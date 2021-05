S. Cichanouskaja gavo ES pažadą dėl tolimesnių sankcijų režimui, opoziciją svarstoma pasikviesti į G-7

Ramanas Pratasevičius. Reuters/Scanpix nuotr.

Vakarų lyderiai teigia, kad nerimą kelią Minske suimto Baltarusijos žurnalisto Ramano Pratasevičiaus sveikatos būklė, propagandiniams kanalams paviešinus, kaip spėjama, kankinimais išgautą vaizdo įrašą. Skrydžių bendrovės reaguoja į Bendrijos raginimą vengti Baltarusijos oro erdvės. Baltarusijos opozicizijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja teigia, kad ES davė pažadą dėl tolesnių sankcijų A. Lukašenkos režimui.

Svarbiausi faktai:

ES lyderiai susitarė dėl sankcijų Baltarusijos režimui, tačiau jų įgyvendinimas greičiausiai užtruks.

Po paviešinto R. Pratasevičiaus vaizdo įrašo kyla nerimas dėl žurnalisto sveikatos būklės.

Antradienio naktį Lietuvoje įsigaliojo draudimas keleivių oro bendrovėms skristi į šalį ar iš jos per Baltarusijos oro erdvę.

Vis daugiau skrydžių bendrovių skelbia stabdančos skrydžius Baltarusijos oro erdvėje.

S. Cichanouskaja teigia, kad ES davė pažadą dėl tolimesnių sankcijų režimui liepą, politikai svarsto opozicionerius pasikviesti į G-7 susitikimą.

15:01 Kremlius išreiškė apgailestavimą dėl Europos planų vengti Baltarusijos oro erdvės

Kremlius antradienį pareiškė, kad apgailestauja dėl Europos planų nutraukti tiesioginį oro susisiekimą su Baltarusija ir vengti Baltarusijos oro erdvės.

„Galime tik apgailestauti – bet kuriai bendrovei yra labai brangu apskristi gana didelės šalies, esančios Europos centre, teritoriją“, – žurnalistams pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtino, kad gliausiai už šias rekomendacijas „sumokės lėktuvų keleiviai, kuriems teks ore išbūti papildomą pusvalandį ar valandą“.

D. Peskovas pareiškė besitikintis, jog „artimiausioje ateityje“ bus paleista sekmadienį sulaikytoji Rusijos pilietė S. Sapega.

„Deja, mūsų piliečiai sulaikomi įvairiuose pasaulio vietose. Mes visada teikiame jiems teisinę pagalbą“, – patikino jis.

14:45 „Linava“: Lietuvos vežėjai per Baltarusiją važiuos ir toliau

„Manau, kad Lietuvos vežėjai važiuos per Baltarusiją, kaip ir važiavo“, – BNS antradienį sakė Romas Austinskas, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas.

Tačiau, pasak jo, sienos kirtimas įvažiuojant į Baltarusiją yra apsunkintas – šios šalies muitinė įvažiuojančius vilkikus tikrina „labai akylai“.

Anot asociacijos prezidento, Baltarusijos muitinės reakcija po sekmadienio įvykių, Minskui priverstinai nutupdžius į Vilnių skridusį civilinį lėktuvą, geriau pasimatys maždaug po savaitės.

Plačiau skaitykite čia.

14:36 Susisiekimo ministerija kreipėsi į ICAO

Lietuvos Susisiekimo ministerija oficialiai kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) prašydama pradėti tyrimą dėl aviacijos incidento Baltarusijoje ir pripažinti šios šalies oro erdvę nesaugia.

„Įvertindami šio įvykio aplinkybes, matome rimtų požymių, kad priverstinis „Ryanair“ lėktuvo nutupdymas pažeidžia Čikagos konvenciją ir gali būti laikomas neteisėtu veiksmu. Konvencija draudžia užgrobti orlaivį arba sąmoningai teikti klaidinančią informaciją, kuri kelia grėsmę orlaivio saugai“, – teigiama susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio pasirašytame kreipimesi.

Jame pažymima, kad Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) rekomendavo Europos oro vežėjams laikytis atsargumo vykdant skrydžius Minsko skrydžių informacijos regione ar virš jo.

14:24 E. Macronas – už Baltarusijos opoziciją G-7 susitikime

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pritaria, kad Baltarusijos opozicijos politikai būtų pakviesti į kitą mėnesį įvyksiantį Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą, jei su tuo sutiks susitikimą organizuojantys britai, antradienį sakė prezidentūrai artimi šaltiniai.

