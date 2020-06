„Adampolis“ atidaro naują servisą Vilniuje ir pristato naują sunkvežimių MAN kartą

UAB „Adampolis“, įgaliotasis „MAN Truck & Bus“ atstovas Lietuvoje, Vilniuje birželio mėnesį atidaro naują moderniausia įranga ir naujausiais skaitmeniniais technologiniais sprendimais aprūpintą sunkvežimių bei autobusų servisą. Kartu Lietuvos rinkai bus pristatyta nauja vokiškų sunkvežimių MAN karta.

„Adampolis“ į naująjį autocentrą investavo 5,2 mln. Eur. Bendrovė šiuo metu MAN servisus ir dalių parduotuves turi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje, o parduotuves – Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje.

Naujasis autocentras bus gerokai erdvesnis ir modernesnis už šiuo metu veikiantį „Adampolio“ autocentrą Vilniuje, jis baigiamas įrengti Kuprioniškėse, Terminalo g. 3, šalia judraus Minsko plento.

Ričardas Tverijonas, „Adampolio“ servisų tinklo vadovas, pirmiausia akcentuoja, kad naujasis autocentras įsikūręs ypač patogioje klientams vietoje, netoli renovuojamos Liepkalnio g. ir Minsko pl. sankryžos, taip pat lengvai pasiekiamas Vilniaus miesto aplinkkeliais. Svarbu, kad dėl erdvios autocentro parkavimo zonos transporto priemonės gali atvykti pilnu sąstatu, nesirūpinant, kur pakeliui atkabinti ir saugoti priekabą ar puspriekabę, kol vilkikas remontuojamas ar atliekamas įprastas techninis aptarnavimas.

Servisas – pagal pasaulinę patirtį

„Moderniausias servisas kurtas pagal vokiškus MAN standartus, atsižvelgiant į ilgametę įvairiose šalyse sukauptą patirtį ir laiko patikrintą praktiką. Pagrindinis jo tikslas, kuris svarbiausias mūsų klientams, – kokybiškas, efektyvus ir kuo operatyvesnis transporto priemonių aptarnavimas. Laikas – mūsų klientų vertybė, kurio jiems nuolatos trūksta, todėl siekiame jį taupyti“, – sako R. Tverijonas.

Pasak jo, serviso darbo efektyvumą ir klientų laiko taupymą garantuoja ne tik moderniausia serviso įranga, bet ir skaitmenizuoti darbo organizavimo procesai. Pvz., pristatytas į servisą sunkvežimis ar autobusas priėmime įvertinamas arba viskas suderinama su užsakovu prieš atvykstant transporto priemonei, suplanuojami jo remonto ar aptarnavimo darbai. Šios užduotys automatiškai perduodamos serviso ir sandėlio darbuotojams, t. y. iš esmės darbams yra pilnai pasiruošiama dar prieš juos pradedant. Tai gerokai taupo technikos aptarnavimui reikalingą darbo laiką ir, suprantama, sutaupo klientų kaštus. Tam, kad serviso darbas būtų sklandus ir lengvai planuojamas, Vilniaus autocentre įrengtas modernus trijų aukštų autodetalių sandėlis, palaikomas autodetalių asortimentas ir kiekiai, kurių reikia kasdienei serviso veiklai.

Naujajame beveik 3.700 m2 komplekse įsikurs ir dalis „Adampolio“ administracijos, taip pat detalių parduotuvė, naujų ir naudotų transporto priemonių pardavimo padaliniai. Servisas čia užima daugiau kaip 2.900 m2. Jis turi du specializuotus korpusus: 6 vartų korpuse bus aptarnaujami MAN autobusai ir mikroautobusai, o net 14 vartų – sunkvežimiai, vilkikai, priekabos ir puspriekabės. Naujajame servise veiks ir transporto priemonių plovykla, autotransporto ekspozicijų erdvė.

Ypatingas dėmesys skiriamas atvykusių klientų patogumui ir poilsiui. Tiems, kurie atvažiuos į autocentrą ir norės palaukti, kol transporto priemonė bus grąžinta po atliktų darbų, – įrengiamas patogus laukiamasis, MAN atributikos ir aksesuarų stendai, planuojama kompiuterinių žaidimų zona, o ilgiau užtrukusiems ar atvykusiems po ilgos kelionės yra galimybė pasinaudoti tik klientams skirtais dušais. Užsukusius sudomins čia eksponuojami nauji ir naudoti MAN sunkvežimiai bei autobusai. Planuojama, kad ekspozicijoje vienu metu tilps 30–40 transporto priemonių.

