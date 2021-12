Nauja kroviniø veþimo tvarka Didþiojoje Britanijoje: kà reikia þinoti

Nuo sausio 1 d. krovinių vežimui per Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos sieną bus pradėta taikyti pilna muitinės kontrolė. Visi vežėjai, vykdami per uostus, turi užsiregistruoti krovininių transporto priemonių judėjimo paslaugai (GVMS) gauti. To nepadarius, gali tekti įstrigti prie sienos.