Į Lietuvą pasitraukusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja anksčiau antradienį paragino G-7 ir JAV didinti spaudimą neligitimiam šalies vadovui Aliaksandrui Lukašenkai.

S. Cichanouskaja taip pat pasiūlė surengti diskusijas per G-7 forumą „dalyvaujant Baltarusijos demokratinėms jėgoms“, be to, paragino organizuoti tarptautinę konferenciją, siekiant išspręsti pernai jos tėvynėje įsiplieskusią politinę krizę.

13:50 Nuteisti Baltarusijos aktyvistai

Baltarusijoje grupei opozicijos aktyvistų, įskaitant Baltarusijos krikščionių demokratų atstovą Pavelą Severinecą, antradienį teismas skyrė 4–7 metų kalėjimo bausmes.

Uždarame Magiliavo apygardos teismo posėdyje teisėja Iryna Lančava paskelbė nuosprendžius Maksimui Viniarskiui, Dzmitryjui Kazlovui, P. Severinecui, Pavelui Juchnevičiui, Irynai Ščasnajai, Jauhenui Afnaheliui bei Andrejui Voiničiui, kurie pripažinti kaltais dėl „masinių neramumų organizavimo“.

Plačiau skaitykite čia.

13:03 JT reikalauja paleisti sulaikytą porą

Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet biuras antradienį pareikalavo iš Baltarusijos nedelsiant paleisti žurnalistą Ramaną Pratasevičių ir jo merginą.

„Raginame nedelsiant paleisti tiek Ramaną Pratasevičių, tiek Sofiją Sapegą. Jiems abiem turi būti leista tęsti kelionę į... Lietuvą, – Ženevoje žurnalistams sakė biuro atstovas Rupertas Colville'is. – Esame priblokšti šio neteisėto arešto ir savavališko sulaikymo.“

Lėktuvas buvo priverstinai nukreiptas į Baltarusijos sostinę „akivaizdžiai melagingais pretekstais“ ir turint vienintelį tikslą – sulaikyti aktyvistą, pareiškė R. Colville'is.

„Faktas, kad Pratasevičius buvo grasinant karine jėga pagrobtas iš kitos valstybės jurisdikcijos ir perduotas Baltarusijos jurisdikcijai, prilygsta nepaprastam persekiojimui“, – pažymėjo JT komisarės atstovas.

„Toks piktnaudžiavimas valstybine valdžia žurnalisto atžvilgiu dėl funkcijų, saugomų pagal tarptautinę teisę, vykdymo sulaukia ir nusipelno itin griežto pasmerkimo“, – pridūrė jis.

„R. Pratasevičiaus pasirodymas valstybinėje televizijoje praėjusį vakarą nebuvo įtikinimas, atsižvelgiant į jo veido sumušimo požymius ir į didelę tikimybę, kad jo pasirodymas nebuvo savanoriškas ir kad jo „prisipažinimas“ padarius sunkių nusikaltimų buvo išgautas prievarta“, – sakė R. Colville'is.

12:53 Virš Baltarusijos – tuštėjantis dangus

Vis daugiau oro bendrovių koreguojant skrydžių maršrutus, kad būtų išvengiama Baltarusijos oro erdvės, virš šios šalies liko skraidyti tik vietos įmonės „Belavia“ bei kelių Rusijos ir Azijos bendrovių lėktuvai, kuriais daugiausia buvo vykdomi krovininiai skrydžiai.

„Fligt Radar“ duomenimis, antradienį perpiet Baltarusijos oro erdvėje buvo vos apie dešimt lėktuvų, dauguma jų priklausė šios šalies oro bendrovei „Belavia“ arba vykdė krovininius skrydžius.

Plačiau skaitykite čia.

12:32 Paviešintas sulaikyto žurnalisto tėvo interviu

Sulaikyto žurnalisto tėvas Dzimitrijus Pratasevičius pirmadienį išplatintame interviu „Reuters“ teigė, kad pasirodęs vaizdo įrašas yra išgautas kankinant jo sūnų.

„Manau, kad jam gali būti sulaužyta nosis, nes ji nėra įprastos formos ir ant jos užtepta daug kreminės pudros. Taip pat visa jo kairė veido pusė yra užpudruota“, – „Reuters“ paviešintą vaizdo įrašą komentavo R. Protasevičiaus tėvas, kuris šiuo metu kartu su žmona gyvena Lenkijoje.

Anot žurnalisto tėvo, vaizdo įraše jis kalba ne savo žodžiais.

