Prokuratūra: P. Gražulis „Judex“ gelbėjo ir Lietuvoje, ir Rusijoje

Seimo narys Petras Gražulis ilgai ir sistemingai piktnaudžiavo savo politiko statusu, kad nebūtų uždraustas bendrovės „Judex“ šaldyto maisto eksportas į Rusiją. Tokia veikla jis užsiiminėjo ir Lietuvoje, ir Rusijoje, teigia generalinis prokuroras.

„Ikiteisminiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Petras Gražulis, dirbdamas Lietuvos Seimo nariu, būdamas valstybės politiku, siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, laikotarpyje ne vėliau kaip nuo 2015 metų gegužės 18 dienos iki 2017 metų vasario 13 dienos piktnaudžiavo Seimo nario tarnybine padėtimi, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė“, – antradienį Seime sakė Evaldas Pašilis, generalinis prokuroras.

Jis pranešė, kad Seimo nariui norima pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, kai nebuvo kyšininkavimo požymių.

2016 metais p. Gražulis atsisakė duoti parodymus kaip specialusis liudytojas, todėl generalinis prokuroras teigė esąs priverstas prašyti Seimo leidimo patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę.

Ponas Pašilis antradienį tvirtino, kad negalėjimas apklausti Seimo nario trukdo atlikti ikiteisminį tyrimą.

„Žinoma, trukdo (...). Nesuteikimas galimybės toliau patraukti Seimo nario atsakomybėn, matyt, kad byla bent jau Seimo nario atžvilgiu atsidurtų aklavietėje“, – sakė generalinis prokuroras.

Tam, kad būtų panaikintas Seimo nario imunitetas, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys.

„(...) Savo elgesiu jis parodė, kad jam negalioja įstatymai ir jis, aukštesnes pareigas einantis asmuo, net neturėdamas tam teisinio pagrindo, gali nurodinėti nepavaldiems asmenims“, – rašte Seimui teigė generalinis prokuroras.

Ragino duoti kyšį

Į Rusiją eksportuojamoje „Judex“ šaldyto maisto produkcijoje Rusijos pareigūnai 2015 metais aptiko listerijos bakterijų.

Listerija gali sukelti užkrečiamą ligą listeriozę, ji ypač pavojinga nėščiosioms, naujagimiams ir vyresniems žmonėms su nusilpusiu imunitetu. Lietuvoje kasmet registruojami vidutiniškai 5–8 listeriozės atvejai. Tiesa, termiškai apdorojus produktus šios bakterijos žūva.

Teisėsaugos duomenimis, Seimo narys padėjo tvarkyti bendrovei „Judex“ su tuo susijusias problemas: ne kartą skambino Lietuvos ir Rusijos pareigūnams, ragino duoti kyšius, prašė pažeisti galiojančias tvarkas.

Anot generalinio prokuroro, p. Gražulis veikė bendrovės „Judex“ tuometinio generalinio direktoriaus Rimanto Kičo ir bendrovės komercijos direktorės Patricijos Pachomovaitės prašymu. Pastaroji dirbo ir jo padėjėja Seime.

2015 metų liepą Seimo narys ne kartą skambino tuometiniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovui Jonui Miliui, prašydamas veikti „Judex“ interesais, prašė patarimo, ar duoti kyšį Rusijos pareigūnams, kad nebūtų uždraustas bendrovės produkcijos eksportas į Rusiją ir Baltarusiją.

Ponas Gražulis su p. Pachomovaite vyko į Rusijos Karaliaučiaus sritį, susitiko su šios srities Veterinarinės ir fitosanitarinės priežiūros federalinės tarnybos vadovu Andrejumi Ivanovu bei sutarė, kad šis pasirūpins „Judex“ interesais.

Bylos duomenimis, parlamentaras taip pat prašė p. Miliaus paveikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno skyriaus viršininką Ričardą Petrą Kliučinską, kad šis išduotų „Judex“ eksportuojamai produkcijai sertifikatą.

Ponas Gražulis taip pat asmeniškai skambino tuometiniam Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno skyriaus vadovui Vytautui Pamakščiui, prašė jo neįrašyti į protokolus „Judex“ produkcijoje nustatytų pažeidimų.

Ponas Gražulis, teisėsaugos duomenimis, skambindamas tiesiogiai p. Miliui ar kitiems tarnautojams, sprendė ir kitas „Judex“ problemas, pavyzdžiui, Rusijos tarnybų nurodytus produkcijos ženklinimo pažeidimus.

Seimo narys ragino p. Pachomovaitę duoti kyšį Rusijos pareigūnui, kad nebūtų uždraustas bendrovės produkcijos eksportas į Rusiją.

Spręsti problemas Rusijoje kyšiais p. Gražulis siūlė ir vėliau. Teisėsaugos duomenimis, 2015 metų lapkritį p. Gražulis telefonu dalijo patarimus „Judex“ vadovams, kad Rusijos tarnautojui A. Ivanovui perduotų 500 Eur.

Gavo turtinės naudos

Anot prokuroro, p. Gražulis iš „Judex“ gavo turtinės naudos: kelerius metus neatlygintinai naudojosi įmonės automobiliu „Lexus“, bendrovės kuro mokėjimo kortelėmis, pirktais lėktuvų bilietais. Taip pat Seimo narys yra prašęs ir gavęs pinigų iš „Judex“.

„Nuo 2015 metų gegužės iki 2017 metų vasario neatlygintinai naudojosi bendrovės „Judex“ pagal lizingo sutartį už 32.000 Eur įsigytu automobiliu „Lexus GS 450 H“, – rašte Seimui nurodo prokuroras.

