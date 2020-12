Į internetą persikėlę smulkieji siūlo bendrą dovanų kortelę

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Šiemet daugelis gyventojų kalėdines dovanas pirks internetu, todėl prie iniciatyvios „Internete karantino nėra“ prisijungę verslininkai siūlo bendrą dovanų kortelę.

„Kai tradicinė šventinė prekyba negali vykti visu pajėgumu ir daugelis smulkiųjų verslininkų praranda šį pagrindinį pardavimo kanalą, nereiktų nusiminti, nes kalėdinės dovanos vis tiek visiems bus nupirktos ir tikrai niekas neliks be jų. Išeitis verslui – internetinė prekyba, o dovanų pirkėjams – patogus dovanų įsigijimas internetu. Suprasdami, kad antrasis karantinas per didžiąsias metų šventes verslui gali būti išties skausmingas, sugalvojome sukurti išskirtinę dovanų kortelę, kuri apjungtų įvairias Lietuvos e. parduotuves tarsi vieno virtualaus prekybos centro dovanų čekis“, – teigia Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė.

Pirmenybė internetui

Dovanų kortelę platins UAB „Gera dovana“, rašoma pranešime.

„Puikiai suprantame, su kokiais sunkumais šiuo metu tenka susidurti verslui. Todėl kviečiame dar neprisijungusius verslus vienytis ir didžiąsias metų šventes sutikti pozityviai“, – teigia Ernestas Vasiliauskas, įmonės direktorius.

Norinčiųjų priimti šias dovanų korteles savo e. parduotuvėse netrūksta: per pirmąsias registracijos dienas užsiregistravo apie 100 Lietuvos verslininkų, su kuriais pasirašomos sutartys, todėl viešai skelbiamų dovanų kortelę priimančių e. parduotuvių sąrašas nuolat pildosi.

Iš viso „Verslios Lietuvos“ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo e. parduotuvių duomenų bazėje šiuo metu yra per 1.200 e. parduotuvių, kurios visos gavo kvietimus prisijungti prie šios papildomos jų pardavimus ir žinomumą didinančios iniciatyvos.

Iniciatyvos partneriams, dar prieš pradedant viešai platinti Lietuvos e. parduotuvių dovanų kortelę „Internete karantino nėra“, pavyko iš anksto pritraukti kelis didelius pirkėjus, kurie užsisakė šias dovanų korteles dovanoti savo klientams, verslo partneriams, darbuotojams už beveik 25.000 Eur sumą.

„Jau dabar aišku, kad ši suma yra nukreipta į Lietuvos e. parduotuves ir tai išties jau dabar yra reikšmingas pasiekimas. Be to, ši dovanų kortelė padės valdyti e. parduotuvių klientų srautus, užsakymų pristatymus ir padidins pardavimus net po švenčių, kai su šiomis dovanų kortelėmis kaip tik į e. parduotuves sugrįš jas dovanų per Kalėdas gavę fiziniai asmenys“, – pranešime cituojama D. Kleponė.

Naujausio „Verslios Lietuvos“ užsakymu atlikto visuomenės tyrimo duomenimis, net 53% šalies gyventojų kalėdines dovanas šiemet planuoja pirkti internetinėse parduotuvėse. Tačiau nemaža dalis (56%) bandys jų ieškoti ir fizinėse parduotuvėse, dar 13% tikėjosi aplankyti kalėdines muges, 8% dovanas gamins patys ir nieko nepirks.

Paklausti, kokias kalėdinės dovanas planuoja pirkti, gyventojai nurodė, kad pirmenybę teiks konkretiems daiktams (71%), 13% dovanos dovanų čekius, 12% – pinigus, likusieji 4% – dar neapsisprendė.

Tyrimą lapkričio 18-29 d. atliko tyrimų bendrovė „Spinter“.