Kyjive paleistos raketos į infrastruktūros objektus, apšaudyti kiti miestai

Šeštadienio rytą Rusijos raketos apšaudė svarbius infrastruktūros objektus. Taip pat pranešama ir apie apšaudymus Charkivo, Lvivo srityse, po smūgių Dnipre yra žuvusių.

18:10 Baigiame pildyti šeštadienio naujienų juostą. Naujausias žinias pranešime sekmadienį 9 val.

Penktadienio įvykius skaitykite čia.

[infogram id="c6574806-7d8e-46da-98af-d1a15d8a1f96" prefix="bjt" format="interactive" title="2023-01-12 Numanoma Ukrainos teritorijos kontrolė isw"]

18:09 Rusams apšaudžius Ukrainos Dniprą žuvo penki žmonės

Rusijos pajėgoms šeštadienį apšaudžius Ukrainos Dnipro miestą smarkiai nukentėjo daugiabutis ir žuvo mažiausiai penki žmonės, dar 27 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Jau yra penki žuvusieji“, – platformoje „Telegram“ sakė Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

Jis paskelbė daugiabučio namo, virtusio griuvėsiais, nuotrauką ir pridūrė: „27 žmonės buvo sužeisti. Tarp jų yra šeši vaikai. Visi jie yra ligoninėje.“

Dnipro meras Borysas Filatovas sakė, kad griuvėsiai bus išvalyti per naktį. Pasak jo, įvykio vietoje yra prastas ryšys, visas rajonas yra visiškai be elektros energijos.

17:42 D. Kuleba ragina įvesti sankcijas Rusijos raketų gamintojams

Dmytro Kuleba, Ukranos Užsienio reikalų ministras, didžiojo septyneto valstybes ir ES nares ragina įvesti ribojimus Rusijos raketų ir dronų gamintojams.

Po to, kai šeštadienį Rusija raketomis apšaudė Ukrainos infrastruktūros objektas Kyjive ir keliuose kituose miestuose, D. Kuleba G7 ir ES šalis paragino nedesliant įvesti sankcijas.

„Kiekvienas raketų smūgis dar labiau mažina Rusijos atsargas. Tačiau jie vis dar gali pasigaminti naujų“, – socialiniame tinkle „Twitter“ šeštadienį skelbė D. Kuleba.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023

17:21 Rusai apšaudė Charkivo, Lvivo sritis, Dniprą

Rusijos pajėgos šeštadienį apšaudė svarbią infrastruktūrą rytiniame Charkivo ir vakariniame Lvivo regionuose, taip pat pranešama apie smūgius Dnipro miestui.

Anksčiau šeštadienį Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo keli sprogimai, ukrainiečių pareigūnai paskelbė, kad smogta svarbiems infrastruktūros objektams.

„Šiuo metu Charkivo srityje taikomas avarinis elektros energijos tiekimo nutraukimas“, sakė gubernatorius Olehas Synjehubovas, nuo rusų atakų nukentėjus regiono ypatingos svarbos infrastruktūrai. Vienas objektas nukentėjo nuo dviejų smūgių, informavo O. Synjehubovas.

Lvivo srities administracijos vadovas Maksymas Kozyckis įspėjo apie galimus „elektros ir vandens tiekimo sutrikimus“ po to, kai „priešas smogė svarbiam Lvivo srities infrastruktūros objektui“.

Tuo metu Dnipre, esančiame Ukrainos rytuose, per apšaudymą raketomis nukentėjo daugiabutis, praneša prezidento biuras.

Pasak Dnipropetrovsko srities administracijos vadovo Valentyno Rezničenkos, per išpuolį prieš gyvenamąjį namą buvo sužeista 10 žmonių, iš jų du vaikai, žuvo penki žmonės.

Dnipro meras Borysas Filatovas sakė, kad griuvėsiai bus išvalyti per naktį. Anot jo, įvykio vietoje yra prastas ryšys, visas rajonas yra visiškai be elektros energijos.