„Tai nėra jo žodžiai, ne jo intonacija ir ne jo kalbos maniera. Matyti, kad jis labai jaudinasi. Ir ant stalo matomos cigaretės nėra jo, jis tokių nerūko, taigi darau išvadą, kad jis buvo priverstas pasakyti tai, ką pasakė“, – „Reuters“ teigė D. Pratasevičiaus tėvas.

Žurnalisto tėvas taip pat sureagavo į ES sprendimą dėl sankcijų Baltarusijos režimui.

„Mes esame nustebę, kad vieno žmogaus likimas taip rūpi Europos Sąjungai. Tai yra tai, kas Baltarusijoje, yra prarasta“, – pridūrė D. Pratasevičius.

12:00 Analitikai: vargu ar galima buvo tikėtis griežtesnių ES žingsnių

Europos Sąjungos lyderių patvirtinti naujausi sprendimai autoritarinio Baltarusijos režimo atžvilgiu – pakankamai spartūs ir atitinkantys realybę, bet vargu ar bus labai paveikūs, nes Aliaksandras Lukašenka, išlaikydamas valdžią, ir toliau remsis Maskva. Tokią nuomonę VŽ išsakė Lietuvos politologai, vertindami pirmadienio vakarą Europos Vadovų tarybos (EVT) paskelbtą sprendimą dėl naujų sankcijų Minsko režimui.

Plačiau skaitykite čia.

11:56 S. Cichanouskaja: advokatams neleidžiama pasimatyti su sulaikyta pora

Remiantis Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos suteikta informacija, advokatams vis dar neleidžiama pasimatyti su A.Lukašenkos režimo sulaikyta pora. S. Cichanouskaja įsitikinusi, kad R. Pratasevičius yra kankinamas.

„Matomame vaizdo įraše Ramanas tikrai yra akivaizdžiai sumuštas ir patiriantis spaudimą. Neabejoju, kad jis gali būti kankinamas“,– teigė S. Cichanouskaja.

Baltarusijos opozicijos lyderė teigė palainakti ryšį su R. Pratasevičiaus šeima.

„Mano komanda ir toliau palaiko ryšį su Ramano tėvais, net negaliu įsivaizduoti su kokiu siaubu susiduria žurnalisto šeima, tačiau jie ir toliau kovoja už jo laisvę“, – Vilniuje surengtoje spaudos konferencijoje sakė S. Cichanouskaja.

11:53 C. Cichanouskaja: gavau pažadą dėl tolimesnių sankcijų

Anot Baltarusijos opozicijos lyderės, ji pirmadienį pasikalbėjo su Josepu Borrelliu, ES diplomatijos vadovu, ir jai buvo suteikta informacija, kad Bendrija ne tik plės ketvirtąjį sankcijų paketą režimui, tačiau liepos mėnesį turėtų būti svarstomas ir penktasis.

„Vakar skambinau ES vyriausiajam įgaliotiniui Josepui Borelliui. Jis mums sakė, kad ES planuoja priimti 4-ąjį sankcijų paketą ir ruošiasi 5-ajam paketui liepą“, – antradienį Vilniuje sakė S. Cichanouskaja.

Baltarusijos opozicijos lyderė taip pat pakartojo, kad vis daugiau oro linijų kompanijų nukreipia skrydžius nuo Baltarusijos oro erdvės.

Ji taip pat dėkojo ES valstybėms už griežtą reakciją į Minsko režimo įvykdytą priverstinį keleivinio lėktuvo nutupdymą ir juo skridusio opozicionieriaus tinklaraštininko Ramano Pratasevičiaus bei jo draugės sulaikymą.

Vis dėlto ji sako, kad vien susilaikyti nuo skrydžių virš Baltarusijos nepakanka.

„Leiskite pabrėžti: susilaikymas nuo skrydžių virš Baltarusijos neišsprendžia tikrų problemų. Problema yra tai, kad teroristinis režimas, suklastojęs rinkimus pernai, nuolat pažeidžia Konstituciją ir tarptautinę teisę. Lukašenkos režimas yra pavojus Europos ir regioniniam saugumui. Vienintelis šios krizės sprendimas – rengti laisvus ir teisingus rinkimus ir demokratines reformas. Bet dabar turėtumėme sustabdyti smurtą ir teisės nepaisymą. Mes prašome sankcijų prieš režimą, prieš jo verslus“, – viešame kreipimesi antradienį sakė S. Cichanouskaja.

