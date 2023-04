Pirmasis Lietuvoje „Baltic Payment Forum“: kas nustebino ir įkvėpė?

Išmanieji bankomatai, elektroniniai arbatpinigiai, atvirosios bankininkystės strategijos ir kitos svarbios 2023-iųjų mokėjimo tendencijos – visos šios aktualijos buvo aptartos Lietuvoje surengtame tarptautiniame forume „Baltic Payment Forum“.

Balandžio 25 d. Vilniuje pirmą kartą vyko tarptautinis verslo forumas „Baltic Payment Forum“. Renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai. Lietuvos finansinių technologijų sektorius 2022 m. patyrė įspūdingą augimą – bendros bankų pajamos išaugo 80 proc., o „FinTech“ sektoriaus veiklos aktyvumas – 19 proc.

„Baltic Payment Forum“ subūrė Europos Sąjungos ir Ukrainos finansų lyderius, kad šie galėtų tarpusavyje pasidalyti atsiskaitymų ir atvirosios bankininkystės sprendimų naudojimo patirtimi, aptarti integracijos į Europą subtilybes ir skaitmeninių finansinių paslaugų ateitį.

Renginio platinine rėmėja tapo UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ (BS/2), garsinanti Lietuvos vardą visame pasaulyje savo sukurtais ir plačiai naudojamais bankams skirtais sprendimais.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Esu dėkinga BS/2 už ilgametį bendradarbiavimą ir paramą organizuojant šį renginį. BS/2 yra rinkos lyderė, todėl džiaugiuosi, kad tokio tarptautinio masto įmonė aktyviai dalyvauja Ukrainos palaikymo renginyje“, – sakė renginį organizavusios įmonės „Business-Format“ generalinė direktorė Karolina Aleksandrova.

BS/2 generalinio direktoriaus pavaduotojas Tomas Augucevičius, kuriam buvo suteikta garbė tarti sveikinimo žodį, perfrazavo postapokaliptinių romanų autorių G. Michaelą Hopfą: „Geri laikai sukuria silpnus žmones, o silpni žmonės kuria sunkius laikus. Sunkūs laikai sukuria dideles tautas ir galimybes. Semkimės iš šios konferencijos kuo daugiau, kad galėtume visi kartu keliauti į naujus laikus. Šis renginys suteikia mums galimybę pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis, kurias BS/2 įgijo per pastaruosius 30 metų. Į Vilnių atvyko stiprūs Ukrainos rinkos dalyviai. Mes visi žinome apie esamą situaciją šioje šalyje, todėl stengiamės padėti savo partneryste, technologijomis ir kitais efektyviais būdais“.

Forumas, kuriame dalyvavo daugiau nei 260 dalyvių iš 20-ies šalių, tapo vertinga erdve aptarti naujausias finansų rinkos tendencijas, patyrinėti pokario augimo galimybes ir pasidalyti gerąja mokėjimų praktika.

Renginys buvo kupinas įžvalgų ir įdomių diskusijų. BS/2 Pardavimų departamento direktorius Kornelijus Šišla įtraukė klausytojus įdomiu pranešimu „Išmanieji bankomatai išmaniajai bankininkystei“.

Kokie bankomatai bus ateityje? Be kortelių skaitytuvo, be čekių spausdintuvo, atpažįstantys klientą iš veido, nuspėjantys jo mintis ir veiksmus... K. Šišla papasakojo, kad jau dabar išmaniaisiais bankomatais galima naudotis be mokėjimo kortelių – pakanka QR kodo arba mobiliojo įrenginio, naudojančio NFC technologiją. Tokį proveržį paskatino koronaviruso pandemija.

Jis pademonstravo, kad šiuolaikiniai bankomatai skirti anaiptol ne tik išsiimti ar įnešti grynuosius pinigus. Į šiuos bankinius įrenginius įdiegus BS/2 sukurtus programinius sprendimus „Payments.iQ“, „FCX.iQ“, jie tampa išmaniais savitarnos įrenginiais, kuriais naudodamiesi vartotojai gali atlikti įvairias operacijas, pvz., atlikti mokėjimus, pasikeisti valiutą.

Renginio dalyviai ne tik klausėsi vertingų pranešimų, bet ir apsilankė forume įrengtame BS/2 įmonės stende, kur galėjo apžiūrėti veikiantį naujos kartos „Diebold Nixdorf“ bankomatą „DN Series 200H“, atliekantį išmaniojo bankomato funkcijas.

Bendradarbiaudama su „Vero Cafe“, kita „Penkių kontinentų“ grupės įmonė „ASHBURN International“ pademonstravo arbatpinigių palikimo pačiame mokėjimo terminale sprendimą „myTips“. Stende buvo galima pasivaišinti kava ir palikti arbatpinigių.

„ASHBURN International“ vykdomasis direktorius Žoržas Šarafanovičius forume taip pat pristatė mokėjimo terminalų valdymo sprendimą „TransLink.iQ“. Ši programinė įranga suteikia galimybę realiuoju laiku per nuotolį administruoti didelį atsiskaitymo įrenginių tinklą, stebėti jų technines savybes ir užtikrinti jais atliekamų mokėjimo operacijų pristatymą.

Į renginio darbotvarkę taip pat buvo įtraukti žinomi ekspertai iš Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių. Tikimasi, kad šis renginys taps kasmetiniu.