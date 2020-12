„Brexit“: britai kaltina Prancūziją paskutiniu momentu pateikus naujų reikalavimų

Prancūzijos prezidentas E. Macronas. Iano Langsdono (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) derybose dėl ateities prekybos santykių ketvirtadienio vakarą iškilo nauja kliūtis – Didžiosios Britanijos pareigūnai kaltina Prancūziją paskutinę akimirką pateikus naujų reikalavimų.

Kaip rašo „Financial Times“, Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, nori po „Brexit“ išsaugoti nemažą dalį esamų Prancūzijos laivyno žvejybos teisių Didžiosios Britanijos vandenyse, be to, reikalauja tvirtos JK valstybės pagalbos, kad būtų išvengta to, ką Paryžius laiko esant nesąžininga konkurencija.

Vienas iš britų vyriausybės pareigūnų „Financial Times“ sakė: „Paskutinę akimirką ES į derybas įtraukė naujų elementų. Vis dar įmanomas proveržis per kelias dienas, tačiau ši perspektyva tolsta“.

Neįvardijamas šaltinis iš ES pusės tvirtino, kad Bendrija nekelia naujų reikalavimų, tačiau neneigė, kad derybose kilo sunkumų.

Abiejų pusių pareigūnai dabar sako, kad galimybių susitarti iki savaitgalio pabaigos nebeliko.

Vis dėlto tiek vieni, tiek kiti viliasi, kad dar pavyks atsiradusias kliūtis įveikti ir susitarti pirmadienį ar antradienį, prieš ketvirtadienį prasidedant Europos Vadovų Tarybos susitikimui Briuselyje.

VŽ rašė, kad Prancūzija Michelį Barnier, ES vyriausiąjį „Brexit“ derybininką, įspėjo galinti blokuoti ES ir JK prekybos susitarimą, jeigu jai netiks sąlygos.

Prancūzija yra viena iš tų ES šalių, kurias tiesiogiai „Brexit“ paveiks labiausiai. Nuo britų vandenų taip pat stipriai priklauso Nyderlandų, Danijos ir Belgijos žvejai.

JK ir ES derybose dėl ateities santykių daugiausiai nesutarimų kelia trys klausimai – žuvininkystė, vienodos konkurencijos sąlygos ir ateities skundų nagrinėjimo procedūros.

JK pereinamasis laikotarpis Bendrijoje baigiasi gruodžio 31 d., po jo turėtų įsigalioti prekybos taisyklės, dėl kurių dabar deramasi.