Tuo metu Kyjive girdimi sprogimai, meras Vitalijus Klyčko sako, kad mieste veikia oro gynyba.

16:05 žiniasklaida: Rusija ruošiasi dar vienai mobilizacijai

Rusija planuoja pranešti apie dar vieną mobilizacijos bangą, siekdama į frontą pasiųsti iki 500.000 karių, Ukrainos tinkalapis unian.ua cituoja birtų „The Times“.

Laikraštis, remdamasis šaltiniais Vakarų žvalgyboje, praneša, kad sprendimas dėl tolesnės mobilizacijos gali būti priimtas per artimiausias keletą savaičių.

Teigiama, kad Rusija iki balandžio, atšilus orams, nori į frontą pasiųsti iki 500.000 karių ir pradėti naują plataus masto ataką.

„Regioniniuose Rusijos kariniuose komisariatuose vyksta pasiruošimas, Kremlius surengė uždarą apklausą. Rusijos piliečiai yra susirūpinę dėl karo, tačiau jie nenori susitaikyti su pralaimėjimu“, – laikraštis cituoja neįvardinamą pareigūną.

15:25 Turkija pasirengusi spausti dėl ugnies nutraukimų Ukrainoje

Turkija šeštadienį deklaravo pasirengimą spausti dėl „lokalių ugnies nutraukimų“ Ukrainoje ir įspėjo, kad nei Maskva, nei Kyjivas neturi karinių priemonių „karui laimėti“.

„Turkija nori spausti dėl lokalių ugnies nutraukimų ir mažų lokalizuotų deeskalacijų“, – sakė prezidento Recepo Tayyipo Erdogano patarėjas užsienio politikos klausimais Ibrahimas Kalinas.

„Nei viena šalis neturi galimybių laimėti šio karo karine prasme“, – pridūrė jis.

14:30 Ukraina skelbia konroliuojanti Soledarą

Ukrainos Soledaro miestą, esantį fronto linijoje, vis dar kontroliuoja ukrainiečių kariai, šeštadienį sakė vietos gubernatorius. Rusija anksčiau skelbė užėmusi Soledarą.

„Soledarą kontroliuoja Ukrainos valdžia, mūsų kariuomenė“, – per nacionalinę televiziją sakė regiono gubernatorius Pavlo Kyrylenka.

Tačiau jis pridūrė, kad „mūšiai tęsiasi mieste ir aplink jį“.

Pasak gubernatoriaus, Soledaras ir netoliese esantis Bachmutas šiuo metu yra karščiausi fronto taškai.

14:28 Perspėjama apie galimas atakas kituose miestuose

Po šeštadienį Kyjive nugriaudėjusių sprogimų apie galimas raketų atakas įspėjo ir pareigūnai iš kitų Ukranos miestų.

Čerkasų srities gubernatorius teigė, kad Rusija gali surengti plataus masto raketų išpuolį ir gyventojus perspėjo pasilikti slėptuvėse.

Vitalijus Kimas, Pietinės Mykolajivo srities gubernatorius, savo ruožtu įspėjo apie 17 iš Rusijos bazių pakilusių bombonešių „Tupolev“.

14:05 JK sutiko nusiųsti Ukrainai tankų „Challenger 2“

Jungtinė Karalystė (JK) sutiko Ukranai perduoti „Challenger 2“ tankų ir kitų artilerijos sistemų. Apie tai Ukrainos premjeras Rishi Sunakas paskelbė per šeštadienį vykusį pokalbį telefonu su Urainos prezidentu Volodymyru Zenelskiu, rašo BBC.

Kiek tankų JK nusiųs Ukrainai kol kas oficialiai nepatvirtinta, tačiau manoma, kad jų skaičius gali siekti apie dešimtį.

R. Sunakas per pokalbį V. Zelenskį patikino, kad JK didins paramą Ukrainai.

Prancūzija sausio 4 dieną paskelbė, kad siųs Kyjivui prancūziškų lengvųjų tankų „AMX-10 RC“.

