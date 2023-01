Mokiniams – galimybė semtis patirties iš IT profesionalių: technologijų ir verslo lyderės susitiks su tūkstančiais jaunuolių

Nors informacinių technologijų (IT) ir verslų kūrimo srityje dideliais žingsniais judame į priekį, tačiau vis dar drastiškai trūksta iniciatyvos ir vyrauja milžiniška nelygybė – įsidarbina nedaug moterų, jos mažai prisideda prie startuolių kūrimo. Dar rečiau apie karjerą IT srityje galvojama gyvenant ne didmiesčiuose. Siekdama pakeisti situaciją, „Lietuvos Junior Achievement“, „Women Go Tech“ ir „The Coca-Cola Foundation“ pristato projekto „Empowering Girls“ trečią sezoną. Jau tūkstančius mokinių su IT supažindinusi iniciatyva šiemet sugrįžta su dar ambicingesniais tikslais.

Kaip pasakoja vienos projekto iniciatorių „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė, projektu „Empowering Girls“ siekiama paskatinti mokinius inovatyviai mąstyti, tiesiogiai iš savo sričių profesionalių suteikti jiems technologijų, inžinerijos ir verslo pasaulio žinių. Norint pasiekti kuo platesnę auditoriją, projektas vystomas įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, o pradėti jau trečiąjį jo sezoną paskatino pirmųjų dviejų sėkmė.

„Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

„2019 metais, kai tik pradėjome šią iniciatyvą, šalies mokyklose retai sulaukdavome teigiamo atsakymo į klausimą apie savo ateities susiejimą su technologijų, verslo kūrimo sritimis. Dar rečiau jį išgirsdavome iš merginų. Ši patirtis atsispindi ir oficialioje statistikoje: IT srityje vis dar trūksta tūkstančių darbuotojų, su juo savo ateitį sieja vos kas ketvirta mergina, jos dar rečiau kuria startuolius. Visgi, pradėję šviesti jaunimą, pastebime progresą: vien antrojo projekto sezono metu lektorės aplankė 115 skirtingų mokyklų ir pasiekė 6092 mokinius, iš kurių daugiau nei 3300 – merginos“, – projekto sėkme džiaugiasi A. Rusteikienė.

„Women Go Tech“ bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė

Šiųmetiniai tikslai – dar aukštesni: iki mokslo metų pabaigos ketinama aplankyti 120 mokyklų ir susitikti su daugiau nei 7000 moksleivių, taip pat programoje atsiranda naujovė – „Šešėliavimo“ vizitai, kurios metu moksleiviai lankysis įvairiose įmonėse ir turės galimybę išbandyti skirtingas profesijas. „Women Go Tech“ bendraįkūrėja Žydrūnė Vitaitė akcentuoja, kad semtis žinių ir inovatyvaus mąstymo galima iš švietimo įstaigas vėl lankysiančių ir paskaitas bei „Šešėliavimo“ praktikas vesiančių moterų verslininkių, technologijų eksperčių ir lyderių.

„Geriausiai įkvepia kitų žmonių pavyzdžiai. Mane pačią pirma nuo IT srities atgrasė gero pavyzdžio neturėjimas, o išdrįsusi keisti gyvenimą, nebijoti siekti svajonių paskatinau ir savo jaunesnę sesę. Panašių istorijų – daugybė: vien šiame projekte dalyvauja nemažai persikvalifikuoti padedančios programos „Women Go Tech“ absolvenčių. Jų pavyzdys įrodo, kad turint tikslą ir įdedant pastangų, viskas yra įmanoma, merginos taip pat gali tapti IT profesionalėmis. O dar lengviau, kai pradedi kuo anksčiau“, – įsitikinusi Ž. Vitaitė.

Norėdamos paskatinti kuo daugiau mokinių siekti karjeros IT srityje, prie projekto „Empowering Girls“ prisijungia ir vis daugiau partnerių. Dalis jų – ilgą istoriją turinčios tarptautinės kompanijos.

„Merginos ir moterys yra pasaulio sėkmės pagrindas. Dėl to, siekdama padėti joms sėkmingai plėtoti savo karjerą, „Coca-Cola Foundation“ nuolat bendradarbiauja su daugybe verslo įgūdžius, mentorystės tinklus, švietimo ir kitus karjerai reikalingus įgūdžius siūlančių partnerių. „Lithuanian Junior Achievement“ ir „Women Go Tech“ programa „Empowering Girls“ yra puikus viso to pavyzdys – nuolatiniu darbu jai pavyks ir toliau stiprinti mergaičių verslumo įgūdžius bei technologinį išsilavinimą visoje Lietuvoje“, – viliasi projektą remiančios „Coca-Cola“ komunikacijos vadovė Baltijos šalims Mariliis Sepper.

Prie iniciatyvos aktyviai prisideda ir įvairių sričių profesionalės. Kaip atvirauja lektorės, dalyvavimas projekte padeda geriau įsigilinti į savo profesiją, apgalvoti tam tikrus karjeros aspektus, lavinti viešo kalbėjimo įgūdžius, įsivertinti savo stipriąsias puses. Tačiau turbūt labiausiai smagu grįžti į gimtąjį miestelį kaip savo srities lyderei, savo pavyzdžiu įkvėpti vietinius. Dėl šių ir kitų priežasčių vien pernai programoje sudalyvavo 82 mentorės, o šiemet jų turėtų būti dar daugiau. Norinčios prisidėti prie projekto, savo sričių profesionalės kviečiamos registruotis šiame puslapyje.