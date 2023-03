Pasirinkimų metas abiturientams: padėti gali profesionalai, besidalinantys patirtimi

Artėjant kasmetinei brandos egzaminų sesijai, nemažai dvyliktokų susiduria su dilema: o kas toliau? Perspektyvų, ką veikti po mokyklos, šiandien yra itin daug, tad galutinis pasirinkimas gali būti sudėtingas. Vienas iš būdų padėti apsispręsti – gyvai papasakota patirtis iš profesionalo lūpų. Tai leidžia susidaryti platesnį vaizdą apie norimą specialybę bei karjeros kelią, užduoti rūpimus klausimus ar net gauti mentoriaus pagalbą.

„Lietuvos Junior Achievement“, „Women Go Tech“ bei„The Coca-Cola Foundation”, jau trečią sezoną rengia „Empowering Girls“ projektą, sujungiantį įvairių tiksliųjų mokslų bei verslo pasaulio atstovių darbo patirtį bei moksleivių karjeros galimybes. Projektas #EmpoweringGirls siekia skleisti žinią apie technologijų, inžinerijos ir verslo pasaulio galimybes, skatinti verslumą bei inovatyvų mąstymą tarp Lietuvos moksleivių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Vien per antrąjį projekto sezoną buvo aplankyta daugiau nei 100 skirtingų šalies mokyklų ir pasiekta daugiau nei 6000 moksleivių. Šių metų planai yra dar ambicingesni: aplankyti net 120 ugdymo įstaigų, pabendrauti su 7000 mokinių bei inicijuoti aktyvų dalyvavimą „JA Šešėliavimo“ programoje.

Praėjusią savaitę SEB vykusio projekto atidarymo renginio metu pasidžiaugta ir jau tikslą peržengusiais šiemetiniais skaičiais. Prie projekto jau prisijungė 80 savo patirtimi norinčių pasidalinti profesionalių, kurios vyks į 180 užsiregistravusių mokyklų. Tačiau tai – anaiptol ne pabaiga: mokymo įstaigos vis dar gali registruotis ir suteikti galimybę 13-19 metų moksleiviams sužinoti daugiau apie ateities profesijas bei studijas.

Šis pasirinkimas ne vienam moksleiviui gali tapti itin sudėtingas. Tam įtaką daro daug priežasčių: mėgstami mokomieji dalykai, asmeniniai pomėgiai bei turimi įgūdžiai. Kita vertus, anaiptol ne visi jaunuoliai jau vėlyvoje paauglystėje yra atradę sau įdomią nišą. Būtent dėl to tampa svarbu apie patrauklią karjeros kryptį sužinoti kuo daugiau tiek iš teorinės, tiek iš praktinės pusės. Įkvėpimo sesijos mokyklose tampa puikia priemone parodyti moksleiviams, jog galimybės neribotos, svarbu nebijoti ir pabandyti.

Be pokalbių mokyklose, padėsiančių gauti atsakymus į rūpimus klausimus, vyresnių klasių moksleiviai turės ir šansą „pasimatuoti” dominančią profesiją ar tobulinti ateities planui reikalingus įgūdžius. Dalis verslo ir technologijų profesionalių prisijungs ir prie mokomųjų mokinių bendrovių „accelerator_x“ bei „JA Šešėliavimo“ programų. Jų metu jaunuoliai pajus, ką reiškia darbo diena su svajonių sritimi susijusioje įmonėje: stebės mentorės darbotvarkę, patys atliks su darbu susijusias užduotis, dalyvaus susirinkimuose. Be to, „accelerator_x“ suteiks galimybę patiems moksleiviams įsteigti bendrovę bei susipažinti su verslo valdymu.

„Studijų kryptis – vienas svarbiausių ir atsakingiausių pasirinkimų jaunuolio gyvenime. Dėl šios priežasties svarbu gauti kuo daugiau reikalingos bei aktualios informacijos, tad galimybė pabendrauti su srities profesionalais tampa išties naudinga,” – teigia „Women Go Tech“ bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė. Jos teigimu, jau kelis sezonus neblėstantis mokyklų susidomėjimas projektu įrodo karjeros mentorystės tarp profesionalų ir vyresnių klasių moksleivių poreikį.

Jau ne pirmą sezoną vykstančio projekto metu sulaukiama ir didelio profesionalių, norinčių tapti mentorėmis bei padėti moksleiviams priimti svarbų sprendimą, dėmesio. Prie iniciatyvos noriai ir aktyviai prisideda „Vinted” bei asociacijos „Unicorns Lithuania” ir „Lyderė”, iš kurių prie projekto prisijungia daugiausiai moterų profesionalių. Ž. Vitaitė sako, kad moksleiviams renkantis ateities karjeros kelią, svarbu ne tik išgirsti, bet ir patirti: „Suteikiame galimybę moksleiviams ne tik pasikalbėti, bet ir išbandyti dominančias veiklas – tai tampa prasmingu bei įdomiu darbu populiarinant technologijų sektorių ir čia kasmet pritraukiant vis daugiau jaunų žmonių. Moksleiviams svarbu suprasti, jog technologijos nėra tik programavimas - vis daugiau verslų, organizacijų yra skaitmeninių sprendimų kūrėjai ir įgyvendintojai. Kuo anksčiau moksleiviai supranta, koks platus yra technologijų sektorius, bendraudami su šių sričių profsionalais, tuo didesnė tikimybė, jog jaunuolių ateities kelio pasirinkimai bus drąsesni.”

„Empowering Girls“ projektas ypatingą dėmesį skiria moksleivėms mergaitėms. Nors moterų darbuotojų technologijų srityje paskutiniais metais daugėja, tačiau anaiptol ne kiekviena moksleivė apmąsto šią karjeros galimybę. „Galime pasidžiaugti, kad Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja pagal moterų, dirbančių STEM industrijose, statistiką. Kita vertus, statistiškai mergaitėms karjera STEM srityse vis dar nėra pirmas pasirinkimas. Siekiame pakeisti šią tendenciją ir parodyti, kad ši sritis apima daugiau nei dažnai įsivaizduojama – įdomių, skirtingų įgūdžių ar išsilavinimo reikalaujančių darbo pozicijų čia gali atrasti bet kas,” – pasakoja „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

Visos Lietuvos mokymo įstaigos vis dar gali registruotis į „Empowering Girls“ projektą ir padėti atverti moksleiviams naujas karjeros galimybes technologijų srityje. Daugiau informacijos: https://lja.lt/empowering-girls/.