Saugo ir užtikrina veiklos tęstinumą: „Argus“ pataria, kaip išsirinkti patikimą priešgaisrinės saugos sistemą

Saugos tarnybos „Argus“ generalinis direktorius Romualdas Jonaitis.

Gamybos veiklą vykdančios įmonės, besirinkdamos priešgaisrinės saugos sistemą, neretai susiduria su problema: kaip išsirinkti tokią, kuri nedelsdama informuotų apie gaisro pavojų, tačiau gamybos metu susidarančių dulkių ar kt. medžiagų nepalaikytų pavojumi ir be reikalo nestabdytų darbo. Saugos tarnybos „Argus“ generalinis direktorius Romualdas Jonaitis teigia, kad sprendimas tokioms situacijoms yra ir pataria, į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis priešgaisrines saugos sistemas.

Po didžiojo gaisro vienoje iš Alytaus įmonių, kurio likvidavimą su nerimu stebėjo visos šalies gyventojai, praėjo jau treji metai. Tačiau gaisrų problema verslo sektoriuje vis dar itin opi – šiais ir praėjusiais metais didelių nuostolių ugnis atnešė net kelioms Lietuvos įmonėms. Saugos tarnybos „Argus“ generalinis direktorius pastebi, kad šalies verslas neretai atkartoja tas pačias klaidas ir šiai problemai vis dar neskiria pakankamai dėmesio.

„Žiniasklaidoje nuolat pasirodo pranešimų apie didesnius gaisrus įvairiose šalies įmonėse, o po kiekvieno tokio įvykio ne tik skaičiuojami milžiniški finansiniai nuostoliai bei vertinama žala gamtai, bet ir viešai svarstoma, ką reikėjo daryti siekiant užkirsti kelią šioms nelaimėms. Išvada aiški: situaciją iš esmės galėtų keisti prevenciniai sprendimai – inovatyvios nelaimių užkardymo priemonės“, – sako R. Jonaitis.

Įvertinti ir pavojingas vietas, ir gaminamą produkciją

Pašnekovas pastebi, kad įmonės, galvodamos apie priešgaisrinę saugą, neretai atkartoja tas pačias klaidas – sistemos projektuojamos neatsižvelgiant į svarbius niuansus, todėl ne visuomet veikia patikimai. Eksperto teigimu, diegiant priešgaisrinius sprendimus, svarbu tinkamai įvertinti visumą: išanalizuoti gamybos procesą, atkreipti dėmesį į pavojingas vietas, įrenginius ar net gaminamos bei apdirbamos produkcijos specifiką. Tik tokiu atveju tinkamai suprojektuota sistema veiks iš tiesų efektyviai ir užtikrins saugumą kritiniais momentais.

„Tradiciškai priešgaisriniai sprendimai projektuojami atsižvelgiant tik į įstatyminę atitiktį, o to tikrai neužtenka. Mūsų specialistai, teikdami individualius priešgaisrinių sistemų pasiūlymus, atlieka profesionalius modeliavimus, įvertina vykdomą ūkinę veiklą, gamybą, procesus, aplinką, užterštumus, vibracijas, temperatūrinius režimus ir t.t. Naujos kartos davikliai – itin jautrūs, jie nuolat analizuoja orą, o užfiksavę nuokrypį nuo normos, iš karto aktyvuoja pavojaus signalą. Taip užtikrinamas veiklos tęstinumas, o gamyba vyksta pagal suplanuotą grafiką, vykdomi savalaikiai įsipareigojimai klientams“, – modernių sprendimų privalumus vardija R. Jonaitis.

Įmonės vadovas atkreipia dėmesį, kad renkantis priešgaisrinį sprendimą itin svarbu įvertinti ir ateityje laukiančius sistemos priežiūros niuansus. Jei sistemą prižiūrėti paprasta ir patogu, o techninis aptarnavimas gali būti atliekamas užtikrinant gamybos tęstinumą, nereikalauja kėlimo bokštelių ar kitos papildomos technikos, priežiūros kaštai bus ženkliai mažesni. Tai itin aktualu prekybos centrams, oro uostams, logistikos sandėliams bei kitose didelėse atvirose erdvėse veikiančioms įmonėms.

Pašnekovas pripažįsta, kad dar tik nedidelė šalies verslų dalis yra girdėjusi apie moderniausias priešgaisrines sistemas ir šiai sričiai išties skiria pakankamai dėmesio. Vis tik R. Jonaitis pastebi, jog tie, kurie susipažįsta su moderniu produktu, yra linkę investuoti į kylančių gaisro rizikų prevenciją. Be to, tokius sprendimus vertina ir draudimo bendrovės – klientams, įsirengusiems „Securiton“ gamintojo sertifikuotą priešgaisrinę sistemą, taiko palankesnes mokėjimo sąlygas.

R. Jonaitis priduria, jog jo vadovaujama įmonė siūlo ne tik nemokamą konsultaciją, bet ir galimybę neatlygintinai įsidiegti bandomąją priešgaisrinės sistemos „Securiton“ įrangą savo objektuose – gamyklose ar kitose erdvėse.

