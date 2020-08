Specialistų trūkumas augina mokymų startuolius – „Turing College“ pritraukė 1,2 mln. Eur

„Turing College“ įkūrėjai (Iš kairės) Benas Šidlauskas, Lukas Kaminskis, Tomas Moška. Bendrovės nuotr.

1,2 mln. Eur pradinių investicijų pritraukęs mokymų startuolis „Turing College“ pradeda stojančiųjų atranką į duomenų mokslo (angl. Data Science) studijų programą.

Bendradarbiaudama su technologijų kompanijomis, ši „alternatyvi aukštoji mokykla“ (startuolį taip apibūdina jo įkūrėjai) rengs 6 arba 12 mėnesių intensyvias nuotolines studijas ir baigusiems, kaip tikina „Turing College“ vadovai, garantuoja darbą aukštesnio lygio ar vadovaujančiose pozicijose, kuriose atlyginimas viršija 2.200 Eur.

„Tai nėra dar viena programavimo mokykla skirta tiems, kurie turi pinigų susimokėti už studijas. Šios studijos skirtos darbštiems ir atkakliems žmonėms, kurie jau kitąmet užims atsakingas pozicijas stipriose technologijų bendrovėse“, – sako Lukas Kaminskis, UAB „Turing College“ vadovas ir vienas iš įkūrėjų.

Kaip įprasta, didžioji dalis investuotos sumos yra ES fondų lėšos, tiksliau – ES Mokslinės plėtros fondo. Tačiau „Turing College“ sudomino ir verslo angelus bei privačias bendroves, kurioms vis dar trūksta darbuotojų.

Prie investicijos prisidėjo ir „Tesonet“ grupė, UAB „Omnisend“ bei kompiuterinių žaidimų rinkos bendrovė „Unity Technologies LT“. Taip pat vienas aktyviausių ankstyvos stadijos investuotojų ir akceleratorių mūsų regione – „Startup Wise guys“.

„Turing College“ koncepcija yra tai, kaip technologijų mokslas turėtų būti vykdomas XXI amžiuje. Mes didžiuojamės šia investicija ir bendradarbiavimu. Nekantraujame, kada galėsime įdarbinti pirmuosius absolventus“, – komentuoja Eimantas Sabaliauskas, vienas iš „Tesonet“ įkūrėjų.

Mokymasis kaip darbas

Spalį Lietuvoje mokslo metus pradėsiantis „Turing College“ į studijas ketina priimti apie 30 būsimųjų duomenų mokslo specialistų. Bendrovės pranešime teigiama, kad kandidatų atrankoje, kurią sudarys praktinės užduotys ir dalykinis pokalbis, bus vertinami ne pažymiai, o stojančiųjų asmeninės savybės, motyvacija ir profesinio augimo potencialas. Atrankoje dalyvaus ir būsimieji darbdaviai.

Studijų programa esą taip pat buvo kuriama atsižvelgiant į darbdavių pastabas. Be to, ir mokymai vyks išimtinai nuotoliniu būdu, taikant IT bendrovių darbo organizavimo metodus ir technologinius sprendimus. Daug dėmesio bus skirta praktinėms užduotims ir studentų komandiniam darbui. Visa tai tam, kad mokymosi procesas būtų kuo panašesnis į darbą įmonėje. Skaitmeniniame koledže nebus ir įprastų dėstytojų – mokymasis vyks „vienas iš kito“ (angl. peer-to-peer) principu. Studentų mokymąsi prižiūrės IT įmonių komandų vadovai.

„Turing College“ pirmasis Šiaurės Europos ir Baltijos regione teikia įsidarbinimo garantijas. Studijų pabaiga čia siejama ne su baigiamojo darbo apgynimu ar diplomo įteikimu, o su sėkmingu įsidarbinimu“, – sako Benas Šidlauskas, vienas iš įmonės steigėjų.

Jis priduria, kad bendrovė siūlo Baltijos šalyse dar mažai žinomą, bet Vakaruose sparčiai populiarėjantį ISA (angl. Income Share Agreement) atsiskaitymo už studijas išsimokėtinai modelį. Remiantis juo, specialistas už mokslą ima mokėti tik tuomet, kai pabaigęs studijas kartu su aukštosios mokyklos karjeros planavimo specialistais suranda jo kompetencijas ir gebėjimus atitinkančią poziciją.

„Turing“ tinklas

2018 m. liepą Vilniuje registruota UAB „Turing College“ priklauso alternatyvaus aukštojo išsilavinimo ir neformaliojo technologinio ugdymo tinklui „Turing Society“. Šio tinklo valdomas kompiuterių mokslo ir verslumo mokyklas „Turing School“, veikiančias nuo 2016 m., jau baigė per 400 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos moksleivių.

„Turing“ grupės organizacijos nuolat bendradarbiauja su Harvardo universiteto CS50 kurso komanda bei naudoja jų studijų programas. Mūsų tikslas yra sukurti visą studijų ciklą – nuo mokyklos iki universiteto. Siekiame, kad įmonių personalo atrankų specialistai, vos pamatę kandidato „Turing College“ baigimo diplomą, ne tik nekeltų klausimų, bet ir skirtų papildomų balų“, – savo viziją dėsto L. Kaminskis.

Anot jo, artimiausiu metu „Turing College“ ketina Lietuvoje pradėti ir „Full Stack“ interneto technologijų vystymo studijas.

Kitos iniciatyvos

Lietuvoje pastaraisiais metais trūksta nemažai įvairių sričių IT specialistų. Verslui tai kliūtis, bet šis trūkumas taip pat atvėrė puikią nišą mokymų startuoliams. Lietuvoje jų veikia bent keletas. Iš IT srities mokymus siūlančių įmonių bene žinomiasusias yra 2017 m. įkurtas startuolis „BitDegree“. Pasauliniame skaitmeninių inovacijų konkurse „Warld Summit Awards“ jis šiemet pripažintas pasauliniu nugalėtoju mokymosi ir švietimo inovacijų kategorijoje.

Kaip VŽ rašė, „BitDegree“ šiemet taip pat pakvietė nemokamai mokytis ir mokyti platformoje „Skaitmenizuokis.lt“ – persikvalifikuoti ar įgyti naujų skaitmeninių įgūdžių – nuo naudojimosi e. paštu iki programavimo profesijos.

Tuo metu Vyriausybė ima skatinti būsimus studentus regionuose rinktis informatikos, matematikos ir inžinerijos mokslus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) nuo šių mokslo metų pradžios planuoja skirti 200 Eur tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, pasirinkusiems studijuoti Lietuvos regionų plėtrai aktualius mokslus Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Anot ministerijos, minėtų krypčių studijos sėkmingai vykdomos tik Vilniaus ir Kauno aukštosiose mokyklose, o kituose regionuose jaučiamas didelis šių sričių specialistų trūkumas. Todėl stipendijos bus skiriamos Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose veikiantiems universitetams ir kolegijoms.

EIM skaičiuoja, kad 2018 m. universitetuose į inžinerijos ir technologijų mokslus planuota priimti 1.716 asmenų, bet priimti 1.248 studentai. Kolegijose planuota priimti 4.990, bet priimti tik 1.862 studentai. 2019 m. universitetuose socialinius mokslus rinkosi 38,5% stojančiųjų (2018 m. – 35,3%), kolegijose – 41,7% (2018 m. – 41,4%). Stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis, matematika susijusias studijas 2019 m. tebuvo 13,4%, užpernai – 14,2%