Lenkija savo ruožtu trečiadienį sakė norinti nusiųsti Kyjivui 14 modernių kovinių tankų „Leopard 2“ ir nurodė, kad tokį žingsnį žengtų kaip tarptautinės koalicijos dalis. Kitą savaitę nuspręsti dėl tankų perdavimo Ukrainai turi priimti ir Vokietija.

V. Zelenskis po skambučio su JK premjeru socialiniame tinkle „Twitter“ skelbė, sprendimas perduoti Ukrainai tankų bus teisingas signalas ir kitiems partneriams.

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

12:43 Rusijos milijardieriai baiminasi Rusijos valdžios spaudimo

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui karą Ukrainoje planuojant tęsti antrus metus, didėjanti Rusijos ekonomikos militarizacija kelia nuogąstavimų šalies verslo elitui, praneša „Bloomberg“.

Rusijos valdžia jau svarsto apie vienkartinius mokesčius kai kurioms didžiosioms įmonėms, kurie padėtų sumažinti dėl Vakarų ekonominių sankcijų ir kitų suvaržymų sumažėjusias pajamas. Rusijos milijardieriai mano, kad Rusijos vyriausybei prireiks ir daugiau lėšų.

Be to, karo įstatymai valdžiai taip pat leidžia valdžiai nurodyti, kaip vystyti verslą – nuo to sprendimų ką gaminti iki kainų nustatymo.

Pasigirdus raginimams atimti turtą iš milijardierių, kurie ne pakankamai palaiko Rusijos karinę invaziją Ukrainoje, kai kurie turtingiausi Rusijos verslininkai teigia, kad jų turtas atiteiks Kremliui lojalesniems konkurentams, arba bus nacionalizuotas, „Bloomberg“ cituoja šaltinius.

11:30 Vokietijos gynybos ministrė ruošiasi atsistatydinti

Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht, kritikuota dėl virtinės netaktiškų žingsnių, įskaitant ir karo Ukrainoje toną, nusprendė atsistatydinti, penktadienį pranešė kelios nacionalinės žiniasklaidos priemonės.

Atsistatydinti nusprendė pati Ch. Lambrecht, rašė dienraštis „Bild“, pirmasis pranešęs šią naujieną. Savo šaltinių laikraštis nenurodė. Ch. Lambrecht pastarosiomis savaitėmis sulaukė daug kritikos dėl socialinėje žiniasklaidoje paskelbto naujametinio vaizdo įrašo. Berlyne per chaotiškas Naujųjų sutiktuves padarytame įraše, vos girdimai per sproginėjančių fejerverkų garsus, ministrė apmąstė metus, kurie baigėsi „Europos viduryje siautėjant karui“.

Konfliktas Ukrainoje suteikė „daug ypatingų patirčių“ ir „daugybę susitikimų su puikiais ir įdomiais žmonėmis“, savo asmeninėje „Instagram“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše sakė C. Lambrecht.

11:27 Ukraina: Rusija ruošiasi ilgam karui

Rusijos ekonominės ir karinio-pramoninio komplekso pertvarkos rodo, kad šalis ruošiasi ilgam karui Ukrainoje, praneša Ukrainos gynybos žvalgyba.

Pasak jos, Rusijos prezidento Vladimiro Putino inicijuotos pertvarkos taip pat byloja, jog šalis bus perkelta į karo padėtį.

„Pertvarkomis siekiama sustiprinti Rusijos ginkluotąsias pajėgas ir sudaryti sąlygas operacijoms, kurios buvo planuotos nuo karo pradžios, tačiau buvo nesėkmingai įgyvendintos“, – nurodo Ukrainos gynybos žvalgyba.

Rusija ir toliau stengiasi sutelkti išteklius karui ir neseniai paskyrė naują pajėgų vadą, o tai esą rodo, kad Kremlius ruošiasi plataus masto invazijai.