Be to, Seimo narys 23 kartus per pusmetį neatlygintinai naudojosi kuro mokėjimo kortelėmis, išduotomis bendrovei „Judex“ ir įsigijo kuro už beveik 1.100 Eur.

Parlamentaras už „Judex“ lėšas pirktais bilietais skrido į Stokholmą, Londoną, Kijevą. Taip pat per keturis kartus 2015 – 2016 metais pagal p. Gražulio prašymą iš įmonės banko sąskaitos gavo 1.800 Eur.

Ponas Pašilis antradienį Seime žurnalistams teigė negalįs atsakyti, kodėl Seimo narys taip stengėsi vienos įmonės labui.

„Byloje, aš manau, į visus klausimus bus atsakyta“, – teigė jis.

Konstatavo Konstitucijos pažeidimą

Ponas Pašilis rašte Seimui taip pat nurodė, kad p. Gražulis pažeidė kelis Konstitucijos straipsnius, tarp jų nuostatą, jog parlamentaras negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlygį už kūrybinę veiklą. Taip pat – Seimo statutą, draudžiantį naudoti parlamentaro mandatą ne pagal paskirtį, bei valstybės politikų elgesio kodeksą.

„(...) tuo pažeidė Konstitucijoje įtvirtintas bendražmogiškąsias vertybes ir skatino teisinį nihilizmą, taip sulaužė Seimo nario priesaiką, pažemino ir diskreditavo valstybės tarnautojo politiko – Seimo nario vardą, sumenkino Seimo, kaip Tautos atstovybės autoritetą ir dėl to didelės neturtinės žalos patyrė valstybė“, – teigia generalinis prokuroras.

Antradienį Seime žurnalistams jis nevertino galimybės surengti p. Gražuliui apkaltą.

„Mes matome, kad ikiteisminio tyrimo duomenų pakanka, kad būtų (Seimo narys – BNS) patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, pateikti įtarimus, o ar kita galima procedūra, ar jai užtenka pagrindo, sudėtinga būtų spręsti“, – sakė p. Pašilis.

Teikti Seimui pradėti apkaltos procesą turi teisę ne mažiau kaip 36 Seimo nariai, taip pat Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

P. Gražulis: mylėjau visas įmones

Seimo narys p. Gražulis tvirtina niekada nebuvęs „Judex“ akcininku, tačiau tam tikrais laikotarpiais šioje įmonėje yra dirbę jo šeimos nariai, jis pažįstąs bendrovės savininką.

Politikas tvirtino, kad vienodai rūpinasi visų Lietuvos įmonių interesais.

„Aš mylėjau visas įmones, kurios į mane kreipėsi. Per savo kadencijas galiu suskaičiuoti gal tūkstantį tiek fizinių, tiek juridinių asmenų. Visoms stengiausi padėti“, – antradienį Seime žurnalistams sakė parlamentaras.

„Manau, kad baltais siūlais siūta politinė byla, jos užsakovė yra prezidentė Dalia Grybauskaitė“, – pareiškė p. Gražulis.

Jis po Seimą nešiojosi segtuvą su dokumentais, kurie, anot Seimo nario, parodo, kad jis mokėjo ir už automobilį „Lexus“, ir už lėktuvo bilietus.

Ponas Gražulis pareiškė, kad tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atlikto patikrinimo dokumentai.

„Kadangi p. Pachomovaitė buvo mano patarėja, ji organizuodavo, ar aš kur skrendu, viešbučius. Bet pasirodo, ji ne iš savo lėšų pirkdavo, o prašydavo „Judex“, jai pervesdavo pinigus. Kai aš grąžindavau jai, ji viską grąžindavo į kasą. Visus pinigus, iki cento“, – aiškino Seimo narys.

Jo teigimu, automobilį jis nuomojo ne iš „Judex“, o iš kitos bendrovės. Sutartyje buvo numatyta, kad galima užsipilti kuro. Iki šios kadencijos pradžios parlamentaro automobilio nuomą apmokėjo Seimo kanceliarija.

Ponas Gražulis antradienį taip pat pranešė, kad buvusiai jo padėjėjai p. Pachomovaitei įtarimai panaikinti.

Politikas stebėjosi ir įtarimu dėl skatinimo duoti kyšį.

„Ar galima už tokią sumą papirkti Rusijos veterinarinę tarnybą?“ – stebėjosi Seimo narys, turėdamas galvoje generalinio prokuroro nurodytus 500 Eur.

Ponas Gražulis teigė į Karaliaučių vykęs ne tik su „Judex“, bet ir kitų įmonių atstovais.

„Buvau nuvykęs ne su vienos įmonės atstovu, (...) buvo nuvykę ir kitų Lietuvos įmonių atstovai, kad pakalbėtų dėl perspektyvos, kadangi Lietuvos ir Rusijos santykiai blogi, ar jie galės dirbti“, – tikino politikas.

Jis atsisakė įvardyti drauge vykusius asmenis ir bendroves.

„Aš kalbėjau su tų įmonių vadovais, jie sakė, jų negarsinti. Jie tikrai labai nenori, sakė: dar pradės mus purtyti“, – sakė p. Gražulis.

Seimas antradienį sudarė laikinąją komisiją, ji išnagrinės generalinio prokuroro prašymą ir vėliau siūlys Seimui nutarimo projektą, ar jį tenkinti. Komisijos pirmininku paskirtas „valstietis“ Petras Valiūnas.

Išvadą planuojama pateikti iki birželio 25 dienos.