Netinkami sprendimai trikdo darbą

Generalinis direktorius pasakoja, jog priešgaisrinės saugos užtikrinimas kai kuriose itin specifišką veiklą vykdančiose šalies įmonėse net ir ilgametę patirtį turinčią komandą priverčia gerai pasukti galvą. Pavyzdžiui, gamykloms itin svarbu, kad net ir itin sudėtingomis sąlygomis priešgaisrinės saugos sistema veiktų patikimai ir iškart signalizuotų apie pastebėtą gaisro pavojų, tačiau kartu nebūtų ir pernelyg jautri, įprastų įmonės procesų nemaišytų su pavojingomis situacijomis bei netikrais aliarmais netrikdytų įmonės darbo.

Su tokia problema buvo susidūrusi tarptautinė bendrovė „Formula Air Baltic“, kuri specializuojasi pramoninių dulkių ištraukimo ir ventiliacijos srityje. Lietuvos padalinio vadovės Karinos Dilytės teigimu, metalo apdirbimo procese susidarančios metalo dulkės „apgaudavo“ ankstesnę priešgaisrinės saugos sistemą, tad, įsijungus signalizacijai, tekdavo nuolat stabdyti gamybos darbus.

„Kurį laiką ieškojome sprendimo, kuris tinkamai apsaugotų mūsų įmonės darbuotojus bei turtą ir veiktų efektyviai, be klaidų. Išanalizavę daugybę variantų, galiausiai pasirinkome šveicarišką „Securiton“ įrangą. Mums svarbu, kad ji geba atpažinti gaisro židinį ankstyvoje stadijoje. Be to, sistema yra net iki 3500 kartų jautresnė už standartinius taškinius detektorius, tačiau jautrumas gali būti reguliuojamas pagal individualius poreikius. Ilgas tarnavimo laikas bei paprastas sistemos aptarnavimas, nereikalaujantis gamybos proceso stabdymo, mums taip pat buvo vieni svarbiausių kriterijų“, – kalba K. Dilytė. R. Jonaitis pažymi, jog vienas didžiausių įmonei „Argus“ tekusių iššūkių buvo papildomos priešgaisrinės sistemos diegimas SBA bendrovėje „Klaipėdos baldai“. Daugiau kaip 800 įmonės darbuotojų, naudodami inovatyvias robotines technologijas, kasmet pagamina per 2,5 mln. faneruotų ir pigmentu dažytų baldų. Baldų gamintojai siekė išplėsti turimą priešgaisrinę sistemą papildomais dūmų aptikimo davikliais aspiracijos sistemos filtruose pastato išorėje. Rasti patikimą būdą, kaip ankstyvoje stadijoje aptikti dūmus, nebuvo lengva. Ypatinga problema – kondensatas ir temperatūra, svyruojanti nuo -25 iki +30 laipsnių. Po daugybės testų saugos tarnyba „Argus“ galiausiai pasiūlė ant gamybinių patalpų stogo sumontuoti „SecuriSmoke“ įrangą, stebinčią oro mėginius išmetimo sistemose prie filtrų.

Išskirtinių sprendimų pareikalavo ir „IOCO Packaging“. Viena iš Baltijos šalių lanksčios pakuotės su fleksografine spauda gamybos lyderių šveicarų sukurtą įrangą įdiegė jau antroje gamykloje.

„Rinka, kurioje veikiame, pastaruoju metu teikia itin daug naujų galimybių, tačiau kartu kelia nemažai iššūkių gamybai. Gaminant pakuotes, aplinkoje vyrauja šiluma ir garai, tad natūralu, kad tradiciniai priešgaisriniai sprendimai tokioms sąlygoms sunkiai pritaikomi. Mūsų pasirinkta „Securiton“ įranga veikia net iki 95 proc. drėgnumo sąlygomis, todėl savo gamybos saugumą patikėjome šiai šveicarų įrangai. Kitas mums itin svarbus kriterijus – šio sprendimo tolimesnė priežiūra yra patogi, nereikalauja specialių keltuvų, jai aptarnauti nereikia stabdyti įmonės darbų. Tad susumavus, šis sprendimas mums buvo itin palankus ir finansiniu atžvilgiu“, – pažymi Denas Ušinskas, „IOCO Packaging“ vykdantysis direktorius.

Per ilgus „Argus“ veiklos metus įmonės vadovui įsiminė viena itin ryški sėkmės istorija. „Prieš dvejus metus Kūčių vakarą įdiegėme saugos sistemą viename verslo objekte, o jau Kalėdų rytą sistema atsipirko, nes buvo kilęs realus gaisras, kurį sistema aptiko itin ankstyvoje fazėje – verslas buvo išgelbėtas nuo galimo tikrai didelio gaisro. Buvome įvertinę riziką ir nustatę, kad sistemą itin svarbu įdiegti prieššventiniu laikotarpiu – taip ir padarėme. Turbūt tai yra pati greičiausia investicinė grąža – per 12 val. saugos sistema atsipirko su kaupu“, – prisimena vadovas.

