Bankrutuoja kriptovaliutų skolintoja „Celsius“

Dado Ruvic („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Viena didžiausių pasaulio kriptovaliutų skolintoja „Celsius Network“ bankrutuoja – bendrovė Niujorko federalinio teismo pasiprašė apsaugos nuo kreditorių reorganizacijos ir skolų restruktūrizavimo metu.

Bendrovė teismui dokumentus pateikė praėjus maždaug mėnesiui nuo tada, kai ji užšaldė klientų lėšas apribodama jų išsiėmimą – tokių veiksmų imtis ją privertė staigus kriptovaliutų kainų smukimas.

„Šiandienos dokumentų pateikimas vykdomas po sunkaus, bet būtino „Celsius“ priimto sprendimo praėjusį mėnesį laikinai sustabdyti lėšų išsiėmimą, apsikeitimo sandorius ir perleidimus platformoje, siekiant stabilizuoti verslą ir apsaugoti klientus“, – išplatintame pranešime teigia bendrovė.

Bendrovė nurodė turinti 1–10 mlrd. USD turto, tiek pat įsipareigojimų ir daugiau nei 100.000 kreditorių.

Bankrotas restruktūrizuojantis (angl. Chapter 11 bankrupcy), anot bendrovės, bus „proga stabilizuoti verslą“ ir „išsaugoti daugiausia vertės visoms suinteresuotoms pusėms“.

„Tai yra teisingas sprendimas mūsų bendruomenei ir bendrovei“, – tikina Alexas Mashinsky, „Celsius“ CEO.

Kaip rašė VŽ, kriptovaliutų skolintoja „Celsius“ birželio viduryje paskelbė stabdanti pinigų iš platformos išsiėmimą ir bet kokias kitas operacijas. Ji buvo viena populiaresnių tokio pobūdžio platformų, nes už jai patikėtas lėšas investuotojams ji siūlė itin didelę grąžą (18,6% metinę grąžą prieš veiklos sustabdymą).

Prieš incidentą bendrovė skelbė turinti 1,7 mln. vartotojų, kurie platformoje buvo įdarbinę 8 mlrd. USD.

Bendrovė iš įvairių JAV institucijų per pastaruosius metus jau buvo sulaukusi klausimų dėl jos likvidumo ir veiklos modelio. Be to, kai kurių ekspertų teigimu, būtent operacijos šioje platformoje paskatino ankstesnį steiblkoino „Terra“ žlugimą.

Apie tai, kad „Celsius“ susiduria su likvidumo problemomis, rinkoje buvo kalbama kelias savaites iki platformos žlugimo. Bendrovės žetono („cel“) vertė susitraukė nuo 7 iki 0,33 USD pernai, o per savaitę iki ribojimų įvedimo jis atpigo dar 50%.

Ketvirtadienį bitkoinas laikėsi kiek piečiau 20.000 USD ribos – per parą iki 12:45 Lietuvos laiku, didžiausia kriptovaliuta buvo atpigusi 0,13%, iki 19.780,19 USD. Eteris buvo pabrangęs 0,98%, iki 1.083,83 USD.

