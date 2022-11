KREDA grupės nariai jau gali naudotis mobiliąja bankininkyste

„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius Vitalis Kavaliauskas.

Mobiliųjų paslaugų poreikis ir naudojimas nuolat auga: žmonės savo išmaniaisiais įrenginiais nori ne tik bendrauti, sužinoti naujienas, bet ir tvarkyti kasdienius finansinius reikalus. Bankinių paslaugų teikėjai skuba prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių, o nuo šiol moderniu mobiliosios bankininkystės sprendimu gali naudotis ir 11 kredito unijų vienijančios grupės „Kreda“ nariai.

Technologijos padeda žengti į priekį

Mobilioji bankininkystė nebėra tik tendencija: naujausio „Boston Consulting Group“ (BCG) tyrimo duomenimis, šiuo metu beveik kas trečias pasaulio gyventojas naudojasi bankinėmis paslaugomis išmaniajame telefone. Prie jų populiarumo reikšmingai prisidėjo pandemija – skaičiuojama, kad pirmaisiais pandemijos metais mobiliosios bankininkystės naudojimas padidėjo 34 proc. BCG analitikai prognozuoja, kad ši kreivė ir toliau kils aukštyn.

Atsižvelgiant į realijas, mobiliosios bankininkystės sprendimus savo nariams pasiūlė ir „Kreda“ kredito unijų grupė, kurios veiklą prižiūri Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU).

„Itin sparčią finansų rinkos skaitmenizaciją lemia du veiksniai: nuolat besikeičiantys vartotojų poreikiai ir stiprėjanti konkurencija tarp finansinių paslaugų teikėjų. Jei prieš kelerius metus mobiliosios bankininkystės sprendimas buvo prabanga, šiandien tikra „prabanga“ yra jo neturėti. Atsižvelgdami į tai pristatome m. bankininkystės programėlę KREDA mūsų grupės nariams. Tai strateginis žingsnis, kuriuo siekiame didinti konkurencingumą, gerinti narių patirtį bei įgyvendinti technologijomis paremtą paslaugų plėtrą“, – sako JCKU KREDA programėlės projekto vadovas Zbignev Masovič.

Tikslas – sukurti įvairius klientų poreikius atliepiančią mobiliąją programėlę

Įvertinusi tai, kiek išteklių, patirties ir laiko resursų reikia norint sukurti pažangią bei patikimą m. bankininkystės programėlę, „Kreda“ kredito unijų grupė nusprendė pasitelkti išorinį technologinį partnerį – unikalius IT ir skaitmenizacijos sprendimus kuriančią bendrovę „Baltic Amadeus“.

Ilgametę patirtį diegiant IT sprendimus finansų sektoriuje turinti bendrovė pasiūlė ir sukūrė patogiai valdomą, funkcionalią bei lanksčią mobiliosios bankininkystės programėlę.

„Mobiliosios bankininkystės sprendimus kuriame finansinėms institucijoms iš viso pasaulio, todėl puikiai žinome, kaip jie turi veikti, kad sukurtų didžiausią pridėtinę vertę finansinės institucijos klientui ir pačiai finansinei institucijai. Ką tik startavusi KREDA programėlė yra aiški, suprantama bei lengvai valdoma, tuo pačiu – atitinka aukščiausius saugumo ir patikimumo reikalavimus. Tokią programėlę kūrėme suprasdami, kad ja naudosis patys įvairiausi klientai – nuo studento iki brandaus amžiaus asmens, nuo technologijomis nesidominčio iki jų žinovo“, – sako „Baltic Amadeus“ technologijų direktorius Vitalis Kavaliauskas.

KREDA programėlė leidžia išmaniuoju telefonu atlikti pinigų pervedimus, mokėjimus ir tvarkyti kitus būtiniausius kasdienius finansinius reikalus. Siekiant atliepti išskirtinius klientų poreikius, į programėlę įtraukti skirtingi autentifikavimo būdai, taip pat sąskaitų, mokėjimų ir kortelių skiltys. Tačiau tai tik ilgos kelionės pradžia: ateityje, atsižvelgiant į naudotojų poreikius ir atsiliepimus, programėlės galimybes bei funkcijas ketinama plėsti.

Reikalavimų laikymąsi patvirtina sertifikatai

Kurdama „Kreda“ grupės mobiliosios bankininkystės sprendimą „Baltic Amadeus“ komanda pasitelkė unikalią, jų pačių sukurtą „FinCell“ technologinę platformą. Sklandi integracija su pagrindine įstaigos sistema užtikrinama per atvirą aplikacijų programavimo sąsają (angl. Application Programming Interface), kuri yra pagrįsta tarptautine PSD2 direktyva ir Berlyno Grupės standartais. Be to, naujoje programėlėje yra užtikrinti saugumo bei atitikties reikalavimai remiantis tarptautiniais ISO 27001 ir ISO 9001 standartais.

„Ekspertai, sukūrę ir užtikrinantys saugumą išmaniojoje programėlėje KREDA, yra sertifikuoti pagal CISSP, CDPSE ir CISA. Tai reiškia, kad kuriant programėlę buvo laikomasi aukščiausių saugumo ir atitikties reikalavimų, o gera vartotojo patirtis (UX) bei intuityvi vartotojo sąsaja (UI) užtikrinama tiek „iOS“, tiek „Android“ operacinėse sistemose“, – sako V. Kavaliauskas.

„Kreda“ grupės kredito unijų nariai programėlę KREDA gali nemokamai parsisiųsti iš „Google Play“ bei „AppStore“ parduotuvių.

