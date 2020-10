Latvijoje sprendžiama dėl ne didesnių nei 5.000 Eur skolų gyventojams nurašymo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Latvijos Seimo juridinę komisiją pasiekė įstatymo pataisos, kurios atvertų kelią galimybei nurašyti skolas fiziniams asmenis, nepajėgiems mokėti prisiimtų kreditų. Tačiau keliama sąlyga, kad skolininko pajamos būtų tikrai mažos.

Tokią įstatymo pataisą parengė Latvijos teisingumo ministerija, rašo portalas „lsm.lv“, remdamasis Latvijos radijo informacija.

Skaičiuojama, kad Latvijoje apie 57% nuotoliniu būdu paimamų kreditų grąžinimo terminai pratęsiami tris ar daugiau kartų, o tai, anot ministerijos, rodo, kad daugeliui žmonių kyla rimtų problemų grąžinant skolas.

Nauja teisės norma būtų skirta padėti žmonėms, kurie dėl sudėtingos finansinės padėties yra pakliuvę į skolų spąstus. Tiesa, pagal ministerijos pasiūlymą pasinaudoti galimybe atsikratyti finansinių įsipareigojimų turės toli gražu ne visi skolininkai.

Ministerija sudarė kriterijų, kuriuos turėtų atitikti skolininkas, sąrašą. Skolos galėtų būti nurašomos asmenims, kurie susidūrė su sunkumais, mokėdami vartojimo kreditus ne didesnei nei 5.000 Eur sumai. Be to, siūloma nurašyti tik tuos kreditus, kurie buvo paimti ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius ir už kuriuos jau yra sumokėta ne mažiau 12% pradinės sumos. Taip pat numatoma, kad skolomis galėtų atsikratyti tik remtino asmens statusą turintys žmonės, kurių pajamos yra tikrai mažos, nesiekiančios tam tikros numatytos ribos.

Kaip nurodo Latvijos teisingumo ministerija, tikėtina, kad įstatymo projektui bus pateikta nemažai siūlymų, todėl galutinis jo variantas gali gerokai skirtis nuo pateiktojo.

Be to, šalies bankai neseniai pradėjo nurašinėti beviltiškas gyventojų skolas, kurios susidarė per 2008-2009 m. ekonominę krizę. Latvijos centrinio banko skaičiavimais, tokių beviltiškų įsiskolinimų šiandien turi apie 10.000 šalies gyventojų, bendra jų suma siekia maždaug 0,5 mlrd. Eur. Latvijos banko prezidentas Martinas Kazakas dar šį kovą kalbėjo apie planus aptarti šią galimybę su kredito įstaigų sektoriumi.

„Ką tai reiškia skolininkams? Tai reiškia, kad jie galės grįžti į pilnavertį ekonominį gyvenimą. Daugelis jų buvo priversti pasitraukti į šešėlinę ekonomiką, kai kurie emigravo. Dabar mes šiuos barjerus nuimame“, – M. Kazaką cituoja portalas.