10:17 Ukrainos prezidentas nori apsilankyti Jungtinėse Tautose

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori Rusijos invazijos į jo šalį pirmųjų metinių išvakarėse apsilankyti Jungtinėse Tautose ir kreiptis į 193 narių Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikimą, jei tam bus tinkamos saugumo sąlygos, penktadienį sakė ukrainiečių užsienio reikalų viceministrė Eminė Džaparova.

Interviu naujienų agentūrai AP ji pabrėžė, kad V. Zelenskio kelionei reikėtų daugelio sąlygų, visų pirma dėl karinės situacijos Ukrainoje. E. Džaparova taip pat paminėjo Ukrainos žvalgybos įspėjimą, kad Rusija planuoja „labai rimtą puolimą vasario mėnesį“.

„Mūsų prezidentas norėtų atvykti, – sakė ji. – Tačiau dar klausimas, ar... dėl saugumo situacijos galės.“

Jei V. Zelenskis atvyks į JT, tai bus tik antra jo kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusių metų vasario 24 dieną. Gruodžio 21-ąją jis netikėtai nuvyko į Vašingtoną susitikti su savo svarbiausiais rėmėjais – JAV prezidentu Joe Bidenu ir Kongreso nariais.

10:00 Pranešama apie sprogimus Kyjive

Šeštadienio rytą Ukrainos sostinėje Kyjive nugriaudėjo galingi sprogimai, praneša Ukrainos tinklalapis „Unian“. Po jų Kyjive ir miesto regione paskelbtas oro pavojus.

Kijivo miesto adminisracija pranešė, kad Rusija apšaudė miestą raketomis. Pasak Kirilo Timošenko, Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo, taikytasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus.

Sostinės meras Vitalijus Klyčko informavo apie sprogimus miesto Dnipro rajone kairiajame Dnipro upės krante ir paragino gyventojus „likti slėptuvėse“.

Kyjivo karinė administracija per „Telegram“ paskelbė, kad sostinėje pataikyta į kažkokį infrastruktūros objektą.

Kol kas neaišku, ar taikytasi į kelis objektus Kyjive, ar tik į minėtą vieną.

Ukrainos sostinė raketomis nebuvo atakuota nuo Naujųjų metų išvakarių.

09:24 Rusija apšaudė Charkivą

Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkive šeštadienio rytą nugriaudėjo virtinė sprogimų, pranešama, kad Rusija apšaudo miestą raketomis.

Kad Rusija apšaudo Charkivą, patvirtino srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas ir miesto meras Ihoris Terechovas.

Pradiniais duomenimis, raketomis S-300 taikytasi į infrastruktūros objektus, pranešė I. Terechovas. Pasak jo, informacija apie nukentėjusius žmones ir padarytą žalą tikslinama.

Vėliau meras patikslino, kad buvo du „pataikymai“.

Vietos „Telegram“ kanalais pranešama, kad iškart po sprogimų mieste sutriko elektros tiekimas, sustojo metropoliteno traukiniai.

Charkivą Rusija apšaudo nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios prieš beveik metus. Mieste daug sugriautų gyvenamųjų namų ir infrastruktūros objektų.

Šeštadienio rytą oro pavojus buvo paskelbtas keliose Ukrainos srityse.

Tačiau tuo metu Kyjivo srityje griaudėję sprogimai nebuvo susiję su kariniais veiksmais, sakė Ukrainos sausumos pajėgų vado pavaduotojas Oleksandras Pavliukas.

09:15 Ukrainos pajėgos skelbia nukovusios 115.000 rusų karių

Per pastarąją parą Ukrainos pajėgos atbaidė Rusijos kariuomenės puolimą šalia Bachmuto ir dar 13 netoli Donbaso esančių gyvenviečių, socialiniame tinkle „Facebook“ šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Ukrainos kariuomenė skelbia per parą nukovusi 530 rusų kariškių, po šešis tankus ir šarvuočius bei 4 artilerijos sistemas. Teigiama, kad nuo Rusijos invazijos pradžios nukauta 115.000 kariškių, sunaikinta 3.100 tankų ir 2090 artilerijos sistemų.

Efremo Lukatsky (AP / „Scanpix“) nuotr.