„Adampolis Shop“: parduotuvės tapo kompetencijų centrais

Areta Žiogė, UAB „Adampolis“ serviso ir parduotuvių vadovė: „Parduotuvės tampa kompetencijų centrais, jose atsiranda erdvės klientui pabendrauti, pasikonsultuoti, rasti ne vien detalę, bet visą sprendimą turimai problemai“.

Viena didžiausių komercinio ir nekomercinio transporto bei spec. technikos pardavimo, nuomos ir aptarnavimo įmonių grupių „Adampolis Group“ šiemet pristato naują „Adampolis Shop“ prekės ženklą ir šių metų pabaigoje pristatys naują, modernią elektroninę parduotuvę. 7 fizines parduotuves valdanti bendrovė, tikisi klientams pasiūlyti daugiau patogumo, žinių bei greičio.

Nauja moderni el. parduotuvė pirkėjams bus pasiekiama dar šiemet. Vienas pagrindinių tikslų – ne tik leisti patogiai įsigyti reikiamų dalių ar kitų eksploatacinių transporto prekių, bet ir užtikrinti konsultavimo, patarimo paslaugą, kurios itin dažnai prireikia specifinių transporto dalių ieškantiems klientams.

„Pandemija pakoregavo veiklos modelį. Mūsų versle gyvas bendravimas buvo itin svarbus, daliai klientų jis ir toliau išliks būtinu. Bet per karantiną parduotuvės buvo neprieinamos, tad klientai mokėsi pirkti internetu. Galiausiai, atsirado vis daugiau norinčių visko greitai, čia ir dabar, niekur nevažiuojant, per nuotolį. El. prekyba, kurią vykdėme iki šiol, neatliepia šių klientų lūkesčių – per sunku greitai išsirinkti detales, matyti visus galimus variantus, pasiūlymus. Kuriame tokią el. parduotuvę, kuri tuos lūkesčius išpildys“, – pasakoja Areta Žiogė, UAB „Adampolis“ serviso ir parduotuvių tinklo vadovė.

„Adampolis Shop“ palaipsniui atnaujina ir turimas fizines parduotuves. 4 jų įsikūrusios šalia „MAN Truck & Bus“ serviso centrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje. Dar trys veikia Šiauliuose, Utenoje ir Panevėžyje. Pasak A. Žiogės, didžioji dalis „Adampolis Group“ įmonių klientų renkasi autorizuotas „MAN Truck & Bus“ serviso paslaugas, tačiau esama ir tokių, kurie, pasibaigus garantiniam aptarnavimui, kliaunasi savo automechanikų kompetencija ir paslaugomis. Jiems reikiamų kokybiškų detalių pasiūlą užtikrina būtent šios parduotuvės.

Numatė riziką

„Klientai pas mus neateina pasižvalgyti, jie visada ieško konkrečios detalės ir, paprastai, skubiai, nes reikia taisyti transporto priemonę. Dažniausias klausimas: turite ar neturite?“, – sako A. Žiogė.

Ji pasidžiaugia, kad vos išgirdus apie pandemiją Kinijoje, 2020 m. pradžioje komanda numatė rizikas ir priėmė sprendimą užsakyti didesnius kiekius dalių į sandėlius. Ypač daug dėmesio buvo skirta elektronikos dalims. Rizikos įvertinimas pasiteisino. Tuo metu, kai dėl tiekimo trikdžių visame pasaulyje trūko detalių ir išsitęsė jų užsakymo terminai, komanda galėjo operatyviai taisyti gedimus ar pasiūlyti dalių čia ir dabar.

„Prekių pristatymo terminai ir dabar itin svarbūs. Reaguodami į COVID-19 situaciją, padarėme daug sprendimų, kurie leido dar labiau automatizuoti tiekimą. Pertvarkėme savo sandėlių sistemą, iš gamintojo prekės pristatome tiesiai į 7 sandėlius o ne į vieną centrinį. Logistikos grandinėje toks sprendimas mums leido sutaupyti apie dvi pristatymo dienas. Visos prekės yra sekamos, aiškiai žinome jų lokaciją, likučius, galime greitai rasti reikiamas dalis bet kuriame iš sandėlių“, – apie padarytus sprendimus pasakoja A. Žiogė.

Viskas, ko reikia

Iš viso „Adampolis Shop“ sandėliuose – daugiau nei 30 tūkst. skirtingų prekių. „Adampolis Truck & Bus“ yra oficialus „MAN Truck & Bus SE“ atstovas Lietuvoje, todėl „Adampolis Shop“ parduotuvėse siūlomos visos svarbiausios detalės, kurių gali prireikti šio gamintojo sunkvežimiams, varikliams ar spec. technikai. Čia taip pat galima rasti jai tinkamos alyvos, autochemijos. Tačiau pasiūloje bendrovė turi labai didelį spektrą kokybiškų dalių, skirtų ir kitų gamintojų transporto priemonėms.

„Dalis mūsų klientų valdo kelių įvairių gamintojų transporto parką. Mūsų pasiūla taip pat yra platesnė, kad nereikėtų reikiamų dalių ieškoti per skirtingas parduotuves ir tiekėjus. Patys tiekėjus renkamės labai kruopščiai, kad detalės atitiktų gamintojo reikalavimus, būtų kokybiškos, kad klientai galėtų važiuoti patikimai, be nemalonių staigmenų. Kompromisų čia nėra, nes kartu su dalimis parduodame ir savo vardą“, – sako A. Žiogė.

Pasak jos, parduotuvių asortimente galima rasti ne tik originalių, bet ir alternatyvių aukštos kokybės detalių. Vis dėlto, pastebima, kad pirkėjai vis labiau įvertina būtent originalių detalių privalumus.

„Dar prieš keletą metų originalios detalės sudarė tik apie 60% pardavimų, o šiandien – jau 84%. Didėja ir klientų branda, pajautimas, kad verta rinktis kartais gal ir brangesnę, tačiau geriau tinkančią, patvaresnę dalį. Sekame visus atnaujinimus, gamintojo rekomendacijas. Gamintojai detales atnaujina tik turėdami tam priežastį – efektyvumui, sąnaudų mažinimui, patvarumui. Be to, kiekvieno gamintojo detalių komplektacija skiriasi. Mūsų darbuotojai turi labai daug žinių ir gali patarti, kuri detalė tinkamiausia ir kodėl. Nenuostabu, kad mūsų parduotuvės tampa kompetencijų centrais, jose atsiranda erdvės klientui pabendrauti, pasikonsultuoti, rasti ne vien detalę, bet visą sprendimą turimai problemai“, – sako A. Žiogė.

