Matomumas, vartotojų dėmesys ir verslo augimas: ką siūlo reklama lauko ekranuose?

„2go“ lauko ekranų tinklas yra moderni ir inovatyvi reklamos platforma, pasižyminti dideliu potencialu pritraukti dėmesį, skleisti informaciją ir efektyviai pasiekti didelę auditoriją. Šis tinklas, susidedantis iš beveik pusės šimto strategiškai išdėstytų lauko ekranų Lietuvoje ir Latvijoje, suteikia įmonėms ir organizacijoms galimybę pasiekti optimalų reklamos efektą.

XXI amžiuje, kai vartotojus pasiekia didžiuliai kiekiai įvairiausios informacijos, o produktai ir paslaugos siūlomos visose medijose, norint pasiekti savo prekės ženklo tikslinę auditoriją ir paversti savo siunčiamą žinią matma, yra svarbu išsiskirti ryškių vaizdų ir besikeičiančių pasiūlymų fone.

Lauko ekranai – medija, prikaustanti dėmesį

Lauko reklama jau seniai įsitvirtinusi kaip paveiki reklamos rūšis, jungianti tradicijas ir inovacijas, simbolizuojanti pastovumą, tačiau neatsiliekanti nuo naujausių tendencijų ir technologijų. Greičiausiai todėl ji patraukia ir išlaiko tiek vyresnių, tiek jaunesnių kartų dėmesį.

Kokybiški LED ekranai jau yra tapę modernaus, užimto ir greitai besikeičiančio miesto dalimi. Dinamiški ekrano vaizdai ir šiuolaikiškos reklamos atspindi mūsų skubančią kasdienybę – net stovėdami eismo spūstyje esame atviri naujai informacijai, fiksuojame reklaminius šūkius, ieškome naujų, savo vertybėmis mums artimų prekės ženklų. Statistiniai duomenys iškalbingi – lauko reklama yra efektyvi, neerzinanti ir išsiskirianti. Įmonės „Nielsen“ duomenimis, 2019 metais 64% vartotojų pastebėjo lauko reklamas, o įmonės „Magna“ tyrimas, stebėjęs lauko reklamos poveikį per dešimtmetį, užfiksavo, kad 71% vartotojų teikia pirmenybę lauko reklamai, lyginant su reklamomis internete. Amerikos lauko reklamos asociacijos (Outdoor Advertising Association of America) 2023 metų duomenimis, net 42% vartotojų, pamatę lauko reklamą, įsigijo reklamuojamą prekę.

Toks įspūdingas lauko reklamos populiarumas iškalbingas, tačiau nestebina – ši reklamos rūšis pasižymi privalumais, kurie išskiria ją iš kitų reklamos medijų. Visų pirma, praleisdami laiką ne namie, žmonės yra atviresni naujai informacijai; vaikščiodami mieste, vykdami apsipirkti ir pan., jie yra labiau linkę įsigyti naujus produktus ar, pavyzdžiui, išbandyti naujas pramogų ar maitinimo vietas. Negana to, LED ekranai yra neišvengiama, nes labai gerai pastebima, reklama, tačiau tuo pačiu neerzina – ji neiššoka sutrukdydama straipsnio naujienų portale skaitymo ar nenutraukia televizijos serialo žiūrėjimo. Reklama ekranuose yra ilgalaikės reklamos priemonė; ji padeda įsiminti prekės ženklą ir išskiria jį iš konkurentų, nes suteikiama informacija neprapuola nesibaigiančiame internetinės ar televizijos reklamos sraute. LED lauko ekranai tinka tiek naujų klientų paieškai, tiek esamų pirkėjų lojalumo užtikrinimui.

Rinką užkariaujančių kartų reklamos vartojimo įpročiai

Didelę vartotojų rinkos dalį šiuo metu užimant Y, arba kitaip – tūkstantmečio kartai (gimę apie 1981–1996 metus) – ir į rinką įžengus kartai Z (gimusieji apie 1997–2012 metus), yra labai svarbu pasirinkti medijas, kuriose transliuojama reklama pasiektų šioms kartoms priklausančius vartotojus. Agentūros „Kantar Millward Brown“ tyrime atskleista, kad didžioji dalis Y ir Z kartos atstovų atmeta reklamą, kuri jiems siūloma mobiliųjų telefonų programėlese ir internete, o palankiau žiūri į lauko reklamą ekranuose ir stenduose. Neerzinanti, į asmeninę erdvę nesiveržianti reklama yra ypač svarbi kalbant apie Z kartą – šios kartos atstovai yra labiau nei kiti linkę praleisti ar išjungti internete iššokančias reklamas.

Lauko ekranai yra efektyvi medija, sujungianti patrauklius, akį traukiančius ir dinamiškus vaizdus, kurie yra neatsiejama minėtų kartų atstovų, užaugusių su technologijomis, kasdienybės dalis, tačiau tuo pačiu nesiveržia į vartotojų asmeninę erdvę, nerenka duomenų apie juos ir neįpareigoja. Tokiai reklamai vartotojai yra palankesni, o tuo pačiu – atviresni reklamuojamos prekės ar paslaugos įsigijimui.

