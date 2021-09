Dėl sušokusių dujų kainų Europoje užsidarė dvi trąšų gamyklos JK 

Jamalo pusiasalis, „Gazprom“ Bovanenkovo dujų telkinys. Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Europoje pabrangusios energetinių išteklių kainos privertė vieną didžiųjų trąšų gamintojų uždaryti du fabrikus Jungtinėje Karalystėje.

JAV trąšų gamintoja „CF Industries Holdings Inc.“ rugsėjo 15 d. paskelbė stabdanti veiklą Jungtinėje Karalystėje (Bilingeme ir Ince) veikiančiose gamyklose dėl aukštų gamtinių dujų kainų. Korporacija nenurodo, kada trąšų gamyba bus atnaujinta, skelbia „Bloomberg“.

„CF Industries Holdings Inc.“ kol kas yra vienintelė priėmusi tokį drastišką sprendimą Europoje, tačiau kitos bendrovės, veikiančios regione taip pat perspėja dėl sukilusių energetinių kainų potencialių pasekmių jų veiklai.

Sprendimas priimtas tuo metu, kai Europoje yra sumažėjusi energetinių išteklių pasiūla, o kainos kasdien muša naujus rekordus.

Be to, Europos šalys vėluoja užpildyti savo dujų rezervuarus artėjant žiemos sezonui, kadangi sumažėjo dujų importas iš Norvegijos ir Rusijos. Be to, išaugo konkurencija tarp Europos ir Azijos dėl suskystintų dujų pristatymo laivais, išaugus dujų paklausai Rytuose.

[infogram id="3bbbe339-7dd2-40ce-b288-17683eec95ba" prefix="ai0" format="interactive" title="Rinkos: dujų kaina TTF 210915"]

Pažymima, kad ši energetinių išteklių kainų krizė gali turėti rimtas ekonomines pasekmes. Kyla rizika, kad žiemą per Europą gali nuvilnyti elektros tinklų sutrikimai, pavyzdžiui, naudojant intensyviau elektrą patalpų šildymui ir t.t.

Tokios sistemų avarijos gali pašokdinti kainas dar labiau, sukelti naują infliacijos bangą ir papildomai išauginti verslo kaštus.

