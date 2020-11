Be IT įmonės veikla stotų, bet pati specialistų neturi. Kaip tai įmanoma?

Giedrius Jasonas, „Telia“ verslo produktų ir kainodaros vadovas.

Daugiau nei 400 darbuotojų. Pusšimtis unikalių projektų per metus. Kokybiškai veikiantis ryšys, kompiuteriai, kita techninė ir programinė įranga – esminė darbo sąlyga. Tačiau vienas didžiausių Lietuvoje kontaktų centrų „Planas chuliganas“ neturi nei IT skyriaus, nei IT specialistų. Skamba rizikingai? Viskas kur kas paprasčiau ir saugiau nei gali pasirodyti iš šalies.

Patikima ir taupu

Bendrovės „Planas chuliganas“ vadovas Dovydas Braukyla IT svarbą įmonės veikloje lygina su elektra – kažkam nustojus veikti ar dingus ryšiui verslas paprasčiausiai sustotų.

Tad kodėl įmonė neturi nei vieno IT specialisto? D. Braukyla paaiškina, kad tai anaiptol nėra „chuliganiškas“ elgesys, atvirkščiai – įmonė elgiasi itin racionaliai. Visas IT ir ryšių paslaugas ji nuomojasi iš vienų rankų.

„Šias paslaugas nuomodamiesi iš „Telia“ esame ramūs – visada turime į ką kreiptis ir žinome, kad bet kokios problemos bus išspręstos. Netikėtai atėjęs karantinas tai tik patvirtino, kai reikėjo šimtus darbuotojų operatyviai perkelti dirbti iš namų. Mano nuomone, tai ir yra svarbiausia – žinojimas, kad net ir ekstremaliomis sąlygomis tavo verslas nesustos“, – sako „Plano chuligano“ vadovas.

Toks IT nuomos paslaugų modelis ne tik užtikrina sklandų darbą, bet ir sąnaudų prasme yra efektyvus, ypač vidutinio dydžio įmonėmis.

IT nuoma užtikrina lankstumą

Galimybė nuomotis ne tik IT įrangą, bet ir jos priežiūros paslaugas leidžia verslams būti lankstesniems ir visą dėmesį sutelkti į savo tiesioginę veiklą. Be to, „Telia“ patirtis rodo, kad šiandien net 4 iš 5 visų klientams iškilusių problemų gali būti operatyviai pašalinamos nuotoliniu būdu.

„Taigi įmonėms nereikia pačioms ieškoti IT specialistų, jų išlaikyti, rūpintis kvalifikacijos kėlimu – visa tai tik atitraukia dėmesį nuo pagrindinės veiklos. Be to, IT priežiūros paslaugų nuoma automatiškai prisitaiko prie kintančių įmonės poreikių, o klientai moka tik už tai, ko reikia“, – sako „Telia“ verslo produktų ir kainodaros vadovas Giedrius Jasonas.

Jis priduria, kad anksčiau informacinės technologijos dažniausiai atlikdavo tik pagalbinę funkciją, kuri negeneravo pajamų, o reikalaudavo investicijų. Tačiau dabar daugelyje įmonių tai yra inovacijų variklis, leidžiantis teikti kokybiškas paslaugas ir sprendimus, kuriančius realią pridėtinę vertę.

„Informacinės technologijos ir verslas tampa neatsiejami. Ir svarbiausia ne tai, kokias technologijas turime įmonėje, bet kaip tos technologijos padeda mums judėti į priekį – augti, taupyti, veikti efektyviau. Būtina sėkmės sąlyga šiandien – verslo tikslai turi sutapti su organizacijos tikslais, nepamirštant ir IT kaip reikšmingos verslo dalies“, – teigia G. Jasonas.

Jei partneris stabdo – metas pokyčiams

Internetinius mokėjimus ir kitas bankines paslaugas internetu teikianti „ConnectPay“, jei tik įmanoma, darbui reikalingas sistemas ir įrankius nuomojasi. Tokiu atveju poreikiams sumažėjus įmonė iškart gali mažinti išlaidas atsisakydama tam tikrų licencijų, ir atvirkščiai, lengvai plėstis poreikiams augant.

„ConnectPay“ IT operacijų vadovas Andrius Čechavičius akcentuoja, kad nusprendus darbo vietų priežiūrą ir kitas IT paslaugas patikėti trečiajai šaliai, svarbu pasirinkti patikimus partnerius. „Partneriai turi padėti judėti į priekį, o ne stovėti vietoje. Kaip atrinkti, koks partneris geras? Mūsų buvusių partnerių mėgstami posakiai buvo „Neįmanoma“ ir „Taip niekas nedaro“. Pradėję dirbti su „Telia“ įsitikinome, kad viskas įmanoma“, – teigia jis.

„Telia“ biuro įrangos ir IT sistemų priežiūros paslaugas teikia visoje Lietuvoje dirbanti daugiau nei 200 IT profesionalų komanda. Ji pasiruošusi padėti ne tik įvykus gedimui, bet ir kasdien atlieka profilaktinius bei prevencinius darbus, pasirūpina programinės įrangos atnaujinimais. Visa tai leidžia užbėgti įrangos ir informacinių sistemų sutrikimams už akių.

FOTOGALERIJA : (9 nuotr.)