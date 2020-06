Nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms pasiskolinti virš 100 tūkst. eurų – misija įmanoma

Kur kreiptis nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui, turinčiam kelių dešimčių milijonų eurų apyvartą? Lengvatines paskolas išduodanti sutelktinio finansavimo platforma „Finbee Verslui“ atkreipia dėmesį, kad į smulkaus ir vidutinio verslo kategoriją patenka absoliuti dauguma šalies įmonių, ir jos gali pasinaudoti pagalbos priemonėmis. Audrius Griškevičius, „Finbee Verslui“ vadovas, sako stebintis tendenciją, kad auga susidomėjimas skolintis didesnes sumas, viršijančias 100 tūkst. eurų.

Šiuo metu per platformą jau suteikta virš 22 mln. eurų lengvatinių paskolų daugiau kaip 600 įmonių.



„INVEGA skatinamoji priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ leidžia įmonėms užtikrinti saugų finansavimą šiuo vis dar sunkiai prognozuojamu laikotarpiu. Suinteresuotumas šiomis paskolomis neslopsta. Daugelis verslininkų, pasirinkdami būtent šią finansavimo priemonę, kaip didžiausią privalumą įvardija palūkanų dydį. Štai, pavyzdžiui, metams pasiskolinus 100 tūkst. eurų, mėnesio palūkanos sudaro apie 16 eurų. Maža to, šios paskolos nukentėjusiems verslams teikiamos be jokio užstato, – komentuoja A. Griškevičius.



Valstybė šias paskolas teikia lengvatinėmis sąlygomis, minimaliomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos trukmės: iki 12 mėn. jos siekia 0,1 proc., o nuo 13 iki 36 mėn. – 0,19 proc.



Maksimalus paskolos dydis – 1 mln. eurų. Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.



Paskolą reikia pradėti grąžinti po 6 mėn. nuo išmokėjimo.



Tikisi išaugusio žvejybos populiarumo

Vieną didžiausių lengvatinių paskolų, kurios vertė 0,6 mln. eurų, per „Finbee Verslui“ platformą pasiskolinusios aukštųjų technologijų kompanijos, kuriančios ir gaminančios išmaniuosius sonarus, „Deeper“ vadovas Donatas Malinauskas sako, kad nuo karantino pradžios įmonė patyrė gana nemažą momentinį apyvartos kritimą, kuris kai kuriomis savaitėmis siekė net 80 proc.



„Tokį rezultatą pirmiausia lėmė karantino metu įvesti draudimai užsienio rinkose, į kurias eksportuojame didžiąją dalį pagaminamų sonarų, be to, neveikė žvejybos reikmenų parduotuvės ar galiojo žvejybos draudimai. Gegužės mėnesį jau stebėjome atsigaunančias rinkas ir išaugusį žvejų aktyvumą, tai atsispindėjo ir mūsų pardavimuose, jie pasiekė 2019 m. gegužės lygį. Planuoti visus metus gana sunku – turime daug neapibrėžtumų ir negalime numatyti, ar rudenį grįš antroji viruso banga ar ne.



„Šiuo metu paskolintus 0,6 mln. eurų naudojame pagal šios paskolos paskirtį, kuri apibrėžta taisyklėse. Paskolą galime naudoti darbo užmokesčiui, biuro nuomai, telekomunikacijų paslaugoms, teisinėms išlaidoms“, – pasakoja D. Malinauskas.



Nepaisant neapibrėžtumo, verslininkas nepraranda pozityvumo ir sako, kad su komanda jau parengė kelis scenarijus, kaip grįžti į nuoseklaus augimo kelią, o metus pabaigti su didesniais pardavimais nei pernai. Vilčių teikia ir ateinanti vasara, kurią, panašu, žmonės daugiau laiko praleis savo šalyje.



