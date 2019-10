„TV Play Baltics“ pavyko įregistruoti ne visus norimus prekių ženklus

Estijos „TV Play Baltics“, buvusi „Viasat“, mokamos TV tiekėja Lietuvoje buvo pateikusi registruoti 75 skirtingus prekės ženklų, iš jų 62 ženklai, kurie yra žodiniai – vaizdiniai elementai yra registruoti. Prekių ženklus, kuriuose tik buvo žodiniai elementai, buvo atsisakyta registruoti.

Asta Virbickienė, Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus vedėja, skaičiuoja, kad skyrius gavo net 12 apeliacijų, kuriose pareiškėjas „TV Play Baltics“ nesutiko su ekspertų sprendimais neregistruoti ženklų: „TV Play+“, „TV Play Plus“, „TV Play Premium“, „TV Play Namams“, „TV Play Home“, „TV Play Sports“, „TV Play Sports+“, „TV Play Sport Premium“, „TV Play Sports Baltics“.

„Visi ženklai yra žodiniai, sudaryti išimtinai tik iš žodinių elementų arba jų elementų ir simbolio „+“. Apeliacinis skyrius, išnagrinėjęs pareiškimus, paliko galioti ekspertų sprendimus neregistruoti šių išvardintų ženklų. Motyvai – išvardinti ženklai neturi skiriamojo požymio, yra sudaryti tik iš aprašomojo pobūdžio informacijos registruojamų paslaugų atžvilgiu. Be to, neįrodyta, kad šie ženklai per naudojimą įgijo skiriamąjį požymį ir tokiu būdu jiems būtų suteiktina apsauga šiuo pagrindu“, – pabrėžia A. Virbickienė.

Ji priduria, kad sulaukė ir kito pareiškėjo, UAB „Init“ apeliacijos dėl žodinių ženklų „Play TV“ ir „Ekstra TV“.

„Šie du ženklai taip pat nebuvo registruoti kaip neturintys skiriamojo požymio, tik nurodantys tiesioginę informaciją apie paslaugas bei jų charakteristikas. Beje, „TV Play“ nebuvo registruota ir Europos Sąjungos lygmeniu“, – pabrėžia A. Virbickienė.

Pasak Vilijos Viešūnaitės, advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ advokatės, skiriamojo požymio nebuvimas yra gana dažnas prekių ženklo atsisakymo registruoti pagrindas. Tokiu būdu siekiama apsaugoti rinką nuo prekių ženklų, kurie labai tampriai susiję su prekėmis ar paslaugomis, kurioms žymėti prekių ženklai yra registruojami.

„Tačiau toks reikalavimas nereiškia, kad silpną skiriamąjį požymį turintis prekių ženklas negali būti registruojamas visiškai. Vienas iš būdų – pridėti papildomų žodinių ar grafinių elementų, kurie suteiktų prekių ženklui išskirtinumo. Kitas būdas – pradėti prekių ženklą naudoti, aktyviai jį reklamuoti su tikslu padėti vartotojui susieti konkretų prekių ženklą su bendrove ir tada, pasiekus šį rezultatą, teikti registruoti prekių ženklą“, – pataria V. Viešūnaitė.

„TVPlay Home“ yra žiniasklaidos grupės „All Media Baltics“ dalis, kuriai Lietuvoje priklauso TV kanalai TV3, TV6, TV8, radijo stotis „Power Hit Radio“, vaizdo portalas „TVPlay“, naujienų ir pramogų portalas tv3.lt, vaizdo transliacijų internetu platforma „TVPlay Premium“ ir „SmartAD“.

2017 m. pabaigoje grupę įsigijo JAV investicijų bendrovė „Providence Equity Partners“, kuri Baltijos šalyse taip pat valdo mobiliojo ryšio operatorę „Bitė“.