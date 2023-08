A. Armonaitė: nereikėtų gąsdinti ir išvyti į Lietuvą nuo režimo pabėgusių baltarusių

Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos politikams ketinant vėl svarstyti griežtesnius ribojimus į šalį atvykstantiems Baltarusijos piliečiams, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad tokiais planais gąsdinami nuo Minsko režimo represijų bėgę žmonės.

Taip ji kalbėjo po to, kai trečiadienį Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biuro atstovas teigė, kad dalis į Lietuvą persikėlusių baltarusiškų informacinių technologijų (IT) įmonių dėl to svarsto trauktis iš šalies.

„Verslas ten palaikė opoziciją, dalis įmonių užleisdavo patalpas nakvoti protestuotojams ir taip toliau, galiausiai dalis jų buvo išmesta tiesiog iš Baltarusijos, dalis pabėgo bijodami represijų, nusavinto turto ir taip toliau. Lietuva, Lenkija ir kitos šalys tapo namais šitoms įmonėms“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė A. Armonaitė.

„Dabar mūsų siūlymas yra negąsdinti tų žmonių ir neišvyti jų iš Lietuvos, nes jie padarė sprendimus, išsikraustė, paliko namus, dalis atvyko su vaikais ir pakeitė savo gyvenimą“, – pridūrė ministrė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak A. Armonaitės, kai kurių politikų kalbos leidžia suprasti, jog planuojami griežtesni ribojimai baltarusiams paveiktų ir Lietuvoje anksčiau įsikūrusias šios šalies IT įmones.

„Aš, tiesą sakant, ne visai taip suprantu (kad nepaveiktų – BNS), nes kai pasiklausau prezidento patarėjų ar kai kurių Seimo narių, aš tam tikrus kažkokius planus girdžiu. Juos irgi girdi, visi gi seka žiniasklaidą, ir tas neapibrėžtumas yra“, – teigė ministrė.

A. Armonaitė pabrėžė, kad naujos Baltarusijos įmonės nebėra perkeliamos į Lietuvą.

Seimo nariai sako, kad prie griežtesnių ribojimų Baltarusijos piliečiams grįš rugsėjį prasidėjus parlamento rudens sesijai. Jeigu jie būtų suvienodinti su pavasarį Rusijos piliečiams įvestomis sankcijomis, baltarusiams būtų papildomai apsunkintos galimybės atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto.

A. Armonaitės teigimu, esamo reguliavimo, pagal kurį Baltarusijos piliečiams taikoma mažiau ribojimų, pakanka, „jis yra subalansuotas“.

„Investuok Lietuvoje“ duomenimis, šalyje šiuo metu gyvena 5.200 Baltarusijos IT specialistų.

Pagal dabar galiojančius teisės aktus, iki kitų metų gegužės 3-iosios rusams ir baltarusiams ribojama galimybė gauti Lietuvos vizas, elektroninio rezidento statusą, tačiau Rusijos piliečiams dar papildomai apsunkinta galimybė atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto, taip pat laikinai nepriimami jų prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje.

Prezidentas Gitanas Nausėda laikėsi pozicijos, kad Baltarusijos piliečiams turėtų būti taikomos tokios pačios sankcijos kaip rusams, tačiau Seimas atmetė tokį jo veto dėl laisvesnių sąlygų baltarusiams.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.