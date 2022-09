Per paniką rinkoje C. Wood fondai gausiai užsipirko

Cathie Wood. Brendan McDermid („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Cathie Wood tematinio investavimo fondų valdymo įmonė „Ark Investment Management“ intensyviai naudojosi antradienį JAV biržas sukrėtusiu išsipardavimu pasipildyti portfelius.

Per nuosmukį, kuris JAV akcijoms buvo didžiausias per 2 metus ir nusmukdė NASDAQ indeksą daugiau kaip 5%, C. Wood bendrovė savo fondams nupirko 27 bendrovių akcijų, rodo „Bloomberg“ susisteminta statistika. Stambiausias pirkinys buvo kompanijos „Roku“ akcijos, kurios jau ir taip yra trečia didžiausia pozicija bendrovės svarbiausiame ETF fonde „Ark Innovation ETF“.

Pastarieji statymai išryškina C. Wood strategiją, pasiimti pelną iš laiminčių bendrovių ir didinti statymus už nukritusias akcijas. Antai, skaitmeninės įrangos gamintojos „Roku“ akcijos šiemet jau yra atpigusios apie 70%.

Minimas fondas – flagmanas – šiemet yra nukritęs beveik 56%.

[infogram id="2594ab01-4d1f-4ff8-9181-2d4f2e26c1ac" prefix="ofK" format="interactive" title="Didžiausios ARK Innovation ETF pozicijos"]