11:46 Vilniaus savivaldybė iškėlė istorinę Baltarusijos vėliavą

Vilniaus savivaldybė, palaikydama Baltarusijos opoziciją bei reikšdama protestą prieš prievartą Minsko režimo nutupdytą keleivinį lėktuvą, aikštėje prie savivaldybės pastato dar pirmadienį iškėlė istorinę Baltarusijos vėliavą.

„Tai yra miesto ir miesto mero požiūris į įvykius Baltarusijoje, kai buvo nutupdytas lėktuvas ir iš principo įvykdytas „teroro aktas“, – BNS sakė mero Remigijaus Šimašiaus atstovas spaudai Karolis Vaitkevičius.

Plačiau skaitykite čia.

11:30 Lietuva siūlo pagalbą

Minskui išsiuntus iš Baltarusijos Latvijos diplomatus, Lietuva pasirengusi padėti savo kaimynei, jei to prireiks, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Vakar parašiau Edgarui Rinkevičiui, Lietuvos dideliam bičiuliui, Latvijos užsienio reikalų ministrui, su visa parama ir paklausiau, ar nereikia kokios pagalbos iš mūsų dėl to, kad dabar jų diplomatinė veikla Minske yra sustabdyta. Mes diplomatų turime Minske, mes galime, galbūt, jiems kuo nors pagelbėti, bet kol kas atrodo, kad jokios pagalbos daugiau nereikia“, – žurnalistams Seime sakė G. Landsbergis.

Plačiau skaitykite čia.

10:54 Opozicija ragina didinti spaudimą

Vilniuje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja antradienį paragino Vašingtoną ir Didįjį septynetą (G-7) didinti spaudimą Minsko režimui.

Kalbėdamasi telefonu su Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėju Jake'u Sullivanu ji paragino „JAV izoliuoti režimą ir spausti jį sankcijomis“, parašė S. Cichanouskaja tviteryje.

Ji taip pat sakė paprašiusi pakviesti baltarusių opozicijos atstovų į kitą mėnesį Britanijoje rengiamą G-7 viršūnių susitikimą.

10:41 Prezidento patarėja: Baltarusijos žmonėms išvykti trukdo režimas, o ne skrydžių ribojimas

Prezidento vyriausioji patarėja diplomatiniams klausimams Asta Skaisgirytė sako, kad Baltarusijos žmonėms išvykti trukdo režimas, o ne skrydžių ribojimas, kurio imtis nusprendė Europos Sąjungos šalių lyderiai.

„Baltarusijos žmonėms išvykti kliuvinys yra režimas, o ne fiziniai keliavimo būdai. Dabar Lukašenkos režimas draudžia baltarusiams išvykti, yra labai griežti reikalavimai, kokiais pagrindais gali Baltarusijos piliečiai vykti į užsienį“, – antradienį Žinių radijui sakė A. Skaisgirytė.

„Čia yra problema, o ne fizinis veikimas. Yra taip pat kelių transportas, kuriuo galima vykti, jeigu yra įmanoma, žmogui leidžiama vykti“, – pridūrė ji.

Ji komentavo viešojoje erdvėje pasirodžiusius nuogąstavimus, kad taikomi skrydžių apribojimai gali paveikti ne tik Minsko režimą, bet ir eilinius Baltarusijos piliečius.

Baltarusijos Europos humanitarinio universiteto (EHU) Komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas Maksimas Milta pirmadienį teigė, kad svarstant naujas sankcijas Baltarusijos režimui būtina atsižvelgti į bėgančius nuo represinio režimo baltarusius.

M. Milta pastebi, kad „Belavia“ skrydžių uždraudimas į ES teritoriją gali reikšti, kad nuo režimų represijų bėgantys baltarusiai tiesiog nebeturės, kaip patekti į jiems prieglobstį suteikiančias šalis, tokias kaip Lietuva ar Lenkija.

Plačiau apie nuogąstavimus kviečiame skaityti šiame tekste.

10:17 R. Pratasevičiaus mama neabejoja, kad sūnaus parodymai išgauti prievarta

Sulaikyto Baltarusijos žurnalisto R. Pratasevičiaus mama neabejoja, kad jos sūnaus parodymai išgaunami prievarta, po pokalbio su ja sako užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas.

„Mamos įsitikinimu, tas jo prisipažinimas yra visiškai nenatūralus, jis taip nesielgia, jo kalbėsena buvo nenatūrali – ji įvertino, kad sūnų privertė kalbėti, pacituosiu tiksliau – kad „režimas bando iš jo išspausti žodžius“. Panašu į tai (kad R. Pratasevičius kankinamas – BNS) – jo visai kitas tonas, kalbėjimo maniera, būklė jo nėra normali“, – BNS sakė M. Adomėnas, pirmadienio vakarą kalbėjęs su Natalija Pratasevič.

