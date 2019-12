„Brexit“ įvyks. Gerai, bet ne pabaiga

„Brexit“ užkniso juodai. Pasakė Jungtinės Karalystės (JK) rinkėjai. Ir jeigu klaustumėme Europos Sąjungos (ES) lyderių, kurie viršūnių susitikimuose dar ir dar kartą laukdavo tuščiomis atvykstančio JK premjero, turbūt išgirstumėme tą patį. Taigi, skyrybos pagaliau įvyks. Tačiau yra ir blogesnių naujienų – tai dar ne pabaiga.

Triuškinančią rinkimų pergalę ir konservatorių 80 vietų daugumą Bendruomenių rūmuose, beje, didžiausią nuo 1987 m. Margaret Thatcher laikų, B. Johnsonas iš principo ir laimėjo dviem žodžiais: įgyvendinkime „Brexit“.

Toriams net pavyko sugriauti taip vadinamą Leiboristų raudonąją sieną. Įprastai Šiaurės Anglijos, Velso rinkėjai balsuodavo už leiboristus, tačiau šiuose rinkimuose dešimtmečiais juos rinkęsi rinkėjai pasirinko torius. Tai yra didžiulė B. Johnsono ir jo pilkojo kardinolo Dominico Cummingso politinė pergalė. Tokią torių sėkmę lėmė ne tik rinkėjų nuovargis dėl „Brexit“, bet ir labai nepopuliarus leiboristų lyderis Jeremy Corbynas.

Įspūdinga B. Johnsono pergalė tikrai vyriausybei atriš rankas, tačiau neteisinga manyti, kad dabar B. Johnsonas ir jo vadovaujami konservatoriai darys, ką nori. Nedarys.

Po rinkimų kuo džiaugtis turi ne tik konservatoriai. Škotijos nacionalinė partija (SNP) taip pat padidino savo turimų vietų skaičių Bendruomenių rūmuose. Skirtis tarp Londono ir Škotijos didėja ir B. Johnsonas privalės suvaldyti kaistančią situaciją. Tai bus labai sunku. Partija pasisako už naują referendumą dėl Škotijos nepriklausomybės ir nori likti ES.

Nepaisant to, kad B. Johnsonas dabar jau be abejonės ratifikuos „Brexit“ susitarimą, mūšiai parlamente nesibaigs. Būtent konservatorių sėkmė per rinkimus griaunant raudonąją sieną ir Škotijos SNP partijos pasiekimai lems ir tolimesnę ES ir JK derybų kryptį.

„Brexit“ susitarimas yra tik pirmas žingsnis ilgoje skyrybų sagoje. JK, kaip ES narės, kelias tikrai baigtas. Tačiau ateities santykiai ir prekybos susitarimas bus kitas derybų objektas, B. Johnsonas tikrai nenorės vesti derybų taip, kad dar labiau siutintų ES nenorėjusią palikti Škotiją.

Be to, laimėti įprastai leiboristams priklaususias apygardas neužtenka. Konservatoriai sieks jas ir išlaikyti, mažesni, pramoniniai provincijos miestai turės kitokius poreikius negu įprastas torių elektoratas, todėl parlamente bus būtina į juos įsiklausyti. Čia įsikūrusiam verslui šalies eksportas yra vienas svarbiausių klausimų, todėl neabejotina, kad jie bus suinteresuoti artimais prekybos santykiais su Bendrija. Todėl B. Johnsonas gali būti priverstas derybas vesti prie glaudesnių, gal net narystei artimų ateities JK ir ES santykių scenarijaus.

Žvelgiant iš ES perspektyvos, „Brexit“ niekada neatrodys geras sprendimas. Ir mums tikrai labai gaila, tačiau metas susitaikyti. JK palieka ES. Konservatorių užtikrinta dauguma parlamente neabejotinai bus pirmas žingsnis pirmyn, padėsiantis nutraukti neapibrėžtumo laikotarpį. Tačiau kad dar tik laukiančios derybos dėl JK ir ES prekybos santykių bus lengvos ir greitos tikėtis yra mažų mažiausiai naivu. Neabejoju, kad nuo kitų metų sausio 31 d. skaičiuosim dienas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Likit įsijungę.