguliavimas yra aukščiausios klasės. Dirbant tokioje verslo kultūroje transformuojiesi ir lygiuojiesi į geriausius. Dažnai dirbi neribotas darbo valandas, tačiau tuo pačiu nuolat mokaisi, tobulėji, įgauni lyderystės patirties daugiakultūrėje aplinkoje, įvairiose jurisdikcijose. Esu labai dėkingas „Visa Inc“ už 8 metų nuolatinį profesinį augimą.

Kada ir kodėl buvo sukurta „ComplyTech“, kokie jos tikslai?

„ComplyTech“ buvo įkurta Kaune 2019 m. sausį. Mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti patikimą prekės ženklą ir tapti patikimais finansų įstaigų (bankų ir ne bankų) partneriais, remti juos kovojant su nešvarių pinigų plovimu.

Kodėl Lietuva?

Keletas priežasčių. Pirmiausia, čia yra mano šeima. Jie praleido daugiau nei 14 metų emigracijoje su manimi, bet visuomet ilgėjosi tėvynės. Jie grįžo, o aš pusantrų metų lankiau juos Lietuvoje kas mėnesį. Atsimenant visas tuo metu buvusias verslo ir asmenines keliones tarp Lietuvos, Dubajaus ir San Francisko pagrindinės buveinės, tai buvo keistas periodas, kai atrodydavo, jog daugiau laiko praleidi ore nei žemėje. Lankydamasis dažniau Lietuvoje ėmiau pamilti šį kraštą. Tai verslui labai palanki šalis. Vyko daug gerų dalykų Lietuvoje „fintech“ srityje, kartu mačiau, kad yra patirties pinigų plovimo prevencijos srityje poreikis ES rinkoje – tai įkvėpė kurti savo įmonę.

Kokia kompanijos veikla, ką ji siūlo klientams, kokias paslaugas?

Mes matome esminį poreikį efektyvinti pinigų plovimo prevencijos procesą.

Sakydamas, kad „ComplyTech“ yra inovatyvus „pažink savo klientą“ technologijų ir paslaugų teikėjas, noriu akcentuoti, kad vykdant išsamų klientų patikrinimą mūsų sukurtas sprendimas užtikrina ekonomišką, greitą ir atitinkantį reguliacinius reikalavimus rizikos vertinimą, tapatybės patikrinimą, padeda išsiaiškinti tikruosius bendrovių naudos gavėjus, juos reguliariai tikrinti. Mes kalbame apie minutes, valandas trunkančias operacijas priklausomai nuo kliento profilio, o tradiciniai būdai užtrunka dienas, savaites.

Kuo jūsų paslaugos išskirtinės?

Mūsų sprendimas yra unikalus tuo, kad siūlome tiek technologijas/AML sistemą, tiek užsakomą paslaugą su gerai apmokytų pinigų plovimo prevencijos specialistų komanda, kurie kliento vardu tvarko ir atlieka išsamų klientų patikrinimą, kad padėtų įvykdyti klientų registravimą.

Pagrindinis tikslas – padėti finansinėms institucijoms valdyti pinigų plovimo riziką ir atitikti pinigų plovimo prevencijos ir KYC įstatymus bei kitus teisės aktus, aktualius kiekvienai jurisdikcijai.

Kas yra kompanijos klientai? Kokia jų dinamika?

Mūsų sprendimas skirtas visoms reguliuojamoms finansų įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar jos yra bankai, ar ne bankai, pvz., elektroninių pinigų įstaigos, kriptovaliutų keityklos, draudimo teikėjai, aptarnavimo paslaugų teikėjai (angl. merchant acquirer) ir kt. Šiuo metu tai kompanijos Singapūre, Estijoje, Artimuosiuose Rytuose.

Lietuvoje veikiančios kompanijos irgi domisi, bet konkrečių susitarimų dar nėra.

Kaip apibūdintumėte savo komandą, jos patirtį?

Mūsų komanda yra gyvasis „ComplyTech“ turtas ir mes ieškome talentų su konkrečia patirtimi ir mąstysena. Mūsų darbo pokalbis labiau panašus į diskusiją, idėjų, nuomonių apsikeitimą, naujausių industrijos įvykių apžvalgą. Be to, pasirinktiems kandidatams atliekamas išsamus patikrinimas, nes siekiame aukštų etikos standartų ir darbo kultūros, sąžiningumo, nes atstovaujame labai jautrią industriją, kurioje būtinos šios komandos savybės.

