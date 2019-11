Norite kaupti pensiją savo darbuotojams? Nepamirškite šių namų darbų

Šiandien darbo rinka darosi vis išrankesnė. Norint išlaikyti sėkmingus vadovus ir kvalifikuotus specialistus įmonėje, vien atlyginimų kėlimo nebepakanka. Darbdaviai priversti ieškoti ilgalaikių skatinimo priemonių, kurios papildomai motyvuotų darbuotojus. Viena iš populiarėjančių Lietuvoje – įmonės prisidėjimas prie darbuotojų pensijų kaupimo. Tačiau, ar darbdaviai viską apgalvoja, imdamiesi šios sudėtingos skatinimo iniciatyvos?

Pensijų fondų valdytojos „INVL Asset Management“ užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, net 34 proc. dirbančiųjų nurodo, kad darbdavio prisidėjimas prie papildomo kaupimo pensijai yra antras pagal svarbą ilgalaikio motyvavimo būdas. O finansų ekspertai pastebi, kad jis naudingas ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams bei valstybei.

Naujovė darbdaviams – galimybė prisidėti prie II pakopos fondų

Darbdavio įmokos į pensijų fondus darbuotojų naudai – pastaruoju metu populiarėjanti iniciatyva. Visai neseniai įsigaliojo ir svarbi naujovė, apie kurią žino dar ne visos bendrovės, kaupiančios ar besidominčios kaupti lėšas savo darbuotojų pensijai.

„Jau dabar papildomai prisidėti prie darbuotojų kaupimo darbdaviai gali ne tik III, bet ir II pakopos pensijų fonduose. Pasirinkus bet kurį kelią, bendrovėms bus taikomos analogiškos apmokestinimo sąlygos, kurias nustato valstybė. Tai gali būti aktualu artėjant naujiems metams, kai įmonės svarsto savo biudžetus, planuoja naujas darbuotojų skatinimo programas ir iniciatyvas“, – komentuoja Kęstutis Lisauskas, profesinių paslaugų bendrovės „EY“ partneris.

Jo teigimu, tokius pokyčius padiktavo didėjantis valstybės supratimas, kad be paskatų, pasireiškiančių mokesčių lengvatų forma, sunku motyvuoti gyventojus papildomai kaupti pensiją.

„Vienam pensininkui tenkančių dirbančiųjų skaičius, panašu, artimiausius dešimtmečius ir toliau mažės. Todėl matydama besikeičiančią demografinę situaciją, papildomą ilgalaikį kaupimą skatina ir valstybė: darbuotojo naudai sumokėtos įmokos į pensijų fondus neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis, o pačias įmokas darbdavys gali priskirti leidžiamiems atskaitymams neviršydamas 25 proc. konkrečiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio,“ – primena K. Lisauskas.

Prieš pranešant gerą žinią darbuotojams, reikia pasiruošti

Besiplečiančios galimybės darbdaviams prisidėti prie ilgalaikės darbuotojų finansinės gerovės – gera žinia ir pastariesiems.

„Kaupiančiųjų II pakopos pensijų fonduose yra gerokai daugiau, vadinasi, teigiamą efektą galėtų pajusti daug daugiau darbingo amžiaus žmonių Lietuvoje,“ – akcentuoja „EY“ specialistas.

Vis tik, jis pastebi, kad II ir III pensijų pakopos – ganėtinai skirtingi pensijų sistemos elementai, todėl rinkdamiesi vieną ar kitą (o gal abu), darbdaviai turėtų įvertinti keletą esminių skirtumų:

Rizikos dėl darbuotojų nesąžiningumo

Po 2019 m. mokesčių reformos, visa mokestinė nauda iš darbdavio įmokų, kuri sudaro apie 40 proc., tenka darbuotojui, o rizika – darbdaviui.

„Skatinti darbuotojus įmokomis į pensijų fondus – finansiškai apsimoka labiau. Tačiau svarbu nepamiršti ir galimų rizikų. Pavyzdžiui, III pakopos atveju, jeigu darbuotojai elgsis neišmintingai ir įmokas išsiims nesulaukę pensijos, darbdaviui gali tekti įrodinėti VMI, kad darbdavys elgėsi sąžiningai ir nesiekė vien tik mokestinės naudos, t. y., nevertė darbuotojų sutikti su dalies darbo užmokesčio pakeitimu įmokomis į III pakopos pensijų fondus,“ – pažymi K. Lisauskas.

