Kaip „Nike“ auginasi naują pirkėjų kartą

Drabužių, maisto produktų ar kasdienių buities prekių prenumerata jau tapo dažno pirkėjo įpročiu. Sportinių prekių gamintoja „Nike“ irgi nusprendė išmėginti šį pardavimo būdą.

Bendrovė paskelbė, kad startuoja nauja paslauga „Nike Adventure Club“ – sportinių batelių prenumerata vaikams nuo 2 iki 10 metų. Prenumeratoriams siūlomi trys paslaugos variantai: kas mėnesį mokant po 20 USD klientas gaus 4 poras batelių per metus, mokant 30 USD per mėnesį – 6 poras per metus, mokant 50 USD per mėnesį – 12 porų sportinių batelių per metus. Klientai gali rinktis iš 100 avalynės modelių, rašo CNN.

Bryanas Gildenbergas, „Kantar Consulting“ atstovas, akcentuoja, kad tokia įmonės elgsena yra puikus pavyzdys, kaip transformuoti tradicinį verslą į skaitmenį, kai gamintojas tiesiogiai prekes parduoda klientui.

„Nike“ nusitaikė į priemiesčiuose ir atokesnėse vietovėse įsikūrusias šeimas, kurios neturi galimybės dažnai nuvykti į parduotuves.

Bendrovė naująją paslaugą pradėjo testuoti prieš dvejus. Kai paslauga pradėjo naudotis 10.000 klientų, nuspręsta projektą išplėsti. Prenumerata ne tik padės išspręsti tėvų galvos skausmą, bet ir padės įmonei užmegzti ryšį su naujaisiais sportinių batelių avėtojais. Be to, tokiu būdu bendrovė testuotoja ir prenumeratos paslaugą. Jeigu vaikiškų sportinių batelių prenumerata atneš norimų rezultatų, įmonė planuoja tokią paslaugą pasiūlyti suaugusiesiems.