B. Johnsonas sieks uždrausti pratęsti pereinamąjį laikotarpį po 2020 pabaigos

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė planuoja kartu su „Brexit“ įstatymų paketu parlamentarams pateikti balsavimui įstatymą, užtikrinantį, kad po „Brexit“ JK nepratęs pareinamojo laikotarpio ilgiau nei jis numatytas dabar.

VŽ primena, kad pereinamojo laikotarpio, per kurį JK ir ES santykiai ir po „Brexit“ datos nesikeičia baigiasi 2020 m. gruodžio mėnesį iki šio laikotarpio pabaigos tikimasi susiderėti ateities JK ir ES prekybos susitarimą.

ES ir JK bendru sutarimu pereinamasis laikotarpis galėjo būti pratęstas iki dviejų metų. Tačiau Borisas Johnsonas, JK premjeras, dar rinkiminės kampanijos metu sakė, kad pareinamojo laikotarpio pratęsti neketina. Po rinkimų Konservatorių partijos lyderis parlamente užsitikrino 80 mandatų daugumą ir kartu su eilę su „Brexit“ susijusių įstatymų nori įtvirtinti ir nuostatą, kad pareinamasis laikotarpis negali būti pratęstas.

Dėl „Brexit“ susitarimo balsuojama turėtų būti dar šios savaitės pabaigoje, greičiausiai penktadienį. Tuomet B. Johnsono vyriausybė parlamentarams ir teiks tokią įstatymo formuluotę, kurioje būtų teigiama, kad pereinamasis laikotarpis pratęstas nebus.

Europos Sąjunga (ES) jau yra išreiškusi susirūpinimą, kad prekybos susitarimui su JK susiderėti lieka labai mažai laiko, įprastai derybos dėl tokių susitikimų trunka ilgą laiką, o dabar tam bus likę tik 11 mėnesių. Michelis Barnier, ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas, taip pat išlieka skeptiškas, kad per tokį trumpą laiką įmanoma pasiekti prekybos susitarimą.

VŽ primena, kad neabejojama, kad triuškinančią daugumą užsitikrinęs B. Johnsonas ratifikuos savo susiderėtą „Brexit“ susitarimą ir pasitrauks iš Bendrijos kitų metų 2020 m. sausio mėnesio 31 d. Nuo tada įsigalios ir pareinamasis laikotarpis.

B. Johnsono planai, anot kritikų, artina JK pasitraukimą iš ES be susiderėto prekybos susitarimo. Tiesa, B. Johnsono kabineto nariai tikina, kad JK ir ES yra įsipareigojusios pasiekti prekybos susitarimą iki 2020 m. pabaigos ir tai ir turi padaryti. Jeigu JK nesusiderės su ES dėl prekybos susitarimo iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, tai reikš, kad JK ir ES prekiaus pagal pasaulinės prekybos organizacijos nustatytas taisykles ir JK turėtų būti traktuojama kaip trečia šalis.

Chrisas Morrisas, BBC analitikas, teigia, kad JK konservatorių vyriausybė iš esmės įstatymu nori įtvirtinti tai, ką ir taip yra pažadėjusi padaryti. Be to, anot C. Morriso sprendimas, ar pratęsti pereinamąjį laikotarpį visų pirma yra premjero, o ne parlamento. Anot C. Morriso, B. Johnsono pareiškimas yra svarbus labiau kaip patikinimas ir kitai derybų pusei, kad pratęsimo nebus.

Oficialiai JK parlamentas darbą pradės ketvirtadienį, kai karalienė Elizabeth II paskelbs vyriausybės teisėkūros programą.