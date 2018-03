VTEK: Jakilaitienë paþeidë ástatymà, pleèiamas tyrimas dël Karbauskio

Tarnybinės etikos sargai konstatavo, kad užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė pažeidė įstatymą, laiku nedeklaravusi savo privačių interesų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) taip pat nusprendė išplėsti tyrimą dėl valdančiųjų valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio sandorių.

VTEK posėdyje trečiadienį buvo vienbalsiai priimtas sprendimas, kad p. Jakilaitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

„Duomenys rodo, kad pareigas Užsienio reikalų ministerijoje p. Jakilaitienė eina nuo 2013 m. Tiriant nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja pavėlavo deklaruoti savo ir sutuoktinio ryšius su keturiais juridiniais asmenimis. 2016 m. birželį ji tapo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos nare, tačiau šį ryšį savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik po pusantrų metų. Ponios Jakilaitienės sutuoktinis Edmundas Jakilaitis yra UAB „TV Play“ akcininkas nuo 2013 m. vasario, VšĮ „Pilietinė medija“ dalininkas – nuo 2014 m. gruodžio, o UAB „TV Play Content Marketing“ akcininkas – nuo 2015 m. gegužės, tačiau šią informaciją tarnautoja deklaravo tik 2017 m. gruodį“, – nurodoma VTEK pranešime spaudai.

Taip pat, anot pranešimo, p. Jakilaitienė laiku nedeklaravo savo sutuoktinio 2014-2017 m. vykdytų individualių veiklų Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos bei Scenos pastatymams būdingų paslaugų srityse. „Deklaruoti ji vėlavo ir nuo 2007 m. sutuoktinio vykdomą Mišriojo žemės ūkio bei nuo 2012 m. vykdomą Meninės kūrybos individualią veiklą – pirmąjį kartą visa tai nurodė tik 2017 m. teiktoje deklaracijoje“, – pranešė VTEK.

Komisija priminė, kad „privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija teikiama per 30 dienų nuo priėmimo į pareigas dienos, po to ją būtina per 30 dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji“.

Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys, kad p. Jakilaitienė dėl konstatuoto įstatymo pažeidimo vienerius metus negali būti skatinama.

VTEK tyrimas dėl p. Jakilaitienės atliktas Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narės Agnės Širinskienės prašymu.

Komisija trečiadienį taip pat pranešė išplėtusi atliekamą tyrimą dėl p. Karbauskio elgesio. Papildomai bus aiškinamasi dėl politiko galbūt nedeklaruoto sandorio. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie tai, kad dar 2014 m. gruodį p. Karbauskis sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Agrokoncernas“. Esą šis sandoris dar nėra pasibaigęs, kadangi už akcijas politikas įsipareigojo atsiskaityti iki šių metų gruodžio, tačiau tokios informacijos savo privačių interesų deklaracijoje jis nepateikė.

Pono Karbauskio elgesį VTEK tiria nuo šių metų sausio. Aiškinamasi, ar politikas nenusižengė šio teisės akto reikalavimams nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Prašymuose atlikti tyrimą teigiama, kad valstiečių-žaliųjų lyderis dviem savo sūnums padovanojo pinigų, tačiau dovanojimo sandorių nenurodė privačių interesų deklaracijoje.

„Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo“, – pabrėžiama VTEK pranešime spaudai.