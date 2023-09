Slovakijoje – Vakarų atidžiai stebimi parlamento rinkimai

Tomas Tkacik (SOPA Images/ ZUMA Press Wire/Scanpix) nuotr.

Slovakijoje šeštadienį vyksta išankstiniai parlamento rinkimai. Šįkart Slovakijos gyventojų pasirinkimą atidžiai stebi ir Vakarų partneriai. Remiantis rinkėjų apklausomis, į didžiąją politikos sceną gali sugrįžti atvirai Kremliaus naratyvą palaikantis buvęs šalies premjeras Robertas Fico.

Rinkimai Slovakijoje rengiami po to, kai šių metų pradžioje buvo pareikštas nepasitikėjimas centristine Eduardo Hegerio vyriausybe.

Pastaruoju metu Slovakija, kurioje gyvena tik 5 mln. žmonių, yra propagandos galios bandymų poligonas. Šalyje tiesiog klesti rusiška propaganda, o tuo pasinaudojo kurį laiką politiniame šešėlyje buvęs premjeras R. Fico. Baiminamasi, kad, jeigu į valdžią po šiandienos rinkimų sugrįš R. Fico partija „Smer-SD“, Slovakijos užsienio politika gali apsiversti aukštyn kojomis. R. Fico jau ne kartą buvo pavadintas „slovakiškuoju V. Orbanu“.

Beveik neabejojama, kad R. Fico atėjus į valdžią, susvyruotų ir šalies parama Ukrainai. Skaičiuojant paramos dalį vienam gyventojui, Slovakija iki šiol buvo viena ištikimiausių Kyjivo rėmėjų ir tapo pirmąja NATO šalimi, Ukrainai nusiuntusia naikintuvus „MiG-29“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



[{"title":"Nauju Rusijos propagandos poligonu tapo Slovakija – į premjerus taikosi V. Orbano stiliaus politikas","url":"https://vz.lt/verslo-aplinka/2023/09/14/nauju-rusijos-propagandos-poligonu-tapo-slovakija--i-premjerus-taikosi-v-orbano-stiliaus-politikas","category":"PREMIUM","profiles":[1057,1067,1633,1873]}]

Briuselio pareigūnai savo ruožtu reiškia nerimą, kad prie nepaklusniųjų ES narių Vengrijos ir Lenkijos gali prisijungti ir Slovakija ir taip apsunkinti Bendrijos sprendimų priėmimą.

Ekspremjero R. Fico „Smer-SD“ apklausose šiuo metu pirmauja su 20–24% balsų. Europos Parlamento pirmininkės pavaduotojo Michalo Šimečkos vadovaujama liberali Pažangioji partija su 15% rikiuojasi antroje vietoje, o trečia su 14% yra buvusio R. Fico sąjungininko Peterio Pellegrini kairiųjų partija „Hlas-SD“.

R. Fico neatmeta galimybės po rinkimų sudaryti koaliciją su kraštutinių dešiniųjų partija „Respublika“, kuri šiuo metu su 8% yra ketvirta.

Tiesa, kai kurie analitikai teigia, kad rinkimų rezultatai Slovakijoje dar nėra galutinai nulemti. Nors R. Fico partija apklausoje pirmauja, pranašumas per kelis pastaruosius mėnesius sumažėjo, be to, net ir R. Fico partijai reikės formuoti valdančiąją koaliciją ir dėlioti politikos prioritetus, atsižvelgiant į koalicijos partnerius.

Pabrėžiama, kad R. Fico yra pragmatiškas politikas ir rinkimų retorika nebūtinai bus visiškai įgyvendinta praktikoje. Ekspertai pastebi ir tai, kad Slovakijos ekonomika išgyvena ne pačius geriausius laikus. Pagal BVP vienam gyventojui ji yra euro zonos reitingų apačioje, kartu su tokiomis šalimis kaip Latvija ir Kroatija. Tačiau pagal vieną rodiklį ji akivaizdžiai pirmauja – biudžeto deficitą, kuris, kaip prognozuojama, šiemet sieks beveik 7% šalies BVP.

R. Fico savo rinkėjams žada ekonominį posūkį ir didesnes socialines išmokas. To pasiekti nebus įmanoma be ES pagalbos, įskaitant 6 mlrd. Eur, kuriuos Briuselis skyrė šaliai iš ekonomikos gaivinimo fondo. Bet koks nukrypimas nuo pagrindinės fiskalinės politikos krypties sulauktų investuotojų reakcijos, o Slovakijos skolinimosi kaina padidėtų, tad ir Slovakija, blokuodama ES sprendimus, turėtų ką prarasti.

Tomas Tkacik (SOPA Images/ ZUMA Press Wire/Scanpix) nuotr.