Maskvoje vyksta Pergalės paradas 

Pranešama, kad parade dalyvauja daugiau nei 12.000 žmonių ir daugiau nei 190 istorinės, šiuolaikinės ir perspektyvios karinės technikos vienetų, taip pat 76 lėktuvai ir sraigtasparniai.

Išvakarėse pasirodė pranešimų, kad lietus gali sutrikdyti lėktuvų pasirodymą parade. Nors sekmadienio rytas Rusijos sostinėje, taip pat ir aerodromuose, iš kurių išskrido lėktuvai, buvo apsiniaukęs, tačiau nelijo. Aviacinės technikos pakilimo skirsti į Maskvą kadrai buvo parodyti Rusijos televizijos eteryje.

Kremliaus laikrodžiams mušant 10 val. ryto vietos (ir Lietuvos) laiku prasidėjo paradas. Paradui vadovauja Sausumos pajėgų vadas Olegas Saliukovas. Iš viso Raudonojoje aikštėje žygiuoja 37 paradiniai junginiai – iš viso 12.018 žmonių.

Mechanizuotoje parado kolonoje bus 191 karinės technikos vienetas, įskaitant tankus T-14 “Armata“ ir T90M „Proveržis“ bei šarvuočius „Taifun“. Parado naujove tapo mašina „Taifun-PVO“.

Parado metu bus galima pamatyti raketų komplektus „Iskander-M“, reaktyvines salvinės ugnies sistemas „Tornado-S“, savaeiges haubicas MSTA-S ir artilerijos kompleksą „Koalicija-S“.

Per aviacinę parado dalį bus pademonstruotas naujas elementas: naikintuvai Su-35S palydės strateginį raketnešį Tu-160.

Aviacinės technikos praskridimą pirmą kartą pradės trys sunkūs transporteriai Mi-26, po kurių seks transportinių-kovinių sraigtasparnių Mi-8 ekipažai, atakos sraigtasparniai Mi-35, Ka-52 ir pilotažo grupė „Berkutai“ su Mi-28N.

Aviacijos priemonių pasirodymą užbaigs perėmimo lėktuvai MiG-31K. Skrydžiai bus vykdomi 180-550 metrų aukštyje 200-550 km per valandą greičiu.

Parade taip pat iš viso dalyvauja 40 karinių orkestrų kolektyvų – iš viso 900 žmonių.

Skelbiama, kad parade dalyvavę kariai savanoriškai skiepijosi nuo koronaviruso.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, jog šalis „tvirtai“ gins nacionalinius interesus.

„Rusija nuosekliai gina tarptautinę teisę. Kartu mes tvirtai ginsime savo nacionalinius interesus, siekdami užtikrinti mūsų žmonių saugumą“, – pareiškė V. Putinas, sakydamas kalbą Raudonojoje aikštėje.

VŽ primena, kad Rusija kaimyninių šalių atžvilgiu vykdo agresyvią politiką.

Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio teigimu, agresyvūs Maskvos veiksmai matomi ne tik Ukrainos pasienyje, bet ir Europos Sąjungos šalyse. Anot jo, tą liudija Čekijos sprendimas iš šalies išsiųsti 18 Rusijos diplomatų, siejant juos su Rusijos žvalgyba ir sprogdinimu šalyje.

„Rusija dar kartą parodo, kad yra valstybė, kuri remia terorizmą, teroristinius veiksmus“, – kalbėjo ministras.

Russian President Vladimir Putin attends a military parade on Victory Day, which marks the 76th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia May 9, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.