„Džiaugiuosi, kad net tokiomis sudėtingomis sąlygomis įmonės darbuotojai susitelkė, ieškojo sprendimų, kaip galime dirbti ir prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Manau, kad mums puikiai pavyko. Greičiau nei per mėnesį persiorientavom ir dirbom visai kitaip, iš esmės pakeitėm rinkodaros priemones, pardavimų kanalus, nes akivaizdu, kad planas „verslas kaip įprasta“ tokiomis sąlygomis neveiksmingas. Na, ir tikriausiai, žmonės šiais metais dažniau rinksis atostogas savo valstybėse, todėl, reikia tikėtis, žvejyba bus populiaresnė“, – mintimis dalinasi D. Malinauskas.



Maisto produktų pardavimai krito bene 100 proc.

Virš 200 tūkst. eurų paskola suteikta ir jau virš 10 metų veikiančiai maisto produktų, skirtų viešojo maitinimo įstaigoms, gamybos įmonei „Maisto namai“, kuri produkciją tiekia ir gerai žinomiems „Čili Pica“ valdomiems restoranams.



„Maisto namai“ direktorius Algis Pocius skaičiuoja, kad šios paskolos turėtų užtekti mėnesio išlaidoms – visoms reikiamoms žaliavoms pirkti bei einamiesiems mokesčiams sumokėti.



„Šia lengvatine paskola pasinaudojome, visų pirma, dėl to, kad jos sąlygos mums yra priimtinos. Be to, jau prieš tai girdėjome ne vieną rekomendaciją, kad per sutelktinio finansavimo platformą „Finbee Verslui“ ją galima gauti itin operatyviai. Rekomendacijos pasiteisino“, – komentuoja A. Pocius.



Įmonės vadovas skaičiuoja, kad nuo karantino pradžios, uždraudus viešojo maitinimo įstaigų veiklą, įmonės pardavimai krito 95 proc. Tiesa, švelninant karantino sąlygas apyvarta pamažu auga.



Kita vertus, kaip sako verslininkas, ši situacija paskatino nestovėti vietoje, eiti į priekį, ieškoti ir daryti nestandartinius sprendimus, optimizuoti veiklą. „Tačiau tai vis tiek neatperka patiriamų nuostolių – visų pirma, įmonės veiklos laikino stabdymo ir prastovų“, – sako pašnekovas.



Finansavimo pasiūlymas – nemokamai per 1 dieną

„Suprantame, kad šiuo laikotarpiu verslams itin svarbus operatyvumas, todėl mes finansavimo pasiūlymą pateikiame per vieną darbo dieną. Jeigu pirminis pasiūlymas įmonei tinkamas, realiai paskolą galima gauti per 2 darbo dienas. Pateikti paraišką ir sužinoti, kiek įmonė gali pasiskolinti, nieko nekainuoja, – komentuoja A. Griškevičius. – Ir toliau sieksime būti patikimais finansavimo partneriais tiek gerais, tiek sunkesniais laikais. Šiuo metu netgi esame padvigubinę savo komandą, kad kiekvieną paskolos teikimo procesą galėtų kokybiškai kuruoti atskiras darbuotojas.“



Jeigu prašomos paskolos suma didesnė nei 100 tūkst. eurų, tikslinamų duomenų paprastai prireikia daugiau, todėl vertinimas gali užtrukti apie savaitę. Priklauso nuo to, kiek ir per kiek laiko įmonės atsiunčia reikiamus dokumentus.



Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams skirtos konkrečiai šios pandemijos padariniams švelninti ir padėti SVV subjektams padengti būtinąsias išlaidas, reikalingas veiklos tęstinumui užtikrinti.



Svarbu atkreipti dėmesį, kad paskolos teikiamos tiems SVV subjektams, kurių apyvarta dėl šiuo metu susidariusios situacijos sumažėjo daugiau kaip 30 proc. ir yra išlaikiusios bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su darbuotojų skaičiumi, buvusiu š. m. kovo 1 dieną.



Paskolų sutartis su paskolų gavėjais galima pasirašyti ir paskolas išmokėti iki š. m. liepos 31 d. Pagal programos sąlygas paraiška gali būti vertinama tik tuomet, kai įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas Registrų centrui.



Paraiška paskolai gauti ir platesnė informacija čia: www.finbee.lt/paskola-nukentejusiems-verslams.