M. Adomėnas tvirtino, kad Minsko režimo sulaikyto tinklaraštininko mama itin nerimauja dėl sūnaus sveikatos, kadangi jis turi įgimtų širdies problemų, ypač turint omenyje ankstesnius pranešimus apie panašių problemų turėjusių opozicionierių mirtis.

„Kitas dalykas – sako, kad jis nuo vaikystės turėjo širdies problemą, todėl pergyvena dėl jo sveikatos. Kitas asmuo, Vitoldas Ašurokas, mirė kalinamas, irgi nuo širdies problemos – tas taip pat suneramino. Natūralu, kad tėvams kyla baimė“, – tvirtino viceministras.

Anot jo, mama taip pat patvirtino, kad advokatui nepavyko surasti R. Pratasevičiaus Minsko tardymo izoliatoriuje, kur, kaip skelbia režimas, jis turėtų būti.

„Jam pasakė, kad Ramano ten nėra. Tad arba meluoja advokatui, arba meluojama viešai. Todėl neramina ir tai, kad neaiški jo buvimo vieta“, – tvirtino M. Adomėnas.

Viceministras tvirtino, kad Aliaksandro Lukašenkos režimas „daro desperatiškus veiksmus“, tad yra labai sunku prognozuoti tiek dėl tolesnio R. Pratasevičiaus, tiek dėl kitų kalinamų opozicionierių likimo. Tačiau jis neatmetė, kad gali pasikartoti prieš dešimtmetį vykdyta taktika, kai politiniai kaliniai buvo paleidžiami mainais už Vakarų nuolaidas atsisakant sankcijų.

„Tad jam nėra nebūdingas toks bandymas „paprekiauti“ – sulaikyti žmones ir paleidinėti juos už tam tikras nuolaidas. Bet tai yra situacija, kurioje matosi desperacija, visiškas nesaugumo jausmas, paranoja, teorijos, kuriomis jis (A. Lukašenka – BNS) tiki dėl sąmokslo prieš jį. Tad ar bus galima įžiūrėti racionalaus išskaičiavimo jo veiksmuose, tikrai nežinome. Kol kas matyti visiškas neproporcingumas tiek lėktuvo istorijoje, tiek Latvijos ambasados uždaryme“, – kalbėjo viceministras.

10:01 „Air France“ stabdo skrydžius Baltarusijos oro erdvėje

Prancūzijos oro bendrovė „Air France“ paskelbė stabdanti skrydžius Baltarusijos oro erdvėje, atsižvelgdama į Europos Sąjungos rekomendacijas po sekmadienį įvykusio incidento, kai Minskas priverstinai nutupdė keleivinį lėktuvą, kad sulaikytų juo skridusį opozicijos aktyvistą.

Oro bendrovė išplatintame pareiškime nurodė, kad atsižvelgė į pirmadienį vykusio ES lyderių susitikimo išvadas ir sustabdė „iki atskiro pranešimo“ skrydžius Baltarusijos oro erdvėje.

„Air France“ pridūrė, kad jau pakilę orlaiviai pakeis savo skrydžio planus.

Vengti šios šalies oro erdvės jau nusprendusios tokios kompanijos kaip „Air France“, „Finnair“, „Lufthansa“, LOT, „Austrian Airlines“ ir kt., taip pat ribojimų skrydžiams, aptarnaujamiems per Baltarusiją, ėmėsi Lietuva, Ukraina, o Jungtinė Karalystė uždraudė Baltarusijos valstybinei oro bendrovei „BelAvia“ rengti skrydžius į Didžiąją Britaniją.

„BelAvia“ savo ruožtu atšaukė skrydžius į Lietuvą – iki birželio 26 dienos, į Prancūziją ir Jungtinę Karalystę – iki spalio 30 dienos.

10:00 „Finnair“ stabdo skrydžius Baltarusijos oro erdvėje

Suomijos oro bendrovė „Finnair“ antradienį paskelbė stabdanti skrydžius Baltarusijos oro erdvėje.

„Mes sustabdysime Baltarusijos oro erdvės naudojimą iki tolesnių nurodymų“, – sakoma aviakompanijos pranešime, paskelbtame per „Twitter“.

Pranešime sakoma, kad naujoji taisyklė paveiks trečiadienio skrydį į Gazipašą Turkijoje.