Nauja MAN sunkvežimių karta

Naujojo serviso atidarymą sostinėje lydės ir išskirtinė premjera. Pirmą kartą per pastaruosius 20 metų „MAN Truck & Bus“ pristato iš esmės atnaujintą sunkvežimių kartą, sukurtą atsižvelgiant į besikeičiančius reikalavimus transporto sektoriui ir naudojant pažangiausias sistemas: pagalbos vairuotojui, aplinkos stebėjimo, skaitmeninių paslaugų tinklo ir kt.

„Simply my Truck“ – tai ne tik naujos kartos MAN sunkvežimių devizas, bet svarbus pagrindas tobulinti: norėdami išsiaiškinti, kokia turėtų būti ideali darbo vieta ir gyvenamoji erdvė sunkvežimyje, MAN inžinieriai pateikė įvairius prototipus daugiau kaip 700 vairuotojų. Naujos serijos buvo kuriamos remiantis transporto įmonių ir jų darbuotojų pageidavimais. Be to, MAN pakvietė 300 klientų iš Vokietijos ir 16-os kitų šalių į Miuncheną, kad kartu su jais praktinių seminarų metu išsiaiškintų svarbiausius reikalavimus naujam sunkvežimiui. Remiantis daugiau kaip 50.000 klientų apklausomis buvo sukurtos naujos paslaugos ir produktai, padedantys klientams optimaliai naudoti bet kurį MAN sunkvežimį iš 4 serijų: TGX, TGS, TGM ar TGL.

Vienos iš pirmaujančių Europoje komercinių transporto priemonių ir transporto sprendimų tiekėjų naujos kartos sunkvežimiuose įdiegtų naujovių kompleksas degalų sąnaudas sumažino 8%, dar labiau sumažintas CO2 išmetimas. Naujoji MAN sunkvežimių karta ne tik perima ankstesnius pasiekimus, bet ir išsiskiria aukštesniu komforto, saugumo, efektyvumo patikimumo, paslaugų, ryšio ir skaitmeninimo lygiu. Kuriant naująją sunkvežimių kartą MAN dėmesio centre buvo 4 pagrindiniai dalykai: vairuotojo darbo vieta, sunkvežimio efektyvumas ir patikimas tinkamumas naudoti bei klientams siūloma tvirta ir kompetentinga partnerystė.

Tarp daugybės naujovių saugumą kelyje padidins pagalbos sistema vairuotojui sukant „Turn Assistant“, persirikiuojant – „Lane Change Assist“, kuri ypač naudinga mieste, nes įspėja vairuotoją apie kitose eismo juostose esančius automobilius, važiuojant spūstyje – „Traffic Jam Assistant“.

Taupesnį važiavimą garantuoja „Euro 6d“ taršos standartą atitinkantis variklis, naujos konstrukcijos transmisija, kėbulo aerodinaminės savybės, GPS valdoma greičio palaikymo sistema ir kiti programinės įrangos komponentai, o taip pat MAN siūlomas papildomas tikslinis ir praktinis mokymas bei instruktažas naudojant skaitmenines taikomąsias programas, kad vairuotojai įsisavintų efektyviausius vairavimo būdus. Pvz., programėlė „MAN Perform“ analizuoja svarbius sunkvežimio duomenis – vidutinį degalų suvartojimą, važiavimo greičio diapazoną, greičio palaikymo sistemos naudojimą, darbinio stabdžio panaudojimą ir kt. Pagal šių duomenų analizę vertinamas vairuotojas, kuris gali būti atrinktas dalyvauti atitinkamuose kursuose ir mokymuose, padėsiančiuose jam pagerinti ir patobulinti degalus taupantį vairavimo būdą. Viena iš tokių priemonių – kursai „MAN Connected CoDriver Training“ yra ideali galimybė sunkvežimio vairuotojui pasimokyti tiesiog sėdint už vairo. Sutartu laiku „MAN ProfiDrive“ instruktorius paskambina vairuotojui į kabiną ir, remdamasis „MAN Perfom“ duomenimis, pateikia aiškių bei konkrečių patarimų per laisvų rankų įrangą.

Visapusiškai patobulinta elektroninė techninės priežiūros valdymo sistema sumažina eksploatacijos sąnaudas ir užtikrina maksimalią naujų MAN TG transporto priemonių eksploatacinę parengtį. Įvairios skaitmeninių įrenginių funkcijos ir paslaugos palengvina transporto priemonių parko valdymą ir vairuotojų darbą.

Remiantis naujos variklių kartos geresniais degalų suvartojimo ir susidėvėjimo parametrais, numatyti didesni techninės priežiūros intervalai, todėl jos sąnaudos ir skiriamas laikas mažesni. Pavyzdžiui, varikliuose D38 ir D26 alyvą reikia keisti nuvažiavus iki 140.000 km arba ne rečiau kaip kas 18 mėnesių. Variklio D38 kietųjų dalelių filtrą reikia keisti nuvažiavus iki 800.000 km, o D26 – iki 900.000 km.

