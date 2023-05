Nuo 2024-ųjų vasaros veiks bendra viso Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto viešojo transporto sistema

Klaipėdos rajonas ir toliau siekia gerinti susisiekimą viešuoju transportu. Regioninė viešojo transporto valdymo agentūra VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ jau paskelbė konkursą dviem Klaipėdos rajono maršrutų paketams įgyvendinti. Tai bus paskutiniai Klaipėdos rajono maršrutai, įtraukti į bendrą viešojo transporto sistemą.

Bendrai sistemai dar nepriklausė pusė maršrutų

Šiuo metu bendrai viešojo transporto sistemai priklauso visi Klaipėdos miesto, beveik 50 proc. Klaipėdos rajono ir keletas Kretingos bei Palangos maršrutų. Vieningoje viešojo transporto sistemoje veikia bendras elektroninis bilietas, tarp savivaldybių suderinta nuolaidų sistema, bendrai planuojami ir tarpusavyje yra suderinti miesto ir priemiesčio maršrutai ir tvarkaraščiai. Šios vasaros naujiena – visose transporto priemonėse bus galima atsiskaityti ir bankine kortele.

„Tai bus pirmas toks savivaldybių bendradarbiavimo Lietuvoje pavyzdys, kai didesnio miesto ir aplinkinių savivaldybių viešojo transporto sistemos bus visiškai tarpusavyje suderintos“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Ekologiška rida – 80 proc.

Didelis dėmesys konkurse bus skiriamas ekologijai – ne mažiau nei 80 proc. iš planuojamos metinės 1,2 milijono kilometrų ridos bus ekologiška – atliekama elektra arba dujomis. Įvertinus dideles investicijas, sutartis planuojama sudaryti 7-eriems metams. Pasiūlymų laukiama iki birželio 7 dienos.

Planuojama, kad ekologiškos transporto priemonės bus pagamintos per metus.

„Tokie ambicingi planai užtikrins Klaipėdos rajono lyderystę tiek tarp regiono savivaldybių, tiek tarp kitų šalies rajono savivaldybių ekologizuojant viešąjį transportą, nes tokių maršrutų Klaipėdos rajone dar nebuvo“, – teigia Bronius Markauskas.

Konkurencinga rinka

Klaipėdos regiono bendroje viešojo transporto sistemoje veikia konkurencinga rinka: keleivius mieste ir priemiestyje veža 6 vežėjai, tarp jų – ir savivaldybės įmonė „Paslaugos Klaipėdai“ (buv. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“), apie 40 proc. rinkos dalį irgi laimėjusi konkurso būdu.

Tokiais pat principais bus organizuojama viešojo transporto paslauga visame Klaipėdos rajone nuo 2024-ųjų. Nauja metinė 1,2 milijono kilometrų rida perkama dviem paketais. Tai leidžia konkurse dalyvauti ne vien didiesiems tiekėjams, bet ir vidutinio dydžio šio sektoriaus įmonėms, ir taip gauti mažiausią perkamos kilometro ridos įkainį.

Dirbs bendro elektroninio bilieto sistemoje

Jau dabar esamuose Klaipėdos priemiesčių maršrutuose veikia bendra elektroninio bilieto sistema. „Bendras“ nereiškia, jog mieste ir priemiestyje vežama už tą pačią kainą. Priemiestyje tarifikacija priklauso nuo nuvažiuoto atstumo ir keleivis už nuvažiuotą maršruto atkarpą atsiskaito per du kartus, įlipęs ir išlipdamas žymėdamas prie skaitytuvo e. bilieto kortelę (check in/check out principas). Reguliariai važinėjantiems patogu naudotis šios antrosios tarifinės zonos terminuotaisiais bilietais, kurie suteikia teisę be atskiro mokesčio važinėti ir Klaipėdos miesto maršrutais.

O kad tokia sistema palanki keleiviui, akivaizdu iš to, kad nuo Klaipėdos rajono ir miesto bendradarbiavimo pradžios keleivių skaičius integruotuose priemiesčio maršrutuose padvigubėjo.

Pažangus ir regiono mastu integruotas viešasis transportas naudingas ne tik žiedinėms savivaldybėms, bet ir didiesiems miestams. Jis leidžia sumažinti spūstis, švelnina automobilių statymo problemą. Klaipėdos rajono ir miesto bendradarbiavimas kuriant regioninę VT sistemą tęsiasi nuo 2011-ųjų. Sukaupta geroji bendradarbiavimo patirtis leidžia su optimizmu žvelgti ir į dabar įgyvendinamo projekto perspektyvą.

Konkurso nuoroda: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-643454