Nauji komandos nariai jau pirmą darbo savaitę praeina individualius pinigų plovimo prevencijos mokymus, kuriuos vykdo tarptautinė akredituota pinigų plovimo prevencijos asociacija (ACAMS), turi atlikti praktines užduotis. Šie žmonės puikiai orientuojasi ir sprendimus priima patys.

Su kokiais didžiausiais iššūkiais teko susidurti, kaip juos pavyko įveikti?

Talentai. Kaip jau minėjau, turime konkrečius lūkesčius, ko tikimės iš mūsų komandos. Patirtis ir profesinis kalibras yra pagrindas, ant kurio toliau galime vystyti darbuotojo talentą, bet reikalingas ir nemažas atsineštas įdirbis.

Kitas iššūkis – skleisti žinią apie „ComplyTech“ dideliame naujienų triukšme. Čia mums jau pagelbėjo Kauno mokslo ir technologijų parkas bei „Startup Lithuania“ komanda. Bet mums reikia toliau stiprinti tarptautinį žinomumą.

Dažnai girdime apie skandalus, susijusius su bankais, pvz., pinigų plovimu. Ar jūsų siūlomi sprendimai, technologijos gali užkirsti kelią šiems reiškiniams?

Nešvarių pinigų plovimas ir teroristų grupių finansavimas išties opi problema. Spartus finansinės informacijos, technologijų ir komunikacijos vystymasis leidžia pinigams judėti bet kurioje pasaulio vietoje greitai ir lengvai, kai jie patenka į finansų sistemas. Dėl to užduotis kovoti su pinigų plovimu yra svarbesnė nei bet kada. Kuo giliau „purvini pinigai“ prasiskverbia į tarptautinę bankų sistemą, tuo sunkiau nustatyti jų kilmę. Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo tarnybos duomenimis, apskaičiuota pinigų suma, kuri per metus plaunama visame pasaulyje, yra 2–5% viso pasaulio BVP, arba 800 mlrd. USD per metus.

Minėti neigiami reiškiniai daugiausiai atsiranda dėl silpnos kontrolės kultūros ir nenoro investuoti į pinigų plovimo prevencijos išteklius, kurie labai padėtų kovoti su nešvarių pinigų plovimu. Įvykus pinigų plovimo skandalui vyksta grandininė reakcija, kurią jau matėme pastaruosiuose skandaluose – reputacija paveikiama negrįžtamai, toliau, reguliuotojai atšaukia verslo licenciją, taikomos didžiulės baudos, atbaidomi klientai, investuotojai ir akcininkai. Mažas ar vidutinis verslas, ko gero, neatsities po tokio skandalo. Priedo, remiantis VI AML Direktyva, taikoma asmeninė atsakomybė finansinės institucijos vadovams.

Mūsų sprendimai neabejotinai padės finansų įstaigoms nuodugniau pažinti savo klientus ir juos filtruoti prieš įsileidžiant į savo finansinę ar bankinę sistemą. O jau esamus klientus – reguliariai prižiūrėti ir tikrinti duomenis remiantis klientų profilio rizikos vertinimu. Mes investavome į naujausius technologinius sprendimus ir į savo komandą, esame savo srities ekspertai, turime atsakymus daugybei scenarijų.

Kokie jūsų siūlymai, kad finansų institucijos geriau atitiktų jiems nustatomus reguliavimo reikalavimus ir būtų išvengta pažeidimų?

Mano pagrindinis supratimas dėl neseniai įvykusių pinigų plovimo skandalų – finansų įstaigos galiausiai turi įsisavinti ir stiprinti atitikties kultūrą, pradedant nuo jų vadovų iki pirmosios gynybinės grandies. Beje, vadovų misija čia itin svarbi užduodant aiškų toną, ypač kai susikerta verslo ir atitikties interesas.

Taip nutiks, kai bus investuojama į išteklius, kai bus parodytas tikėjimas aukštu etikos ir atitikties standartu. Kurdami ir plėtodami savo pinigų plovimo prevencijos technologijas, sistemas ir duomenis, taip pat investuodami į žmogiškąjį kapitalą, užtikrindami, kad jie turi pakankamą skaičių specialistų, skirtų atitikčiai, taip pat nuolat tobulinant mokymus ir talento vystymą apsaugosime verslą nuo finansinių nusikaltimų. Vadovybė turėtų nustatyti atitikties tikslus kaip veiklos apžvalgos ir pelno paskirstymo dalį, o ne tik apsiriboti verslo ir finansiniais tikslais. Tai būtų teisingi žingsniai vedantys link apčiuopiamo rezultato.

