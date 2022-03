„Ukraina 24“ žinių kanalo transliacija lietuvių kalba – ir televizijoje, ir internete

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Praėjusios savaitės pradžioje TV3 žiniasklaidos grupė Baltijos šalyse visais savo valdomais kanalais – „Tv3.lt“, „Go3“, „TV3 Play“ ir „Home3“ – pradėjo retransliuoti „Ukraina 24“ žinių kanalą, o nuo šio ketvirtadienio kanalo transliaciją lietuviškai gali matyti ir TV3 žiūrovai.

Žinių iš Ukrainos transliacija per TV3 tiesiogiai lietuvių kalba vyks dvi valandas, nuo 7 val. iki 9 val., rašoma išplatintame pranešime.

„Kol ukrainiečiai iš visų jėgų drąsiai kovoja už savo šalį, tikra informacija apie tai, kas vyksta iš tiesų, įgyja dar didesnį svorį. Su kiekviena diena siekiame prie to prisidėti vis stipriau – nuo sekmadienio ukrainietiško kanalo „Ukraina 24“ žinias transliuojame per „Tv3.lt“, „Go3“, „TV3 Play“ ir „Home3“, o nuo rytojaus į lietuvių kalbą verčiamas žinias tiesiogiai kiekvieną rytą transliuosime ir per TV3 televiziją“, – kalba Laura Blaževičiūtė, TV3 generalinė direktorė.

VŽ rašė, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) dėl skleidžiamos karo propagandos ir karo kurstymo priėmė sprendimą sustabdė televizijos programų „Planeta RTR“, „Rossija 24“, „NTV Mir“ ir „Belarus 24“ – 5 m., o PBK ir TVCI – 3 m. retransliavimą Lietuvoje.

Keliomis dienomis vėliau nuspręsta 5 m. sustabdyti dar dvi propagandines rusų kalba retransliuojamas televizijos programas: „MIR24“ ir „RBK-TV“.

LRTK rekomenduoja retransliuoti daugiau ukrainietiškų televizijos programų Lietuvoje.

