ES skelbiasi pasirengusi perimti beveik visą Ukrainos grūdų eksportą

AFP/„Scanpix“ nuotr.

Europos Sąjunga yra pasirengusi solidarumo linijomis eksportuoti beveik visas Ukrainos žemės ūkio prekes, pareiškė bendrijos žemės ūkio komisaras.

„Esame pasirengę eksportuoti beveik viską. Tai yra apie 4 mln. tonų aliejinių augalų sėklų ir grūdų per mėnesį, ir šį kiekį pasiekėme praėjusių metų lapkritį“, – sakė Januszas Wojciechowskis.

Prieš Rusijai pasitraukiant iš Juodosios jūros grūdų sandorio, 60% Ukrainos eksporto buvo gabenama solidarumo keliais, o 40% – Juodąja jūra, pridūrė jis.

Solidarumo juostos leidžia gabenti prekes per ES šalis baržomis, geležinkeliu, keliais ar vidaus vandenų keliais, rašo „Skynews“.

Anksčiau VŽ rašė, kad Baltijos šalys siekia Ukrainos grūdų eksportą nukreipti per savo uostus. Gabrielius Landsbergis, Lietuvos užsienio reikalų ministras, Marius Skuodis, susisiekimo ministras ir Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras, pirmadienį bendrame laiške paragino Europos Komisiją (EK) stiprinti alternatyvų Ukrainos grūdų eksporto maršrutą per Baltijos šalis.

Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras, Europos Komisiją (EK) ragino padėti Ukrainai eksportuoti grūdus, išnaudojant visus prieinamus transporto koridorius. Jis pabrėžė, kad kitų – ne pasienio šalių – uostų įdarbinimas yra išeitis.

„Mes, Baltijos šalių ministrai, neseniai lankėmės Ukrainoje – grūdų eksportas jiems yra išlikimo klausimas. Baltijos jūros uostai turi didelius birių žemės ūkio produktų pervežimo pajėgumus ir gali padėti Ukrainos grūdams pasiekti šalis, kurioms jų reikia“, – teigė ministras.

Klaipėdos uostas galėtų priimti daugiau nei 10 mln. t grūdų, tačiau, kaip sako Algis Latakas, uosto vadovas, didžiausia problema vis dar išlieka, kaip juos atgabenti iki Klaipėdos.

Analitikai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu grūdų iniciatyva jau nebebuvo tokia aktuali, kokia buvo pirmaisiais karo metais, nes didesnę dalį grūdų ukrainiečiai jau išgabena alternatyviais keliais. VŽ rašė, kad dalis grūdų jau gabenama Dunojaus upe.

Tuo tarpu Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas vis dar deda pastangas perkalbėti Rusiją dėl grūdų eksporto per Juodosios jūros uostus. Jis teigė, kad bet kokios Rusijos pastangos neleisti išgabenti grūdų iš Ukrainos būtų visiškai nepriimtinos, be to, baiminamasi civilinių laivų užpuolimų.

AFP/„Scanpix“ nuotr.