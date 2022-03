Rusija rengiasi informacinei atakai prieð Ukrainà

Ukraina. „Scanpix“ nuotr.

Rusija rengiasi pradėti informacinę ataką prieš Ukrainą. Iš Maskvos pasirodė žinios, kad bus naikinami svarbūs objektai norint „užkirsti informacines atakas prieš Rusiją“.

Rusija ruošiasi pradėti „plataus masto informacinę ir psichologinę operaciją“ prieš Ukrainą, antradienį pareiškė Oleksijus Reznikovas, besiginančios šalies gynybos ministras.

Jis teigia turintis žinių apie „plataus masto informacinę ir psichologinę operaciją“ prieš Ukrainą, rašo CNN.

„Jos tikslas – melu palaužti ukrainiečių ir Ukrainos kariuomenės pasipriešinimą“, – sakė O. Reznikovas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šeštą dieną prieš Rusijos invaziją kovojantys ukrainiečiai pasaulio žiniasklaidoje nušviečiami kaip bebaimiai herojai, kovojantys už valstybės laisvę. Be to, Ukraina skiria daug jėgų Rusijos nusikaltimams viešinti socialiniuose tinkluose. Taip pat įkūrė karštąją liniją čia kovojančių rusų motinoms, kad jos galėtų sužinoti, ar jų sūnūs nežuvo.

Maskva šią liniją per kelias dienas užblokavo. Be to, tikėtina, pajuto, kad pralaimi greta vykdomą informacinį karą: ES ir socialiniai tinklai blokuoja Rusijos valstybinės žiniasklaidos / propagandos kanalus, programišiai organizuoja Dos atakas prieš šias svetaines.

Pasak Ukrainos gynybos ministro, Rusija suplanavo sukurti „komunikacijos problemų“ ir sufabrikuoti pranešimus, kad Ukrainos karinė ir politinė vadovybė „sutiko pasiduoti“ Rusijos pajėgoms.

Rusija ruošiasi smūgiuoti

Pati Gynybos ministerija Maskvoje antradienį pranešė surengsianti smūgių Ukrainos saugumo tarnybų infrastruktūrai Kijeve ir iš anksto perspėjo gyventojus evakuotis.

„Siekiant užkirsti informacines atakas prieš Rusiją, tiksliai nutaikomais ginklais bus smogta SBU (Ukrainos saugumo tarnybos) ir 72-ojo informacinių-psichologinių operacijų centro Kijeve technologinius objektus“, – sakoma ministerijos pranešime.

Provokacija dėl evakuacijos sąrašų

Antradienį Ukrainos geležinkelius valdanti bendrovė „Ukrzaliznytsya“ pranešė apie provokaciją. Ji žmones įspėjo, kad nesudarinėja žmonių sąrašų, kurie nori evakuotis traukiniais.

„Dėmesio! Internete plinta melaginga informacija apie evakuacinius traukinius! Ypač iš Odesos. Svarbu! Bendrovė nesudaro sąrašų žmonių, kurie bus evakuojami geležinkeliu. Neteikite savo asmens duomenų nepažįstamiems asmenims. Tikėkite tik patikrinta informacija!“ – rašoma pranešime.

„Ukrzaliznytsya“ organizuoja civilių evakuaciją traukiniais. O anksčiau pranešė, kad sunaikino visus geležinkelių mazgus, jungiančius Ukrainą su Rusija.

„Scanpix“ nuotr.