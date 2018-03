Seimo Biudžeto komitetas nagrinės kelių vyriausybių finansų politiką

Seimas pavedė savo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) per vienerius metus atlikti parlamentinį tyrimą dėl valstybės finansų ir skolinimosi politikos, vykdytos nuo 2005 m. Tyrimo išvados turėtų būti paskelbtos kitąmet pavasarį – per patį prezidento, savivaldos ir Europos Parlamento rinkimų kampanijos įkarštį.

Pavesta ištirti iki 2019 04 15

Ketvirtadienį Seimo posėdyje balsų dauguma priimtas nutarimas „Dėl pavedimo BFK atlikti parlamentinį tyrimą dėl vietinių ir regioninių veiksnių ir aplinkybių, lėmusių 2009–2010 metų krizės Lietuvoje reiškinius ir viešųjų finansų būklę, įskaitant viešojo sektoriaus skolos dydį ir šios skolos valdymo sąnaudas“. Pirminiame pernai gruodį teiktame nutarimo projekte siūlyta sudaryti šiems klausimams ištirti skirtą specialią laikinąją Seimo komisiją, tačiau vėliau valdantieji su opozicija sutarė, kad galima tuos pačius klausimus užduoti ir BFK.

Priimtuoju nutarimu BFK pavedama iki kitų metų balandžio 15 d. atlikti parlamentinį tyrimą, kuris analizuotų dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų, buvusių valdžioje nuo 2005 m., veiklą valdant šalies finansus.

Bendru valdančiųjų ir opozicijos sutarimu atsisakyta siūlymo atlikti tik konservatoriaus Andriaus Kubiliaus Vyriausybės finansų politikos 2009–2012 m. tyrimą. Dabar BFK nurodyta išanalizuoti, „kokią įtaką viešųjų finansų būklei 2009–2010 m. ir vėliau turėjo 2005–2008 m. vykdyta prociklinė biudžeto politika“, taip pat „ar Lietuvos Vyriausybė turėjo galimybių skolintis iš tarptautinių institucijų pigiau, negu tai darė 2009–2012 metais, kai finansų rinkose ir iš komercinių bankų buvo skolinamasi už palūkanas, kurios siekė 5,1–9,4%“.

Užduodami 7 klausimai, pavardžių neliko

Komitetas turės išsiaiškinti, ar Lietuvos bankas tinkamai vykdė komercinių bankų priežiūrą 2005–2008 m., ar atsižvelgė į Skandinavijos kapitalo bankų įtaką Lietuvos ekonomikai ir finansų sektoriui. Taip pat bus siekiama nustatyti bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ veiklos 2005–2009 m. ir jos įsipareigojimų administravimo 2010–2017 m. įtaką bankų sprendimams teikiant būsto paskolas bei viešiesiems finansams Lietuvoje.

Taip pat, pasak nutarime dėl pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą suformuluotų klausimų, bus bandoma atskleisti, kodėl Lietuva pasitiko krizę visiškai jai nepasiruošusi, o tuometinė valdžia ne tik ignoravo ekonomikos lėtėjimo signalus, bet ir slėpė informaciją nuo visuomenės. Bus ieškoma atsakymų, dėl kieno kaltės Lietuva 2007 m. neįstojo į euro zoną, kodėl, skirtingai nei Estija, nesukaupė finansinių rezervų, kodėl 2008-aisiais šalyje susidarė didelis viešųjų finansų struktūrinis deficitas.

Stasys Jakeliūnas, BFK pirmininkas, ketvirtadienį Seimui pristatydamas nutarimo dėl parlamentinio tyrimo atlikimo projektą, atkreipė dėmesį, kad iš jo buvo išimtos visos siūlytosios nuostatos dėl „ankstesnių vyriausybių vadovų ar finansų ministrų asmeninės atsakomybės už priimtuosius sprendimus“, todėl priimtajame nutarime nėra nei p. Kubiliaus, nei buvusios finansų ministrės Ingridos Šimonytės pavardžių. „Mes tiesiog keliame tikslą išsiaiškinti bendrąją valstybės vykdytą finansų politiką nuo pat krizės išvakarių, pačios krizės metu ir tuojau po jos. Šie komitetui užduodami septyni klausimai yra vertingi kuo geriau pasiruošti ateities galimiems iššūkiams“, – sakė p. Jakeliūnas.

Priminė apie pasikartojančias krizes

Diskusijos metu ekspremjeras p. Kubilius sakė: „Neturiu nei ko gėdytis, nei ko baimintis dėl to, ką nuveikėm per mano vadovavimą Vyriausybei 2008-2012 m. Šis tyrimas galbūt yra šiokia tokia politinė archeologija, nes tyrinėjama tai, kas įvyko prieš daugiau kaip dešimtmetį ir jau seniai ištyrinėta. Kita vertus, galbūt ir nebūtų blogai patyrinėti, pvz., kodėl Estija dėl nuo 2005 m. vykdytos politikos ne taip smarkiai nukentėjo nuo krizės, kaip mes, kurie nevykdėm jokios parengiamosios politikos ir dėl to kilus krizei Vyriausybei teko gesinti gaisrus.“

Jis priminė, kad „pasaulinės krizės paprastai kyla dešimtmečių pradžioje“. „Visur rašoma apie 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 m. buvusias krizes. Dabar artėja 2020 m. Matyt, kaip tik pats laikas ruoštis naujam dešimtmečiui ir galimiems jo iššūkiams. Tik gaila, kad komisija praranda savotišką „brendą“, nes iki šiol ji buvo paprastai vadinama Kubiliaus ir Šimonytės komisija, o dabar tampa Brazausko-Balčyčio-Butkevičiaus-Kirkilo-Šadžiaus ir tik tada Kubiliaus ir Šimonytės komisija“, – pridūrė ekspremjeras.

2005–2006 m. premjeru buvo Algirdas Brazauskas, 2006–2008 m. – Gediminas Kirkilas, 2008–2012 m. – p. Kubilius, 2012–2016 m. – Algirdas Butkevičius.

Kitas konservatorių atstovas Mykolas Majauskas apgailestavo, kad „komiteto pirmininkas nori visus metus užsidaręs tyrinėti ekonomikos teoriją“. „Tai galime palinkėti tik sėkmės šioje veikloje“, – ironiškai pridūrė jis.

Balsavo dauguma

„Šiuo atveju bus tiriama praeitis iš dabarties pozicijų. Tai bus aiškiai politiškai angažuota išvada, vargu ar sukursianti kokią nors pridėtinę vertę arba pateiksianti kokių nors patarimų, kaip derėtų elgtis krizės akivaizdoje ateityje, nes kiekviena krizė – unikali“, – sakė p. Šimonytė.

Tiek ji, tiek ir kiti Seimo opozicijos atstovai pastebėjo, kad BFK išvados šiame parlamentiniame tyrime bus pateiktos kitų metų balandžio viduryje, t. y. tuomet, kai tik ką bus įvykę savivaldos rinkimai ir bus priartėję gegužę numatyti prezidento bei Europos Parlamento rinkimai. Todėl neatmesta, kad komiteto išvadomis dalis politikų gali pasinaudoti karštoje rinkimų kampanijoje.

Seimo nutarimas dėl pavedimo BFK per metus atlikti tyrimą dėl šalies valdžios nuo 2005-ųjų vykdytos finansų politikos įvertinimo priimtas nemenka balsų dauguma – už balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 19, susilaikė 18 parlamentarų.