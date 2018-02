Milijardierius investuotojas: Ameriką prieš 2020-uosius gali ištikti recesija

Milijardierius investuotojas Ray Dalio, rizikos draudimo fondo „Bridgewater Associates“ įkūrėjas, mano, kad yra didelė tikimybė, jog Amerika iki kitų prezidento rinkimų 2020-aisiais įklimps į recesiją.

Pono Dalio nuomone, šiuo metu JAV ekonomika nėra burbulo fazėje, bet nedaug trūksta, kad ją pasiektų, o po to gali ištikti nuosmukis.

„Manau, kad mes esame pasiekę stadiją, kuri būna prieš burbulą. Recesijos, kuri ištiktų prieš kitus prezidento rinkimus, sąlygiškai yra didelė, galbūt apie 70%“, – „Reuters“ cituoja investuotoją, kuris kalbėjo Harvardo universiteto Kenedžio vyriausybinės mokyklos Politikos instituto renginyje.

Pono Dalio įkurti fondai yra investavę apie 160 mlrd. USD.

Universiteto diskusijoje p. Dalio buvo teiraujamasi, kokių patarimų jis galėtų duoti investuotojams, kuriems gali kelti nerimą pastarojo laikotarpio virpesiai rinkoje. Pasak p. Dalio, investuotojai neturėtų panikuoti, be to, jiems būtinas aiškus planas. Jei žmonės išsigąsta, kai rinkose jau fiksuojamas nuosmukis – per vėlu ko nors imtis, teigė p. Dalio. Investuotojai turėtų „pirkti, kai yra išsigandę, ir parduoti, kai nebijo“, pareiškė investicinių fondų įkūrėjas.