„SpaceX“ kapsulė susijungė su TKS

JAV bendrovės „SpaceX“ erdvėlaivis „Crew Dragon“ su keturių astronautų įgula antradienį susijungė su Tarptautine kosmine stotimi (TKS).

Pirmoji susijungimo procedūros dalis „švelnus pagavimas“ įvyko 4 val. 1 min. Grinvičo (6 val. 1 min. Lietuvos) laiku, o antroji šios procedūros fazė, „kietas susijungimas“ įvyko keliomis minutėmis vėliau.

Erdvėlaivis, pavadintas „Resilience“ („Atsparumas“), praėjus apie 27 val. po starto automatiniu režimu susijungė su TKS moduliu „Harmony“, kai stotis skriejo maždaug 400 km aukštyje virš JAV Vidurio Vakarų regiono valstijos Ohajo.

Galiausiai buvo atidaryti erdvėlaivio ir orbitinės stoties liukai.

„Resilience“ įgulą sudaro trys amerikiečiai – Michaelas Hopkinsas, Victoras Gloveris ir Shannon Walker (Šenon Volker) ir japonas Soichis Noguchis.

„Resilience įgula prisidėjo prie TKS įgulos narių – Rusijos kosmonautų Sergejaus Ryžikovo ir Sergejaus Kud-Sverčkovo bei JAV astronautės Kathleen Rubins. Jie stotyje dirbs šešis mėnesius.

Pirmasis įprastas „Crew Dragon 1“ pilotuojamas skrydis prasidėjo sekmadienį, kai „SpaceX“ raketa „Falcon 9“ 19 val. 27 min. vietos (pirmadienį 2 val. 27 min. Lietuvos) laiku startavo iš Kanaveralo kyšulio Floridoje.

Prasidėjus „SpaceX“ erdvėlaivių skrydžiams JAV tapo nebepriklausoma nuo Rusijos raketų „Sojuz“, kuriomis amerikiečiai astronautai buvo skraidinami į TKS nuo 2011 m., kai buvo užbaigta daugkartinio naudojimo erdvėlaivių „Space Shuttle“ programa.

Planuojama, kad „SpaceX“ ateinančiais metais surengs dar du pilotuojamus skrydžius NASA užsakymu, iš kurių pirmasis turėtų įvykti pavasarį. Be to, per ateinančius 15 mėn. turėtų įvykti keturi krovininių kapsulių skrydžiai, per kuriuos į TKS bus nugabenta atsargų.

