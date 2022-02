VÞ paaiðkina: kas yra SWIFT – grieþèiausia finansinë sankcija Rusijai

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vakarų politikai kol kas nesutarė, tačiau kone griežčiausia finansinė sankcija Ukrainą ketvirtadienį užpuolusiai Rusijai išlieka ant derybų stalo Vašingtone, Londone ir Europos Sąjungoje.

Atjungimas nuo SWIFT laikytina viena drastiškiausių priemonių. Kai kurie ekspertai dėl pasekmių ją vadina „branduoline“.

Atjungus Rusiją nuo SWIFT, finansų institucijoms nebeliktų galimybių atlikti valiutos pervedimus iš šalies ar į šalį, o tai sukeltų staigų šoką Rusijos bendrovėms ir jų užsienio klientams, ypač perkantiems naftą ir dujas, už kurias atsiskaitoma JAV doleriais.

„Atjungimas sustabdytų visus tarptautinius atsiskaitymus, destabilizuotų valiutos kursą ir paskatintų masinį kapitalo bėgimą iš šalies“, – teigia Maria Shagina, Suomijos tarptautinių santykių instituto bendradarbė.

Ši sankcija taip pat buvo svarstyta po 2014 m. įvykdytos Krymo okupacijos.

Dar 2014 m. tuometis finansų ministras Aleksejus Kudrinas skaičiavo, kad atjungus Rusiją nuo SWIFT, šalies ekonomika galėtų susitraukti 5%.

SWIFT buvo atjungtas Iranui

Precedentas, kai šalis buvo atjungta nuo SWIFT sistemos, įvyko 2012 m.–2016m., kai sankcija buvo pritaikyta Iranui ir buvo pakartota 2018 m. Vakarai pritaikė šią sankciją, kai Iranas nutraukė bendradarbiavimą dėl branduolinės programos.

Iranas, pavyzdžiui, 2012 m. prarado beveik pusę pajamų iš naftos ir neteko 30% tarptautinės prekybos.

Rusija nuo 2014 m. ėmė diegti nacionalinę mokėjimų sistemą SPFS (System for Transfer of Financial Messages), kuri vietiniams mokėjimams galėtų pakeisti SWIFT.

Šiuo metu per SPFS atliekama 20% visų vietinių pavedimų Rusijoje. Centrinis bankas siekia, kad iki 2023 m. pabaigos ta dalis išaugtų iki 30%. Tačiau, kad alternatyvi sistema būtų patraukli verslui, ją būtina tobulinti.

„Mokėjimai galimi tik darbo dienomis, darbo valandomis. Palyginti, per SWIFT atlikti mokėjimus galima bet kada. Be to, sistema priima tik iki 20 kilobitų dydžio žinutes“, – palygina M. Shagina.

Belgijos jurisdikcijoje įsisteigusi SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) veikia nuo 1973 m. pagal ES teisę.

Organizacija tinklapyje skelbia, kad alternatyvų neturinčioje globalioje mokėjimų sistemoje dalyvauja 11.000 finansinių paslaugų institucijų, ji taikoma 200 pasaulio valstybių. Organizaciją valdo 25 asmenų valdyba, į ją patenka ir Eddie Astaninas, Rusijos centrinio tarpusavio atsiskaitymo centro valdybos pirmininkas.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.