Anot eksperto, tai nereiškia, kad III pakopa yra automatiškai nebesvarstytina. Priešingai, ji patraukli darbuotojams, nes išsiimant įmokas, nereikia pirkti anuiteto, paveldima visa sukaupta suma, įmokomis gali prisidėti sutuoktinis, taip pat lankstesnis įmokų investavimas. Tuo tarpu II pakopa patrauklesnė mažesnes pajamas uždirbantiems dėl skatinamosios valstybės įmokos.

Svarbu tvarkingi formalumai ir edukacija

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) ir Lietuvos banko duomenimis, II pakopos klientų skaičius 2019 m. kovą siekė apie 1,3 mln. Tačiau tik apie pusė jų kaupia maksimaliai – prisideda 3 proc. nuo algos ir gauna 1,5 proc. valstybės skatinamąją išmoką nuo vidutinės algos. Tuo tarpu III pakopoje 2019 m. pradžioje kaupė tik apie 62 tūkst. gyventojų.

„Gana ribotas darbdavių dalyvavimas prisidedant prie pensijų kaupimo yra viena iš priežasčių, kodėl II pakopos (skaičiuojant įmokų dydžiu) ir ypač III pakopos (skaičiuojant dalyvių skaičiumi) pensijų kaupimas nėra pilnai išnaudota galimybė. Tačiau matome, kad situacija keičiasi, o artimiausiu metu keisis dar labiau. Praktika rodo, kad vadovai labai rimtai svarsto šias motyvavimo priemones,“ – sako K. Lisauskas.

Šiuo metu „EY“ aktyviai padeda skirtingų šalies įmonių vadovams ir personalo specialistams pasirinkti tinkamiausią papildomo darbuotojų skatimo įmokomis į pensijų fondus būdą ir konkretų modelį.

„Tam, kad toks papildomas komandos skatinimas būtų abipusiai naudingas, reikia atlikti nemažai namų darbų. Siekiant išvengti mokestinių nesusipratimų, labai svarbu tinkamai įteisinti susitarimus su darbuotojais ir su pensijų fondus valdančiomis įmonėmis. Dirbdami su klientais, mes padedame nustatyti ir būtiniausias priemones, užkertančias kelią susitarimų nesilaikymui ir pan. Taip pat būtina ir darbuotojų edukacija, kad skatinimo priemonė skirta ilgalaikiam kaupimui – įmonės Lietuvoje tam, deja, vis dar skiria per mažai dėmesio“, – pastebi „EY“ specialistas.

Kaupia jau penkerius metus

Personalo specialistai pritaria, kad šiandien verslui reikia tvarių darbuotojų motyvacijos modelių ir sprendimų, nes specialisto pasirinkimą, kur jis dirbs, nulemia kur kas daugiau negu tik darbo užmokesčio dydis. Jų vertinimu, ilgalaikis finansų kaupimo skatinimas yra efektyvesnė priemonė, nei įvairios vienkartinės išmokos, kurios vis dar dažna praktika Lietuvoje.

„Savo darbuotojus „Telia“ savarankiškai kaupti pensijai skatina ir prie to tiesiogiai prisideda nuo 2015 metų. Specialioje programoje gali dalyvauti visi „Telia Lietuva“ grupės darbuotojai, dirbantys vienerius metus ir ilgiau. Savo lėšomis bendrovė prisideda prie darbuotojų pensijų kaupimo III pakopos pensijų fonduose. Pernai šia galimybe pasinaudojo 927 mūsų darbuotojai,“ – pasakoja Ramūnas Bagdonas, „Telia“ žmogiškųjų išteklių vadovas.

Telekomunikacijų įmonė į darbuotojų pasirinktą „SEB investicijų valdymo“ III pakopos pensijų fondą kas mėnesį perveda po 8 eurus. Prie kaupimo gali prisidėti ir patys darbuotojai, papildomai šiam fondui skirdami 1 arba 2 proc. nuo savo atlyginimo. Tokiu atveju bendrovė skiria dar tokią pačią sumą.

„Iš tiesų, kol kas Lietuvoje nėra įprasta, kad darbdavys prisidėtų prie darbuotojų pensijos. Jaučiame tai, nes, prisijungę prie mūsų komandos, nauji žmonės šią programą vertina kaip didelį privalumą,” – sako R. Bagdonas.

Vis dėlto, žmogiškųjų išteklių specialistas mano, kad pokyčiai vyksta – Lietuvos verslas vis dažniau randa galimybių investuoti į savo darbuotojus ir tai daro nuosekliau bei efektyviau. Tam įtakos turi per pastaruosius metus įkaitusi darbo rinka ir gerokai sustiprėjusi konkurencija dėl geriausių specialistų. Be to, pokyčius skatina ir patys žmonės – keisdami darbo vietas, gerąją praktiką iš ankstesnių savo darboviečių jie siekia perkelti ir į kitas įmones.