Prieð patekdamos á rinkà, „DS Smith“ pakuotës pereina þiedinio dizaino vertinimo barjerà

2020 m. rugsėjį su ambicinga tvarumo strategija „Šiandien ir rytoj“ (angl. Now and Next) žengusi tvarių pakuotės sprendimų tiekimo lyderė Baltijos šalyse „DS Smith Packaging Lithuania“ užsibrėžė įvykdyti ženklų pokytį žiedinės ekonomikos srityje. Bendrovės tvarumo politikoje didžiausias dėmesys skirtas tvaresnių pakuočių sprendimams, į kurių paieškas įtraukiami ir klientai. Savo kelią tvarumo link bendrovė šiemet paženklino žiedinio dizaino vertinimo sistemos, leidžiančios išanalizuoti pakuotės tvarumą, sukūrimu.

Savo 2020-aisiais pristatyta tvarumo strategija „Šiandien ir rytoj“ (angl. Now and Next), „DS Smith“ įsipareigojo iki 2025 m. parduotuvių lentynose pakeisti 1 mlrd. probleminių plastiko pakuočių, iki 2030 m. – optimizuoti kiekvieno plaušelio panaudojimą visoje tiekimo grandinėje, sumažinti anglies dvideginio emisijas gamyboje 30 proc. (atskaitos tašku laikant 2015 m.) bei į žiedinę ekonomiką ir žiedinį gyvenimo būdą įtraukti 5 mln. žmonių. Bendrovė viliasi, kad nuo 2030 m. visos bendrovės gaminamos pakuotės bus 100 proc. perdirbtos arba pakartotinai panaudotos.

„DS Smith“ grupė valdo daugiau nei 230 gamybos taškų visame pasaulyje, todėl suvokia savo vaidmenį, mažinant veiklos poveikį aplinkai. Siekdami sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį, per pastaruosius metus įgyvendinome nemažai iniciatyvų. To rezultatas – Lietuvoje, perėjus prie žaliosios energetikos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažinome 1380 t.“, – pažymi įmonės „DS Smith Packaging Lithuania“ vadovė Katarzyna Kala-Kowalska.

Siekiant pokyčio tvarių pakuočių sektoriuje, ne tik klientams, bet ir visai rinkai šiemet bendrovė pristatė pakuotės žiedinio dizaino metriką – pažangią priemonę, leidžiančią įvertinti gaminamų pakuočių „žiediškumą“ ir taip paspartinti tvarius pokyčius rinkoje, ypač maisto pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir e. komercijoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tvarumą matuoja aštuonių rodiklių skale

„DS Smith“ novatoriška žiedinio dizaino metrika pakuotės dizaino funkcionalumą matuoja pagal aštuonis rodiklius – tiekimo grandinės optimizavimą, perdirbamumą, perdirbamas medžiagas, pakartotinio panaudojimo galimybes, pilną žaliavų panaudojimą, atsinaujinančius šaltinius, anglies dvideginio pėdsaką ir saugumą planetai. Vertinimui naudojama pilnai automatizuota kompiuterinė programa, kuri, pagal projekto duomenis, įvertina pakuotės tvarumą procentais.

„Procentais išreikštą vertinimo rezultatą patogu palyginti su skirtingų pakuotės sprendimų rezultatais, kito tipo pakuotėmis bei įvertinti pažangą. Tai mums leidžia tobulėti ir didinti savo veiklos tvarumą, o klientams – greičiau pasiekti savo tvarumo tikslus“, – sako K. Kala-Kowalska.

Jos teigimu, pakuočių „žiediškumo“ metrika leidžia objektyviai įvertinti bendrovės pakuočių sprendimų efektyvumą ir pranašumą rinkoje. Kadangi daugiau nei 80 proc. pakuotės poveikio aplinkai padaroma dar jos projektavimo etape, metrika padeda iš karto įvertinti galimus pakuotės trūkumus dar jos kūrimo etape ir ieškoti alternatyvų. Taip maksimaliai sumažinamas atliekų kiekis ir tarša, užtikrinamas ilgesnis produktų ir medžiagų naudojimo laikas bei sumažėja sąnaudų.

