Mokamus tyrimus dėl COVID-19 galėtų atlikti ir valstybinės laboratorijos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mokamus tyrimus dėl koronaviruso galėtų atlikti ne tik privačios, bet ir valstybinės laboratorijos, pirmadienį spaudos konferencijoje teigė sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė.

„Planuojama plėsti mokamų tyrimų apimtis ir sudaryti galimybę ir prievolę darbdaviams tam tikrais atvejais atlikti mokamus tyrimus. (...) Turime valstybinių laboratorijų, kurios, esant poreikiui, galėtų atlikti mokamus tyrimus“, – sakė ji.

Anot viceministrės, taip pat svarstoma mokamus tyrimus dėl koronaviruso leisti daryti daugiau privačių laboratorijų.

Šiuo metu tokį leidimą yra gavusios penkios laboratorijos: „Diagnostikos laboratorija“, „Medicina practica laboratorija“, „Invitro diagnostika“, „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ bei „Baltic Medics“.

Tyrimus dėl koronaviruso taip pat atlieka arba gali atlikti Santaros klinikos, Kauno klinikos, Klaipėdos universitetinė ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) laboratorija, Nacionalinio vėžio instituto (NVI) laboratorija, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorija.

Kaip teigė K. Garuolienė, šiuo metu rengiami teisės aktai, numatantys, jog tam tikrais atvejais už užsieniečiams atliekamus tyrimus turėtų susimokėti jie patys arba įmonės, kurios siekia juos įdarbinti Lietuvoje.

Praėjusį penktadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga priėmė sprendimą, kuris įpareigoja iš trečiųjų šalių atvykusius užsieniečius dvi savaites saviizoliuotis.

Sprendime taip pat numatyta, kad jie per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre.

Be to, užsieniečiams, atvykusiems iš valstybių, įtrauktų į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą tyrimus atliekančia įstaigą dėl tyrimo koronavirusui nustatyti.

Šiuo metu A. Verygos patvirtintame COVID-19 paveiktų šalių sąraše yra daugiau nei 60 valstybių, tarp jų – Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bulgarija, Izraelis, JAV, Kazachstanas, Moldova, Portugalija, Rumunija, Rusija, Serbija.

Be kita ko, sprendime numatyta, kad izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas ir į tyrimo dėl COVID-19 ligos paėmimo vietą užsieniečiams privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, arba pats užsienietis.

Sugriežtinti reikalavimus atvykėliams iš trečiųjų šalių nuspręsta dėl koronaviruso protrūkio Kaune registruotoje įmonėje „Hegelmann Transporte“, kai infekcija nustatyta iš Uzbekijos atvykusiems darbuotojams. Ten fiksuota per 20 užsikrėtimų COVID-19.