„2go“ lauko ekranų tinklas – didžiulis potencialas reklamai

Aukšta vaizdo rezoliucija, vietai pritaikytas ekrano dydis ir strategiškai parinkta LED ekrano vieta – optimalus paveikios lauko reklamos derinys. Lauko ekranų tinklas „2go“ gali pasiūlyti visus šiuos gerai lauko reklamai reikalingus komponentus. LED ekranai yra įrengti kruopščiai atrinktose, didelį srautą vartotojų pritraukiančiose vietose – intensyvaus eismo gatvėse, sankryžose, netoliese populiarių susibūrimo vietų – tarpmiestinio transporto stočių, prekybos ir laisvalaikio centrų, arenų, įvažiavimų ir išvažiavimų į miestą, miestų centruose, šalia viešojo transporto stotelių, verslo centrų. Atsižvelgiama ne tik į esamą LED ekrano aplinką, bet ir ateities perspektyvą – rajono plėtrą, aplink besikuriančias darbo ar gyvenamas vietas.

Naujausi LED ekranai, tokie kaip „Ukmergės“ (Ukmergės ir Perkūnkiemio gatvių sankryža) ir „Pašilaičiai“ (Ukmergės ir Antano Vienažindžio gatvių sankirta) Vilniuje vidutiniškai per savaitę pritraukia net 503 000 kontaktų. Naujasis lauko ekranas „Ozas“, įrengtas Ozo ir Kalvarijų gatvių sankryžoje, sulaukia 478 000, o LED ekranas „Kareivių“ – 367 000 kontaktų. Veiverių g. ir H. ir O. Minkovskių g. sankryžoje, prie pat Vytauto Didžiojo tilto, Kaune, kur metų pradžioje įrengtas LED ekranas „Centras / Senamiestis“, per savaitę fiksuojamas 403 000 automobilių srautas. Pasiekiama didžiulė auditorija garantuoja, kad joje atsiras potencialių reklamuojamo prekės ženklo vartotojų, o pateikiama informacija įsimins tiek kasdien ekraną matantiems miestiečiams, tiek miesto centrą ar senamiestį tyrinėjantiems turistams. Ir tai – tik keli pavyzdžiai iš plataus lauko ekranų tinklo, kurių kontaktų skaičius per savaitę siekia daugiau nei 9 milijonus!

„2go“ lauko ekranų tinklas gali pasiūlyti net keturis aukščiausios raiškos (1152 x 576 pikseliai) LED ekranus Vilniaus mieste. Renkantis vietą reklamos transliacijai taip pat verta atsižvelgti ir į tvaresnius, planetai draugiškesnius sprendimus – trys ECO LED ekranai yra įrengti su saulės baterijomis ir naudoja saulės generuojamą elektros energiją. Šiuos ekranus galima pamatyti Klaipėdoje ir Šiauliuose. Tvarūs sprendimai – neatsiejama atsakingo ir patikimo verslo dalis.

LED ekranai didžiausiuose Lietuvos miestuose ir Rygoje

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Marijampolė, Mažeikiai, Alytus, Joniškis ir Ryga – tai miestai, kuriuose išplėtotas „2go“ LED lauko ekranų tinklas. Įrengiant lauko ekranus atsižvelgta į strategiškai palankias reklamai miestų vietas, joms pritaikytas ekranų dydis ir tinkamas aukštis, kad reklama atkreiptų pro ją einančių ar važiuojančių žmonių dėmesį, tačiau netrikdytų įprastinės veiklos.

Pavyzdžiui, vienas naujausių LED ekranų Vilniuje „Ukmergės“, įrengtas Ukmergės ir Perkūnkiemio gatvių sankryžoje, patraukia vairuotojų, važiuojančių iš sostinės priemiesčių bei Kauno ir Panevėžio, dėmesį ir pirkėjų, keliaujančių į prekybos centrus „BIG“ ir „DEPO“ ar aplink esančiuose verslo centruose dirbančių ir restoranuose pietaujančių žmonių akį. Nors tai didelė, gausų transporto priemonių srautą pritraukianti Vilniaus sankryža, tačiau jai pritaikytas LED ekrano dydis (net 32 kv. m.) garantuoja, kad jis bus pastebėtas iš toli.

Norintys pristatyti savo prekės ženklą tarptautiniu mastu, gali rinktis iš daugiau nei dviejų dešimčių aukštos kokybės LED ekranų Latvijos sostinėje. Šie ekranai įrengti populiariose ir didelę auditoriją pritraukiančiose Rygos vietose, tokiose kaip judrios gatvės ir sankryžos, šalia prekybos ir pramogų centrų ar pačiame sostinės centre – jų vidutinis kontaktų skaičius per savaitę siekia beveik 9 milijonus.

