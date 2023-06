„Scorify“: mažų ir vidutinių įmonių rizikos rodikliai šiek tiek gerėja

Skola. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Trečdalio smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių rizika per metus suprastėjo, o dar trečdalio – pagerėjo, rodo duomenų analitikos bendrovės „Scorify“ apžvalga. 4% šių įmonių vertinamos kaip aukštos rizikos, o visame versle šis rodiklis yra 10%.

Aukštos rizikos SVV įmonių per metus sumažėjo 1 proc. punktu, iš jų labiausiai – apgyvendinimo ir maitinimo versle – nuo 21% iki 16%, o savo kredito reitingus pagerino 45% įmonių, pranešė „Scorify“.

Labai rizikingų pramogų ir poilsio įmonių sumažėjo nuo 7 iki 5%, o rodiklius pagerino beveik pusė sektoriaus įmonių. Transporto sektoriuje aukštos rizikos įmonių sumažėjo 2 punktais, iki 6%.

SVV įmonių rizika per metus dažniausiai prastėjo aptarnavimo ir statybų sektoriuje, kur nesikeitė tik 23% įmonių reitingai.

„Smulkaus ir vidutinio verslo situaciją galima šiuo metu vertinti kaip teigiamą, jų rizikos rodikliai šiek tiek gerėja, jų skolos „Sodrai“ mažėja, o darbuotojų skaičius išlieka stabilus. Kita vertus, palyginti didesnė įmonių dalis su prastėjančiais reitingais rodo, kad smulkaus ir vidutinio verslo dinamika šiuo metu vis dėlto pakrypusi neigiama kryptimi“, – komentavo „Scorify“ verslo sprendimų vadovė Jurga Tamašauskaitė.

Pasak jos, mažos ir vidutinės įmonės neturi pakankamos finansinės pagalvės, todėl į ekonomikos pokyčius reaguoja greičiau.

„Mažų įmonių dinamika gali parodyti gan ankstyvas tendencijas, kurias vėliau galima fiksuoti ir visoje ekonomikoje“, – pranešime teigė J. Tamašauskaitė.

Visame versle per metus savo riziką pablogino ketvirtadalis įmonių, o 40% įmonių rizika nesikeitė.

Per penkis mėnesius pradėti 523 bankroto procesai – 5% mažiau nei pernai tuo pačiu metu (549), o bankrutuojančia pripažinta 421 įmonė – 15% mažiau (495). Be to, beveik dukart padaugėjo restruktūrizuojamų įmonių – per penkis mėnesius tokių buvo 13, kai pernai tokiu pat metu – 7.

Birželio pradžioje taip pat didėjo darbuotojų skaičius – šalyje dirbo 1% daugiau gyventojų nei pernai.

„Įmonės, nepaisant nuosmukio nuojautos, kuria darbo vietas ir jas užpildo, taip signalizuodamos apie vykstantį verslo augimą“, – sako J. Tamašauskaitė.

Didžiausią stabilų poreikį darbuotojams turintį IT sektorių gegužės mėnesį aplenkė transporto įmonės, kurios ieško 9% daugiau darbuotojų nei pernai. Anot J. Tamašauskaitės, darbuotojų skaičius taip pat augo pramonės įmonėse.

„Nors dažnai analizuojamos pramonės įmonės per metus neteko 4% darbuotojų, tačiau gegužės mėnesį šio sektoriaus darbinimo tempai buvo teigiami – dirbo 0,5% daugiau darbuotojų“, – teigė ji.