Pereinant prie žiedinės ekonomikos, ypatingai svarbus tampa pakuočių perdirbimas, o šio proceso grandinėje privalo dalyvauti visi – nuo pakuočių gamintojų, prekių ženklų savininkų iki vartotojų. Pakuotės poveikis aplinkai turi būti įvertinamas dar jos projektavimo etape, todėl „DS Smith“ subūrė 700 dizainerių ir novatorių komandą, taikančią žiedinio dizaino principus pakuočių kūrimo procese, atsižvelgiant ir į verslo poreikius.

„DS Smith“ komanda naudoja unikalią grupės programinės įrangos platformą, taip užtikrindama, kad klientus pasiektų pažangiausios pakuočių idėjos. Džiugu prisiminti, kad dar neseniai dizaineris iš Lietuvos gamyklos pelnė „tvarios inovacijos“ Rytų Europos regione apdovanojimą, – kalba K. Kala-Kowalska. – Bendrovė taip pat savo „PackRight“ centruose siūlo klientams interaktyvias sesijas, kurių metu kartu nustatomi verslo prioritetai ir peržiūrimi visi pakuotės tiekimo grandinės etapai. Per šias kūrybines sesijas sukuriamas pakuotės konceptas, vėliau sukurta tvari pakuotė testuojama ir pristatoma klientui.“

nuotrauka::1

Plastikinius pirkinių maišelius keičia tvariomis dėžėmis

Šiais metais pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos VšĮ „Gamtos ateitis“ inicijuotas tyrimas parodė, kad 36 proc. Lietuvos gyventojų, įsigydami prekes, atkreipia dėmesį iš pakuotės tvarumą, galimybę ją rūšiuoti ir vėliau perdirbti. Rūšiuoti gyventojus skatina noras prisidėti prie aplinkos tausojimo (75 proc.) ir kovos su klimato kaita (34 proc.). Tačiau nors pirkėjų sąmoningumas auga, pasak tyrimo, net 62 proc. apklausos respondentų retai arba niekada nesidomi pasirinktos pakuotės tvarumu.

Siekdama paskatinti aplinkos tausojimą, „DS Smith Packaging Lithuania“ lapkričio mėnesį paskelbė iniciatyvą „Go Green“ – prekybos centruose pristatė daugkartines, tik iš atsinaujinančių išteklių pagamintas ir 100 proc. perdirbamas dėžes pirkiniams. Skaičiuojama, kad dėžė talpina didesnį prekių kiekį nei įprasti plastikiniai maišeliai ir yra patvaresnė už popierinius maišelius.

„Sėkme visada paženklinamos inovacijos, kuriamos galvojant ne tik apie save, bet ir apie kitus. Stengiamės kurti geresnę ateitį visai visuomenei bei tausoti aplinką, o šių pastangų dėka gimsta geriausi pažangūs tvaraus pakavimo sprendimai. Tad kurkite, bandykite ir galvokite „žaliai“, – linki K. Kala-Kowalska.

Siekiant ženklaus pokyčio tvarių pakuočių segmente, VšĮ „Gamtos ateitis“ iniciatyva pernai įkurtas ir „Ateities pakuotės“ klubas, šiuo metu vienijantis 29 Lietuvos įmonės, tarp jų – gėrimų gamintojus, maisto pramonės, statybinių medžiagų, pakuočių gamybos ir kitų sektorių bendroves. „Ateities pakuotės“ klubo tikslas – skatinti Lietuvos gamintojus ir importuotojus naudoti ekologiškesnes pakuotes, dalintis gerosiomis praktikomis šioje srityje, įgyvendinti aplinkosaugines iniciatyvas ir Lietuvos visuomenėje ugdyti ekologinį sąmoningumą.

VšĮ „Gamtos ateitis“ – licencijuota, viena didžiausių pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų Lietuvoje, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų tiekiamų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pakuočių atliekų tvarkymą. Organizacijos tikslas – atstovaujant Lietuvos gamintojams ir importuotojams, vystyti tvarią ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo veiklą, taip pat – įvairiomis priemonėmis vykdyti visuomenės švietimą ir edukaciją, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais.