Seimo opozicija nori tirti Karbauskio žemės reikalus, užsiims ir VTEK

Opozicinių konservatorių lyderis inicijuoja parlamentinį tyrimą dėl padėties žemės ūkio sektoriuje. Vienas pagrindinių šio tyrimo uždavinių – išsiaiškinti valdančiųjų valstiečių žaliųjų vadovo Ramūno Karbauskio verslo peripetijas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) irgi imasi tyrimo dėl laiku nedeklaruotų p. Karbauskio sandorių.

Siūlo sudaryti laikinąją komisiją

Gabrielius Landsbergis, opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas, trečiadienį pranešė inicijuojantis parlamentinį tyrimą dėl padėties žemės ūkio sektoriuje. Pasiūlyta sudaryti laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją „Dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.“

Anot p. Landsbergio, „į viešumą nuolat kyla faktai, kaip stambūs žemės ūkio koncernai ir juos valdantys asmenys (patys būdami stambūs žemvaldžiai), naudodamiesi savo užimama dominuojančia padėtimi tiek žemės rinkoje, tiek trąšų, sėklų, žemės ūkio technikos tiekimo ir grūdų supirkimo rinkose spaudžia ūkininkus, stumia juos į skolas ir tokiu būdu vėliau tiesiog užgrobia jų valdomas žemes ir turtą bei naudodamiesi įvairiomis schemomis ir apeidinėdami įstatymus superka bei valdo daugiau žemės ūkio paskirties žemės, nei leistina 500 ha galimos valdyti žemės ūkio paskirties žemės riba“.

„Tai šokiruojantys ir didžiules sistemines problemas atskleidžiantys faktai. Šiomis problemomis naudojasi nesąžiningi veikėjai. Manome, kad visa tai reikia išsamiai ištirti ir esame paruošę klausimus Seimo laikinajai tyrimų komisijai. Pradedame konsultacijas su kitų frakcijų Seimo nariais dėl dokumento teksto, papildomų klausimų bei parašų rinkimo. Tikiuosi, kad šiai iniciatyvai pritars ir p. Karbauskis, taip įrodydamas, jog laikosi nuoseklios pozicijos, jog reikia atsakyti į visus visuomenei kylančius klausimus, o ne tik į tuos, kurie patogūs jam asmeniškai“, – TS-LKD frakcijos pranešime spaudai cituojamas p. Landsbergis.

30 klausimų

Pirminį dokumento tekstą sudaro 30 klausimų komisijai, kurių ištyrimas iki š. m. lapkričio, anot konservatorių vadovo, „padėtų atsakyti į viešojoje erdvėje kilusias dvejones dėl žemės užgrobimo, vekselių naudojimo žemės ūkio versle bei trąšų rinkos skaidrumo.“

„Komisija turėtų nustatyti, ar šiandien galiojantis teisinis reguliavimas yra veiksmingas. Jei būtų nustatyta, jog visgi yra įstatymų spragų, komisija turėtų Seimui pateikti pasiūlymus, kaip jas ištaisyti. O nustačius galimos neteisėtos veiklos atvejus nedelsiant kreiptis į teisėsaugos institucijas“, – komentuoja p. Landsbergis.

Kartu jis kreipėsi į premjerą Saulių Skvernelį, „ragindamas į visus kylančius klausimus atsakyti dar iki parlamentinės komisijos sudarymo.“ TS-LKD lyderio nuomone, p. Skvernelis „ir jam pavaldžios institucijos galėtų atsakyti į daugelį iškylančių klausimų“.

Ponas Landsbergis priminė, kad Seimas ne anksčiau kaip kovo mėnesį, kai prasidės pavasario sesija, galėtų svarstyti laikinosios komisijos sudarymo klausimą. „Tiek laiko turi premjeras kylančių klausimų atsakymui“, – teigia p. Landsbergis.

VTEK domisi deklaravimu

Tuo tarpu VTEK trečiadienio posėdyje priimtas sprendimas pradėti tyrimą dėl to, kad p. Karbauskis laiku nedeklaravo daugiau nei 3 mln. Eur piniginės dovanos savo vaikams.

Taip pat politikas savo deklaracijoje iš viso nebuvo nurodęs, kad du jo sūnūs, sesuo, brolis, marti ir tėvas valdo žemės ūkio bendroves. Pono Karbauskio interesų deklaracija buvo papildyta tik šiomis dienomis, kai žiniasklaidoje buvo iškelti klausimai dėl šių sandorių.

Generalinė prokuratūra antradienį pranešė, kad „atsižvelgiant į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie atvejus, kai keli juridiniai asmenys galimai bendrai valdo didesnius nei teisės aktuose nustatyti 500 ha žemės ūkio paskirties žemės plotus priimtas sprendimas inicijuoti tyrimą ginant viešąjį interesą“. Prokurorų atspirties taškas – istorija, kurioje linksniuojamas p. Karbauskis. Ažiotažas kilo po žiniasklaidos atlikto tyrimo, kurio metu paaiškėjo, kad p. Karbauskio sūnūs Justinas ir Mantas pinigais iš tėvo kišenės per savo bendroves galbūt apeina įstatyme nustatytus ribojimus, nes daro tai, kas įstatymu draudžiama p. Karbauskio „Agrokoncernui“ – supirkinėja didelius plotus žemės.

Be to, į Muitinės departamentą yra kreiptasi dėl įtarimų, kad su „Agrokoncerno“ grupe susijusios įmonės iš Rusijos gamintojų į Lietuvą importuoja amonio salietros trąšas su priedais, galimai siekiant išvengti Europos Sąjungos nustatyto antidempingo mokesčio, ir dėl to galėjo būti nesumokėta kelių milijonų eurų mokesčių suma.