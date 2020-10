Prie Plano A jungiasi „Factris“

Paulius Jauga, finansinių technologijų įmonės UAB „Factris LT1“ vykdomasis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Faktoringo bendrovė „Factris“ jungiasi prie iniciatyvos Planas A, teikiančios pagalbą smulkiam ir vidutiniam verslui.

„Verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 padarinių, dabar itin svarbu subalansuoti apyvartinių lėšų srautus, padengti esamus įsipareigojimus ir sumažinti einamąsias išlaidas. Tapdami iniciatyvos Planas A partneriais ir pasiūlydami išskirtines sąlygas, siekiame prisidėti prie dar efektyvesnės pagalbos verslui ne tik išgyvenant šį vis dar sunkiai prognozuojamą laikotarpį, bet ir drąsiau planuojant plėtrą“, – komentuoja Paulius Jauga, „Factrio“ vykdomasis vadovas.

Plane A užsiregistravusiems verslams bendrovė taiko perpus mažesnę kainą faktoringo sutarties sudarymo mokesčiui, o eksportuojančioms įmonėms – 50% nuolaidą pirkėjų draudimo patikrai, rašoma pranešime.

Anot jo, šiuo metu smulkiam ir vidutiniam verslui yra išaugęs sąskaitų finansavimo su draudimu poreikis. Tai labai aktualu eksportuojančioms įmonėms, kurių veiklą pandemija sujaukė bene labiausiai.

„Matome, kad klientai vis dar kenčia dėl COVID-19 pasekmių užsienio rinkose. Pandemija paveikė didžiausias Lietuvos eksporto rinkas, be to, kai kurie mūsų šalies įmonių partneriai net buvo sustabdę savo veiklą. Negana to, draudikai staiga sumažino draudimo limitus, o įmonės, norėdamos apsisaugoti nuo savo pirkėjų nemokumo, turi apdrausti jį prekinio kredito draudimu. Todėl draudimo patikra, kurią suteikiame už perpus mažesnę kainą, yra būtina – be jos draudikas neišduoda draudimo“, – sako P. Jauga.

Per vieną dieną

Šiuo metu didžiausią bendrovės faktoringo portfelio dalį sudaro didmeninės prekybos įmonės – 22% viso portfelio. Bendrovės duomenimis, per šių metų tris ketvirčius buvo finansuota 12.270 sąskaitų, kurių vertė per 55 mln. Eur.

„Factrio“ vadovas teigia, kad jų finansavimo kaina prasideda maždaug nuo 0,6% palūkanų už 30 d. laikotarpį. Taip pat bendrovė finansuoja faktoringo su regresu sandorius ir teikia kredito linijas pagal garantines „Invega” verslo skatinimo priemones „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2” ir „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Už pastarąją galima susigrąžinti iki 7% sumokėtų metinių palūkanų.

Verslo atstovai gali tiesiog įkelti savo pirkėjams išrašytas sąskaitas į „Factrio“ faktoringo savitarnos platformą FAB ir gauti finansavimą vos per 1 dieną, rašoma pranešime.