„Šis maršrutas aplenks Baltarusijos oro erdvę“, – nurodoma pranešime.

Pasak bendrovės, pokyčiai „šiek tiek padidins skrydžio trukmę“.

09:54 Auga rūpestis dėl žurnalisto sveikatos būklės

Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad rūpestis ir viešai pasirodžiusi informacija dėl Baltarusijos žurnalisto Ramano Pratasevičiaus sveikatos – pagrįstas, o vaizdo įrašas kelia įtarimų, kad jis kalbėjo ne savo noru.

„Paties Ramano vaizdo įrašas kelia didžiulį nerimą. Ne man vienam susidaro vaizdas, kad jis galėjo būti priverstas prievarta išsakyti tuos žodžius, akivaizdu, kad jis tai darė ne savo noru, matome nubrozdinimus jo veide ir lieka įtarimų, ar jis nebuvo verčiamas fiziškai, kankinamas“, – sakė G. Landsbergis.

JAV prezidentas J. Bidenas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Baltarusijos paskelbto Ramano Pratasevičiaus vaizdo įrašo iš areštinės, kuriame iš priverstinai nutupdyto lėktuvo išlaipintas ir sulaikytasis žurnalistas pasakoja, kad su juo elgiamasi teisingai ir, kad jis duoda parodymus tyrėjams apie masinių neramumų organizavimą.

„Tai piktinantis incidentas, o vaizdo įrašas, kuriame pareiškimą, atrodo, per prievartą padarė R. Pratasevičius, yra gėdingas išpuolis tiek politiniu, tiek žiniasklaidos laisvės požiūriu“, – sakoma Bideno pranešime.

Anot prezidento, Jungtinės Valstijos prisijungia prie viso pasaulio raginimo paleisti sulaikytąjį žurnalistą, o taip pat ir šimtus politinių kalinių, „kuriuos neteisėtai įkalino Lukašenkos režimas.“

09:30 ES lyderių atsakas

ES lyderiai pirmadienio vakarą paragino ES Tarybą imtis būtinų priemonių, kad būtų nutraukti Europos oro susisiekimo ryšiai su Baltarusija.

Briuselyje susitikę Europos lyderiai paragino paleisti sulaikytą porą, nurodė ES Tarybai „priimti būtinų priemonių, kad būtų uždrausti Baltarusijos avialinijų skrydžiai ES oro erdvėje ir uždaryta prieiga prie ES oro uostų reisams, aptarnaujamiems tokių oro bendrovių“ bei paragino ES įsikūrusias vežėjas vengti šios šalies oro erdvės.

Lyderiai taip pat perspėjo, kad bus imtasi tolesnių „tikslinių ekonominių sankcijų“ Baltarusijai, žadėdami išplėsti susidorojimu su opozicija kaltinamų subjektų „juodąjį“ sąrašą; į jį jau įtraukti 88 režimo atstovai ir septynios kompanijos.

„Netoleruosime jokių mėginimų žaisti rusišką ruletę su nekaltų civilių gyventojų gyvybėmis“, – sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis.

Plačiau skaitykite čia.

09:00 Lėktuvams draudžiama skristi į Lietuvą ir iš jos virš Baltarusijos

Antradienio naktį Lietuvoje įsigaliojo draudimas keleivių oro bendrovėms skristi į šalį ar iš jos per Baltarusijos oro erdvę. Draudimas įsigaliojo antradienį 3 val. Lietuvos laiku.

Vyriausybė pirmadienį priėmė sprendimą reaguodama į savaitgalį Baltarusijos priverstinai Minske nutupdytą „Ryanair“ keleivinį lėktuvą, skridusį iš Atėnų į Vilnių.

Premjerė Ingrida Šimonytė po Vyriausybės posėdžio sakė, kad skrydžiai, kurie vyks per Baltarusijos skrydžių reguliavimo zoną, Lietuvoje nebus derinami.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis teigia, kad ribojimai šuo metu tai paveiks 26 skrydžių kryptis, daugiausia pietų kryptimi – Turkiją, Atėnus Graikijoje ir kitas. Pasak jo, tai reiškia, kad oro bendrovės turės pasirinkti kitą maršrutą.

Draudimas nebus taikomas, jeigu lėktuvas tik kerta Lietuvos oro erdvę.

Skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ atstovė Lina Nuobarienė pirmadienį BNS teigė, kad visoms oro bendrovėms jau išsiųsta informacija – vadinamasis notam'as (angl. notice to airmen).

